Közel száz napos leállás után elindult a kőolaj a szerb olajfinomítóba

Újraindult a nyersolaj továbbítása az Adria-kőolajvezetéken a pancsovai finomító irányába. Az orosz szankció alatt lévő számára szánt első szállítmány a mai napon fut be, közel száznapos leállást követően.

Dubravka Dedović Handanović szerb bányászati és energetikai miniszter korábban közölte, hogy a szállítások a hét folyamán zajlanak majd. Elmondása szerint ez azt jelenti, hogy a pancsovai finomító várhatóan január 16-a körül újraindul, míg az első, termelésből származó dízel megjelenését a piacon január 26–27. környékére várják.

Dedović Handanović hozzátette: arra számít, hogy a Gazpromnyeft és a Mol tárgyalásai a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlásáról sikeresen zárulnak. Emellett azt is reméli, hogy az amerikai OFAC meghosszabbítja a NIS működéséhez szükséges engedélyt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images