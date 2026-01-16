Trump aranykorról beszél, közben mindössze két tucat cég tartja életben az egészet

Miközben Donald Trump újra az amerikai gazdaság aranykoráról beszél, könnyen mutogathat az erősebb makroadatokra: szárnyal a tőzsde, bővül a GDP, csökken az infláció. A felszín alatt egyre több repedés látszik a növekedés szerkezetében, és egyre aggasztóbb strukturális kihívásokkal kell megküzdeniük: a növekedést döntően az AI-beruházások hajtják, miközben az ipari munkahelyek fogynak, a költségvetési pálya expanzív, míg a társadalmi különbségek mélyülnek. A látványos makromutatók mögött így egy erősen polarizált, szerkezetében feszültségekkel terhelt gazdaság körvonalazódik.

Donald Trump elnök újra „aranykorról” beszél az amerikai gazdaságban. A legfrissebb adatok szerint a harmadik negyedévben évesített alapon 4,3 százalékos növekedést mértek, az infláció lassult, a részvénypiac pedig – különösen az AI-szektor húzására – új történelmi csúcsokat dönt.

Makroszinten úgy tűnik tehát, hogy az amerikai gazdaság egyelőre ellenállóbb, mint sokan várták: a vámháború és a bevándorlási politika változásának munkaerő-piaci hatásai sem ütöttek látványos sebet a gazdaságon.

Donald Trump január 20-án ünnepli visszatérésének első évfordulóját, és várhatóan ismét az amerikai gazdaság „aranykoráról” beszél majd.