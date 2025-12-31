Mohamed El-Erian: Fogságba került az Egyesült Államok

A központi forgatókönyv egy viszonylag erős gazdasággal számol, amely továbbra is ellentmond a ciklikus visszaesésre vonatkozó előrejelzéseknek, és fokozatosan építi fel hosszú távú erejét elsősorban az AI-hoz kapcsolódó erőteljes beruházásoknak köszönhetően. Jövőre az Egyesült Államok túllép az AI-forradalom jelenleg domináns infrastrukturális szakaszán – az adatközpontok és hardverek elképesztő ütemű kiépítésén – és több integrációt fog magában foglalni. A tőkebefektetések (Capex) mértéke történelmileg magas szinten marad, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások és az AI használatának kettős kényszere hajt majd.
Ezt a vállalati dinamizmust kiegészíti a továbbra is reziliens fogyasztói bázis, amelyet alkalmazkodó fiskális és monetáris politika támogat. Az amerikai háztartások tartós növekedési motornak bizonyultak, bár a gyengülést jeleit mutatják. A fiskális csapok megnyitásával és a Federal Reserve kamatcsökkentési szándékával ez valószínűleg így is marad, annak ellenére, hogy a megemelkedett árak különösen súlyosan érintik az alacsonyabb jövedelmű háztartásokat. A ragadós infláció azonban továbbra is velünk marad. Bár az áremelkedés üteme nem lesz olyan súlyos, hogy megingassa a várakozásokat, valószínűleg a Fed célja felett marad, ami kizárja a 2010-es évek ultra alacsony kamatainak visszatérését.
Ez a forgatókönyv egy nyugtalanító jelenség kikristályosodását is magában foglalja: a foglalkoztatás és a GDP szétválasztását. Történelmileg az erőteljes gazdasági növekedés szorosan összekapcsolódott az erős munkahelyteremtéssel. De ez a kapcsolat nyomás alatt áll, ami azt jelenti, hogy
