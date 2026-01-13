Meglepő húzás a gyógyszeriparban: mesterséges intelligenciával gyorsítanák fel a rák elleni harcot

A brit gyógyszergyártó közleménye szerint ez az első alkalom, hogy egy nagy gyógyszeripari cég kifejezetten mesterségesintelligencia-vállalatot vásárol fel.
A Modella AI alapmodelljeit és MI-ügynökeit az onkológiai kutatás-fejlesztésbe építik be. Ezek az eszközök a klinikai fejlesztést és a biomarkerek azonosítását támogatják majd. A cég kereskedelmi igazgatója, Gabi Raia szerint az onkológiai gyógyszerfejlesztés egyre összetettebb, adatintenzív és időérzékeny területté válik, ezért az AstraZenecához való csatlakozás lehetővé teszi számukra, hogy megoldásaikat globális klinikai vizsgálatokban is alkalmazzák.
Aradhana Sarin, az AstraZeneca pénzügyi igazgatója a JP Morgan egészségügyi konferenciáján elmondta, hogy az akvizíció felgyorsítja a vállalat kvantitatív patológiai és biomarker-kutatási programját. A cél az, hogy számítógépek elemezzék a biopsziás mintákat a releváns fehérjék szempontjából, majd ezeket az adatokat klinikai információkkal vessék össze.
Így pontosabban meghatározhatóak a célzott biomarkerek és fejleszthetők a célzott terápiák.
A felvásárlás egy júliusban bejelentett, több évre szóló együttműködés kiterjesztése. Sarin úgy fogalmazott, hogy ez a partnerség afféle próbaút volt, mielőtt a vállalat úgy döntött, hogy a Modella AI adatait, modelljeit és mesterségesintelligencia-szakértőit házon belülre hozza.
A konferencián több hasonló megállapodást is bejelentettek. Az Nvidia és az Eli Lilly például egymilliárd dolláros együttműködés keretében új kutatólaboratóriumot épít, amelyet az Nvidia legújabb generációs MI-chipjeivel szerelnek fel.
Az AstraZeneca pénzügyi igazgatója azt is közölte, hogy 2026 újabb meghatározó év lesz a vállalat számára, mivel több nagy értékű, késői fázisú klinikai vizsgálat eredménye várható. A cég célja, hogy 2030-ra elérje a 80 milliárd dolláros éves árbevételt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
