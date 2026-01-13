  • Megjelenítés
Közel száz napos leállás után elindult a kőolaj a szerb olajfinomítóba
Közel száz napos leállás után elindult a kőolaj a szerb olajfinomítóba

Megkezdődött a nyersolaj szállítása az Adria-kőolajvezetéken keresztül a pancsovai olajfinomító számára. A szerbiai kőolajipari vállalatnak (NIS) szánt első nyersolajszállítmány ma érkezik meg, csaknem 100 napos szünetet követően – írta meg a szerb Tanjug hírügynökségre hivatkozva az Index.hr.

Újraindult a nyersolaj továbbítása az Adria-kőolajvezetéken a pancsovai finomító irányába. Az orosz szankció alatt lévő számára szánt első szállítmány a mai napon fut be,

közel száznapos leállást követően.

Dubravka Dedović Handanović szerb bányászati és energetikai miniszter korábban közölte, hogy a szállítások a hét folyamán zajlanak majd. Elmondása szerint ez azt jelenti, hogy a pancsovai finomító várhatóan január 16-a körül újraindul, míg az első, termelésből származó dízel megjelenését a piacon január 26–27. környékére várják.

Dedović Handanović hozzátette: arra számít, hogy a Gazpromnyeft és a Mol tárgyalásai a NIS-ben lévő orosz részesedés megvásárlásáról sikeresen zárulnak. Emellett azt is reméli, hogy az amerikai OFAC meghosszabbítja a NIS működéséhez szükséges engedélyt.

