Sokkoló adatok után jött a kormány lépése (TOP 10 sztori - 8.)

A 2025-ös év szava Magyarországon lehetne az árrésstop, amiről az év elején még azt sem tudtunk, hogy létezik (mert nem is létezett). Árstopra és mesterséges beavatkozásra korábban is volt példa, de idén tavasszal olyan eszközhöz nyúlt a kormány, amivel a kereskedők hasznát korlátozta. A kormány az alkalmazását azzal indokolta, hogy év elején megugrott az infláció, azóta viszont egyértelmű lett: hosszabb ideig velünk marad ez az intézkedés.

Ezt nem láttuk jönni: meglódult az infláció az év elején

Szokatlanul erős átárazásokkal indult a 2025-ös év, januárban 5,5%-ra ugrott az éves infláció, és a havi áremelkedési ütem is 1,5% volt. Ilyen erős havi drágulásra két éve, 2023 elején volt utoljára példa. Februárban sem csillapodott sokat a folyamat, a havi alapú 0,8%-os áremelkedés 5,6%-os éves inflációt jelentett.

Ráadásul az áremelkedés kellemetlen megugrása úgy történt, hogy a magyar emberekben még élénken élt a 2022-23-as inflációs sokk élménye, félő volt, hogy beavatkozás nélkül megugrik a lakosság inflációs várakozása, ami tovább fűtheti a drágulást.

Az év eleji áremelkedés két fő termékcsoportra volt visszavezethető: az élelmiszerek ára januárban és februárban is 6-7%-kal, míg a szolgáltatásoké 8-9%-kal emelkedett. A kormány emiatt látta indokoltnak, hogy elsősorban ezen a két területen kell visszaszorítania az áremelkedést, hogy csökkenjen az infláció.

A szolgáltatásoknál félig-meddig önkéntes árkorlátozásokat sikerült elérni, hiszen a kormánnyal való tárgyalások után a telekomcégek, a bankok, és a biztosítók vállalták, hogy 2026 közepéig nem emelnek az áraikon. Ehhez persze kellett a kormány erőteljes ráhatása, nem ritkán fenyegetése, hiszen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter többször üzent az érintett szolgáltatóknak, hogy amennyiben nem fogadják el a feltételeket, akkor még erősebb korlátozásokra számíthatnak.

Megszületett a forradalmi megoldás, az árrésstop

A fentiek után született meg az árrésstop intézménye, melynek lényege, hogy a kijelölt termékeknél a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 2025 januárjában alkalmazott átlagos szintet, és legfeljebb 10 százalék lehet. Az intézkedés csak azokat a kereskedőket érinti, amelyek nettó árbevétele 2023-ban meghaladta az 1 milliárd forintot – vagyis elsősorban a nagy, jellemzően külföldi tulajdonú láncokat. A kisebb, hazai, sokszor franchise rendszerben működő boltok többsége ez alatt a küszöb alatt marad, így mentesül az árrésstop alól.

Fontos kitétel az is, hogy a saját márkás termékek aránya nem haladhatja meg a 2025 január–februárban értékesített teljes mennyiségi arányukat. Amennyiben egy kereskedő az adott terméket ebben az időszakban nem forgalmazta, akkor az utolsó rendelkezésre álló havi arányt kell alapul venni.

Mi történt eddig?

Az árrésstopot a kormány március 17-én vezette be, kezdetben 30 termékkörre, május 30-ig szóló hatállyal.

vezette be, kezdetben 30 termékkörre, szóló hatállyal. Május 19-én a szabályozást kiterjesztették több drogériában kapható termékre is, ezeknél azonban nem 10, hanem 15 százalékos maximális árrést határoztak meg.

a szabályozást kiterjesztették több drogériában kapható termékre is, ezeknél azonban nem 10, hanem 15 százalékos maximális árrést határoztak meg. Később döntés született az intézkedés augusztus 31-ig történő meghosszabbításáról, ám ez sem bizonyult végleges dátumnak: a következő határidő november 30. lett. Ekkor már érzékelhető volt, hogy a kabinet nem tervezi az árrésstop gyors kivezetését – a karácsonyi szezon előtt különösen nehéz lett volna elengedni az árakat.

történő meghosszabbításáról, ám ez sem bizonyult végleges dátumnak: a következő határidő november 30. lett. Ekkor már érzékelhető volt, hogy a kabinet nem tervezi az árrésstop gyors kivezetését – a karácsonyi szezon előtt különösen nehéz lett volna elengedni az árakat. A hosszabbítás végül meg is érkezett, méghozzá 2026. február 28-ig, és nemcsak időben, hanem termékkörben is bővült az intézkedés. Ez összesen 13 új terméket jelentett, mivel a félkemény sajtokat az utolsó pillanatban kivették a körből. Ez nem független a trappista sajtokra vonatkozó élelmiszerkönyvi változásoktól.

Annak az esélye, hogy a választások előtt enyhítés történjen a szabályozásban, kicsi. Így nagy valószínűséggel az új kormány feladata lesz az árrésstop valamilyen formában történő kivezetése.

Ez történhet például úgy, hogy az engedélyezett árrés szintjét hónapról hónapra vagy negyedévről negyedévre fokozatosan emelik, amíg el nem éri a piaci viszonyok között jellemző mértéket, vagy úgy, hogy a szabályozott termékek körét szűkítik lépcsőzetesen. Ezeknek a megoldásoknak az az előnye, hogy az inflációs hatás elnyúlik, a fogyasztók nem érzékelik az árak hirtelen visszapattanását, és a következő négyéves ciklus elején egy mérsékelten gyorsabb áremelkedés politikailag is kezelhetőbb lehet.

A piaci szakértők és az MNB becslései szerint az árrésstopok mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt, vagyis a novemberi 3,8%-os értékkel szemben valójában még mindig 5% felett lenne a drágulási ütem. Ugyanakkor a jegybank arra is figyelmeztet, hogy minél tovább maradnak érvényben az árrésstopok, annál nagyobb a keresztárazások lehetősége, vagyis a kivezetéskor annál kisebb lesz a hatás. Az MNB egyébként december közepén lényegesen csökkentette 2026-os inflációs előrejelzését, a korábbi 3,8%-os helyett 3,2%-os áremelkedési ütemre számít, ami elmarad a piaci várakozásoktól is.

A piac nem szereti

Az árrésstopot ugyanakkor a piaci szereplők többsége nem támogatja. Már most hallani olyan piaci visszajelzéseket, amelyek szerint az árrésstopos termékek esetében

megállt a hazai beszállítók részarányának növekedése, és leálltak a termelési hatékonyságot javító beruházások is.

Ezt korábban a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncokat tömörítő Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) is megerősítette. Felhívták a figyelmet arra, hogy nemzetgazdasági szinten immár tizedik negyedéve tart a beruházások visszaesése. Ebben a környezetben az árrésstop pénzügyi értelemben „kiszárítja” az egyik legnagyobb beruházásmegrendelő ágazatot, a kiskereskedelmet.

A nagy, nemzetközi kiskereskedelmi láncoknak már tavaly is átlagosan 40 fillér veszteséget okozott minden 100 forintnyi értékesítés, ezt a pozíciót pedig idén tovább rontja az árrésstop. Tartósan veszteséges működés mellett üzletileg nem indokolt újabb beruházásokat végrehajtani.

Az árrésstop közvetve azokat a kisboltokat is sújtja, amelyek nem tudják felvenni a versenyt a nagy láncokra rákényszerített alacsony árakkal. A vásárlók elpártolnak tőlük, ami sok településen ahhoz vezet, hogy teljesen eltűnik a helyi kiskereskedelem.

