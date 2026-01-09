  • Megjelenítés
Befagyott a boltok forgalma az év végéhez közeledve
Befagyott a boltok forgalma az év végéhez közeledve

Nem lett acélos a kiskereskedelmi forgalom növekedése novemberben. Havi bázison lényegében stagnált, éves alapon is átlag alatt nőtt csak a forgalom. Egyelőre nem látszik, hogy az olyan kormányzati transzferek, mint az adókedvezmények emelése, vagy a nyugdíjasok utalványa komoly lendületet adtak volna a szektornak.

Tavaly novemberben a boltok forgalma mindössze 0,1 százalékkal emelkedett havi összevetésben a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint. Ez a stagnálás közeli adat megerősíti az elmúlt hónapok trendjét, amely szerint a kiskereskedelem, ugyan nő, de nagyon visszafogottan.

Ez a cikkcakkos növekedés látszik a fix bázisú adatsoron is, a forgalom a 2021-es szintet 3,3 százalékkal haladta meg novemberben.

Hol vannak a kormányzati transzferek?

A kiskereskedelmi forgalom alakulásán egyelőre nem látszanak meg az extra kormányzati transzferek hatásai, az év végi hónapok egyelőre visszafogott növekedést mutatnak. A decemberi adatot még természetesen nem ismerjük, de egyelőre a negyedik negyedév éves alapon 2 százalék körüli, negyedéves összevetésben stagnálásnál alig jobb képet mutat.

Ez alapján a lakossági fogyasztás nem dinamizálódik, ami az év végére sem ígér látványos élénkülést a GDP-növekedésben.

Ám ehhez két dolgot feltétlenül hozzá kell tennünk: egyrészt a lakossági fogyasztás húzóerejét több éve nem a bolti forgalom adja, hanem a szolgáltatások és a nehezebben megfigyelhető online vásárlások. Másrészt a legutolsó GDP-jelentés olyan zavaros képet mutat a magyar gazdaságról, hogy a következtetésekkel óvatosan kell bánni.

A kiskereskedelem éves összevetésben 2,5 százalékkal nőtt novemberben, amely alulmúlja az első 11 hónap 2,8 százalékos átlagát.

  • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,6 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 4,4 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,4 százalékkal csökkent.
  • A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,6 százalékkal bővült.
  • Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 11 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 12 százalékkal emelkedett.
  • Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 0,7 százalékkal nőtt.

