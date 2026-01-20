Sorra dönti a rekordokat a napenergia Magyarországon - de valami nagyon megváltozott

2025-ben egymás után negyedik éve bővült több mint 1 gigawattal (GW) a hazai naperőművek beépített teljesítőképessége, és december elején a 8,3 GW-ot közelítette. Ezzel a fotovoltaikus rendszerek már a teljes magyarországi villamosenergia-termelő kapacitás több mint felét adják beépített teljesítőképesség tekintetében. A hagyományos technológiákhoz képest alacsonyabb kihasználtságuk miatt ugyanakkor az itthon megtermelt áramnak "csak" megközelítőleg 30%-át adják, amivel persze még mindig a világ élmezőnyébe tartozik az ország a 2024-es elsőséget követően.
Ezt a világelsőséget azonban árnyalja, hogy az egy főre jutó összesített (kumulatív) napelemes kapacitást tekintve Magyarország csak 8. volt az Európai Unióban 2025-ben - több gyengébb napenergia-termelési adottságokkal rendelkező ország mögött -, ami rávilágít, hogy az egyéb áramtermelő technológiákat is beleértve
a teljes magyar erőműpark beépített teljesítőképessége viszonylag alacsony.
Jelen állás szerint 2030-ig pedig még hátrébb, a 11. helyre csúszhatunk vissza ezen a listán.
A SolarPower Europe által előre jelzett lassulás ebben a kontextusban értendő, és az évtized végéig ez alapján Magyarországon várható napelemes kapacitásnövekedés éves átlaga így is 1 GW körül alakulhat, egyes években ettől való jelentős eltérésekkel.
A szervezet előrejelzése rendhagyó módon napelem oldali (DC) teljesítményt ad meg, az egyenáramban megadott érték pedig 1,2-1,3-szor magasabb, mint az egyébként széles körben alkalmazott, az inverter által váltóárammá alakított, a hálózatba táplált energiamennyiségen alapuló teljesítményértékek. A szorzó nagysága attól függ, hogy melyik napelemes szegmensről van szó: a háztartási méretű kiserőművek esetében a váltószám 1,2, a saját célra termelő vállalati naperőműveknél 1,25, míg a kifejezetten a hálózatra termelő közműméretű (napelempark) szegmensben 1,3.
Az előrejelzésben csak az összesített fotovoltaikus beépített teljesítőképességre vonatkozó következő éves (DC) számok szerepelnek, szegmensre bontás nélkül, amelyeket 1,275-ös súlyozott értékkel osztunk vissza a megszokott AC értékek megkapásához, mivel jelen állás szerint 2030-ig a nagy napelemparkok fogják dominálni az új telepítéseket.
Ez alapján a SolarPower Europe jelentésében szereplő, a magyar MANAP napelemes iparági egyesület prognózisán alapuló előrejelzés szerint a hazai napelemes kapacitás
- az idei év végéig mintegy 9,8 GW-ra (DC: 12,5 GW),
- 2027-ben 11,1 GW-ra (DC: 14,2 GW),
- 2028-ban 12 GW-ra (DC: 15,3 GW),
- 2029-ben 13,2 GW-ra (DC: 16,8 GW),
- 2030-ban pedig körülbelül 13,3 GW-ra (DC: 17 GW) bővülhet.
A 2023-ban felülvizsgált nemzeti energia- és klímaterv (NEKT) által kijelölt 12 GW-os 2030-as célt tehát e szerint 2028-ban teljesülhet.
A növekedési ráta csökkenését az elemzés szerint három fő tényező idézi elő:
a lakossági szegmensben tapasztalható szabályozási kihívások, a közműméretű projektek hálózati korlátai és az uniós piaci villamosenergia-árak stabilizálódása.
A kormány hozzáállása a fotovoltaikus rendszerekkel kapcsolatban az aktív támogatásról a jelentés szerint mérsékelten pozitív pozícióra módosult. Ebben szerepe lehet annak is, hogy a napelemek világviszonylatban is kiemelkedő hazai térnyerése jelentős hálózati kihívásokat okozott, amelyek kezelése, illetve a korszerűsítések végrehajtása egyre fontosabb.
Ezzel összefüggésben folyamatban van a kolokációs telepítések szabályozási keretének kidolgozása, melynek célja lehetővé tenni energiatároló létesítmények telepítését a meglévő energiatermelő egységek mögött, ugyanazon hálózati csatlakozási ponton. Ez támogatja a hálózati rugalmasság fokozását, miközben fokozza a meglévő üzleti modellek stabilitását és jövedelmezőségét is - mutat rá a jelentés, mely szerint Magyarország jelentős lépéseket tesz az energiatárolás terén a napenergia-termelés ingadozó jellege által okozott kihívások kezeléséért. A hazai akkumulátoros energiatárolók beépített teljesítőképessége december elején 160,9 MW volt, a megemelt kormányzati cél pedig már a 3 GW elérése 2030-ig.
A piaci kihívások közt kerül említésre a jelentésben, hogy 2025 januárjától megszűnt a KÁT betáplálási tarifa inflációhoz kötött árképzési rendszere, ami negatívan befolyásolta a közműméretű beruházások jövedelmezőségét, illetve az energiatermelőket terhelő extra adóterhek is (Robin Hood-adó). Mindemellett a magyar napenergia-szektorban az is csökkenti a befektetési kedvet, hogy az államnak elővásárlási joga van az esetben, ha egy napelemparkot külföldi befektetőknek kínálnak eladásra.
Ezek a tényezők szintén hozzájárulnak a várható lassuláshoz, ezzel együtt a következő években a jelentés szerint sikeres maradhat az ágazat, melynek kulcsa
a hálózati infrastruktúra fejlesztésében, az energiatároló kapacitások bővítésében és a szabályozási stabilitás megteremtésében rejlik.
A napelemes kapacitás növekedésének lassulása nem magyar sajátság, az egész Európai Unióban hasonló folyamatok figyelhetőek meg. A jelentés rámutat: az EU 2020-as években látott naperőmű-boomja lényegében véget ért, miután 2025-ben 2016 óta először csökkent az újonnan telepített fotovoltaikus kapacitás nagysága, 0,7%-kal 65,1 GW-ra.
Bár az EU így is elérte a 2025-ös kumulatív kapacitásra kijelölt 400 GW-os célt (406 GW), a 2030-ra megcélzott 750 GW-os szint elérése már nem tűnik valószínűnek, mivel az éves növekedés mértéke a médium szcenárió szerint egészen az évtized végéig elmarad majd a 2025-ös értéktől is.
Ahhoz, hogy az EU elérhesse a napenergia területén kijelölt céljait, a politikai döntéshozóknak újra kell definiálniuk az energiabiztonságot a megújuló alapú elektrifikáció tekintetében, átfogó energiarendszer-rugalmassági stratégiát kell elfogadniuk, engedélyezési eljárásokat kell végrehajtaniuk, valamint lendületet kell adniuk a tetőre telepített napelemes rendszerek piacának - áll a jelentésben.
A jelentés Magyarországra vonatkozó szakaszának szerzői Szolnoki Ádám, a MANAP elnöke, és Gaál László, a Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) főtitkára.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Nobel-díjas tudós bombasztikus bejelentése: hetekre rövidülhet az, ami eddig évtizedekig tartott
Nagy áttörés előtt vagyunk.
Trump bejelentette: hamarosan szárazföldi műveletbe kezd Amerika
Az elnök a Fehér Házban nyilatkozott.
Eldőlt a főváros és a kormány gigantikus pénzügyi csatája
Meghozta a döntését az Alkotmánybíróság.
Zelenszkij felfedte listáját: ez a három dolog kell most Ukrajnának
Kiosztotta az utasításokat.
Tegnap lemaradtál róla? Ma még pótolhatod, mert megérkezett a sarki fény második felvonása!
Mutatjuk a helyszíneket.
Újabb nagyhatalom állt bele az amerikai elnökbe Grönland miatt
Fokozódik a nyomás.
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Hogyan érvényesítheted az elévülést? Elévülés A-Z-ig
Ebben az írásban megtalál minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!