Mohamed El-Erian: Fogságba került az Egyesült Államok

Az amerikai gazdaság 2026-os központi forgatókönyvének előrejelzése egyszerű feladatnak tűnik. De ennek a prognózisnak a megvalósulási valószínűsége nem haladja meg az 50%-ot: a normális haranggörbét egy szokatlanul „vastag szélű” (fat tails) görbe váltotta fel: a szélsőségesebb (mind a kedvező, mind a kedvezőtlen) kimenetelek valószínűsége jelentős és egyformán lehetséges. Az amerikai gazdaság nem egy egyvonalú pályán halad, hanem inkább három különböző jövőkép (egy „Goldilocks-lite” alapforgatókönyv, egy termelékenység által hajtott pozitív szcenárió és egy volatilis negatív forgatókönyv) közötti feszült vívódás fogságába került.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A központi forgatókönyv egy viszonylag erős gazdasággal számol, amely továbbra is ellentmond a ciklikus visszaesésre vonatkozó előrejelzéseknek, és fokozatosan építi fel hosszú távú erejét elsősorban az AI-hoz kapcsolódó erőteljes beruházásoknak köszönhetően. Jövőre az Egyesült Államok túllép az AI-forradalom jelenleg domináns infrastrukturális szakaszán – az adatközpontok és hardverek elképesztő ütemű kiépítésén – és több integrációt fog magában foglalni. A tőkebefektetések (Capex) mértéke történelmileg magas szinten marad, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások és az AI használatának kettős kényszere hajt majd.

Ezt a vállalati dinamizmust kiegészíti a továbbra is reziliens fogyasztói bázis, amelyet alkalmazkodó fiskális és monetáris politika támogat. Az amerikai háztartások tartós növekedési motornak bizonyultak, bár a gyengülést jeleit mutatják. A fiskális csapok megnyitásával és a Federal Reserve kamatcsökkentési szándékával ez valószínűleg így is marad, annak ellenére, hogy a megemelkedett árak különösen súlyosan érintik az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat. A ragadós infláció azonban továbbra is velünk marad. Bár az áremelkedés üteme nem lesz olyan súlyos, hogy megingassa a várakozásokat, valószínűleg a Fed célja felett marad, ami kizárja a 2010-es évek ultra alacsony kamatainak visszatérését.

Ez a forgatókönyv egy nyugtalanító jelenség kikristályosodását is magában foglalja: a foglalkoztatás és a GDP szétválasztását. Történelmileg az erőteljes gazdasági növekedés szorosan összekapcsolódott az erős munkahelyteremtéssel. De ez a kapcsolat nyomás alatt áll, ami azt jelenti, hogy