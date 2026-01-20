Macron páros lábbal szállt bele Trumpba: az USA gyarmatosítani akarja Európát, de megnevezte a válaszcsapást is

Napszemüvegben, üzletemberi hangvételt megütve élesen bírálta az Egyesült Államok – és személy szerint Donald Trump amerikai elnök – kereskedelempolitikáját Emmanuel Macron a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében, amelyet úgy írt le, mint amely
nyíltan Európa meggyengítésére és alárendelésére törekszik, és amelynek logikája egy neokoloniális megközelítéshez áll közel.
A francia elnök szerint elfogadhatatlan, hogy a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban a „legerősebb joga” érvényesüljön, ezért úgy fogalmazott: „Nem fogadhatjuk el passzívan az erősebb jogát.” Hozzátette:
El kell ítélnünk a brutális lépéseket, és Európának képesnek kell lennie arra, hogy megvédje magát.
Macron a kereskedelmi konfliktus eszkalációját konkrétan Trump legutóbbi fenyegetéseihez kötötte, különösen a francia borokra és pezsgőkre kilátásba helyezett, akár 200 százalékos vámhoz, valamint ahhoz az amerikai stratégiához, amely szerinte „maximális engedményeket követel, és nyíltan Európa gyengítését és alárendelését célozza”.
Ezt „alapvetően elfogadhatatlan” új vámok „végtelen felhalmozásával” együtt említette, és azt állította, hogy mindez egy olyan politika része, amely az európai gazdasági szuverenitást ássa alá, sőt, a „vazallizáció” kockázatát hordozza.
A francia államfő ezzel összefüggésben hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak megvannak a maga eszközei a válaszadásra. Kijelentette:
Európának nagyon erős eszközei vannak, és használnunk kell őket, amikor nem tisztelnek bennünket, és amikor a játékszabályokat nem tartják be.
Külön név szerint is utalt az úgynevezett uniós gazdasági kényszerítés elleni eszközre (anti-coercion instrument), amelyet korábban „bazookának” nevezett egy esetleges kereskedelmi háborúban, és amelyet olyan helyzetekre terveztek, amikor egy harmadik ország gazdasági nyomásgyakorlással próbál politikai engedményeket kicsikarni egy tagállamtól vagy magától az EU-tól. Az eszköztár része, hogy kizárják egy ország cégeit az európai befektetésekből, közbeszerzésekből, vámokat vagy importkvótákat vethetnek ki.
Macron szerint Európának nemcsak védekeznie kell, hanem aktív stratégiát is ki kell dolgoznia a versenyképességi lemaradás ledolgozására. Úgy értékelte, hogy az Egyesült Államokhoz és Kínához képest az európai gazdaság növekedése gyenge, beruházási szintje alacsony, és a szabályozási környezet túl bonyolult. A helyzet megoldását három pillérre építené:
- védelemre,
- egyszerűsítésre
- és beruházások ösztönzésére.
A globális egyensúlytalanságokat úgy írta le, hogy az Egyesült Államokban túlfogyasztás, Kínában alulfogyasztás és túlberuházás, Európában pedig alulberuházás és versenyképességi hiány jellemző.
A francia elnök mindezt tágabb geopolitikai keretbe helyezte, amikor azt mondta, hogy a nagy gazdasági hatalmak – különösen a G7 – felelőssége nem az egymás hibáztatása, hanem az, hogy együttműködéssel próbálják újraépíteni a világgazdaságot. Ugyanakkor világossá tette, hogy az együttműködés nem jelenthet egyoldalú alkalmazkodást:
Európának meg kell védenie saját iparát, szabályozási normáit és politikai mozgásterét, és készen kell állnia arra, hogy kereskedelmi eszközökkel is válaszoljon, ha az Egyesült Államok vagy bármely más nagyhatalom nyomásgyakorlással próbálja „meggyengíteni és alárendelni” az uniót.
Címlapkép forrása: World Economic Forum
