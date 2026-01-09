  • Megjelenítés
Friss jelentés jött a megyéből, ahol piros figyelmeztetést adtak ki
Friss jelentés jött a megyéből, ahol piros figyelmeztetést adtak ki

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 80 tűzoltóval és 30 járművel áll készenlétben arra, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik a rendkívüli hideg, illetve az ónos eső miatt bajba kerülnek - jelentette ki a vármegyei operatív törzs Kaposváron megtartott pénteki sajtótájékoztatóján a főigazgatóság szóvivője.

Mihályka Szabina tűzoltó főhadnagy közölte, hogy együttműködnek a társszervekkel a síkosságmentesítésben, balesetmegelőzésben és kárfelszámolásban, és tájékoztatták a lakosságot a várható időjárásról. Azon balesetek során, amelyek tűzoltói beavatkozást igényeltek, személyi sérülés nem történt.

Továbbra is arra kérik az állampolgárokat, hogy csak akkor induljanak útnak, ha nagyon muszáj - tette hozzá.

A délutáni órákban már árokba csúszott személyautókhoz kérték a tűzoltók segítségét Zamárdiban, Siófokon, Kapolyon, Lengyeltótiban. Kaposváron elakadt autóbuszt mentettek az egységek. Szenyérnél egy oldalára borult kisteherautó mentését végezték, az M7-es autópálya siófoki felhajtójánál pedig egy keresztbe fordult kamion vezetője kérte a tűzoltók segítségét, hogy folytatni tudja az útját - sorolta.

A kórházakban folyamatos a betegellátás, a krónikus betegek, a kismamák, a dialízisre szorulók ellátásában sincsen probléma, a patikákban is rendelkezésre állnak a krónikus betegek gyógyszerei, illetve a különböző életmentő gyógyszerek, a vármegye útjai járhatóak - fűzte hozzá.

Közlése szerint az M7-es autópálya somogyi szakasza sónedves. Ugyanakkor a közútkezelő munkatársai 33 kombinált géppel folyamatosan dolgoznak a vármegye útjain, sót és kalcium-klorid oldatot használnak, hogy ezzel a kombinációval akadályozzák meg a lefagyást; 387 tonna sót használtak fel pénteken.

A mentőszolgálat munkatársai 40, hólánccal felszerelt mentőautóval, rutinos gépkocsivezetőkkel látják el a feladatukat, 16 óra után, egészen reggel 8 óráig pedig a négy sürgősségi ügyeleti szolgálat is rendelkezésre áll. Elzárt település nincsen a vármegyében, a vonatok és az autóbuszok is minden településre eljutnak, az áramszolgáltatásban sincs kimaradás.

Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője arról számolt be, hogy a rendőrség is megerősített létszámmal van jelen a megye útjain, ahol folyamatosan ellenőrzik a pihenőhelyeket és parkolókat is, illetve 9 olyan helyszínt jelöltünk ki a megyében, ahová szükség esetén ki tudják terelni a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsikat.

A nehézgépjárművek előtt több útszakaszt zártak le.

Így a 66-os főutat Sántosnál, a 68-as főutat Marcali és Bőnye között, a 67-es főutat Kaposvár külterületén a Hangárdombnál, illetve az M7-es autópályán sem lehet már közlekedni a kamionokkal sorolta.

Külön felhívta a figyelmet a jégen tartózkodás szabályaira is, amit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai folyamatosan ellenőriznek. Mint mondta, jelenleg sem az északi, sem a déli part nem alkalmas sportolásra, a jégen tartózkodás tilos és életveszélyes, ugyanez vonatkozik a Deseda-tóra is.

Hangsúlyozta, hogy 63 olyan személyről tudnak a vármegyében, aki valamilyen formában veszélyeztetett helyzetben van; őket visszatérően ellenőrzik. Ez idáig 15 biztonsági intézkedésre került sor vármegye szerte: a rendőrök több településen segítettek fát hordani és befűteni idős személyeknek, egy mozgáskorlátozott férfit hazavittek Marcaliból Lengyeltótiba, Böhönyénél pedig a körzeti megbízottak állítottak félre egy bizonytalanul közlekedő horvát autóst, akiről kiderült, hogy rosszul lett, és életveszélyes állapotba került. Ennek nyomán gyorsan kórházba tudták szállítani - ismertette az alezredes.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

