Sorra dönti a rekordokat a napenergia Magyarországon - de valami nagyon megváltozott

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

2025-ben egymás után negyedik éve bővült több mint 1 gigawattal (GW) a hazai naperőművek beépített teljesítőképessége, és december elején a 8,3 GW-ot közelítette. Ezzel a fotovoltaikus rendszerek már a teljes magyarországi villamosenergia-termelő kapacitás több mint felét adják beépített teljesítőképesség tekintetében. A hagyományos technológiákhoz képest alacsonyabb kihasználtságuk miatt ugyanakkor az itthon megtermelt áramnak "csak" megközelítőleg 30%-át adják, amivel persze még mindig a világ élmezőnyébe tartozik az ország a 2024-es elsőséget követően.

Ezt a világelsőséget azonban árnyalja, hogy az egy főre jutó összesített (kumulatív) napelemes kapacitást tekintve Magyarország csak 8. volt az Európai Unióban 2025-ben - több gyengébb napenergia-termelési adottságokkal rendelkező ország mögött -, ami rávilágít, hogy az egyéb áramtermelő technológiákat is beleértve

a teljes magyar erőműpark beépített teljesítőképessége viszonylag alacsony.

Jelen állás szerint 2030-ig pedig még hátrébb, a 11. helyre csúszhatunk vissza ezen a listán.

A SolarPower Europe által előre jelzett lassulás ebben a kontextusban értendő, és az évtized végéig ez alapján Magyarországon várható napelemes kapacitásnövekedés éves átlaga így is 1 GW körül alakulhat, egyes években ettől való jelentős eltérésekkel.

A szervezet előrejelzése rendhagyó módon napelem oldali (DC) teljesítményt ad meg, az egyenáramban megadott érték pedig 1,2-1,3-szor magasabb, mint az egyébként széles körben alkalmazott, az inverter által váltóárammá alakított, a hálózatba táplált energiamennyiségen alapuló teljesítményértékek. A szorzó nagysága attól függ, hogy melyik napelemes szegmensről van szó: a háztartási méretű kiserőművek esetében a váltószám 1,2, a saját célra termelő vállalati naperőműveknél 1,25, míg a kifejezetten a hálózatra termelő közműméretű (napelempark) szegmensben 1,3.

Az előrejelzésben csak az összesített fotovoltaikus beépített teljesítőképességre vonatkozó következő éves (DC) számok szerepelnek, szegmensre bontás nélkül, amelyeket 1,275-ös súlyozott értékkel osztunk vissza a megszokott AC értékek megkapásához, mivel jelen állás szerint 2030-ig a nagy napelemparkok fogják dominálni az új telepítéseket.

Ez alapján a SolarPower Europe jelentésében szereplő, a magyar MANAP napelemes iparági egyesület prognózisán alapuló előrejelzés szerint a hazai napelemes kapacitás

az idei év végéig mintegy 9,8 GW-ra (DC: 12,5 GW),

2027-ben 11,1 GW-ra (DC: 14,2 GW),

2028-ban 12 GW-ra (DC: 15,3 GW),

2029-ben 13,2 GW-ra (DC: 16,8 GW),

2030-ban pedig körülbelül 13,3 GW-ra (DC: 17 GW) bővülhet.

A 2023-ban felülvizsgált nemzeti energia- és klímaterv (NEKT) által kijelölt 12 GW-os 2030-as célt tehát e szerint 2028-ban teljesülhet.

A növekedési ráta csökkenését az elemzés szerint három fő tényező idézi elő:

a lakossági szegmensben tapasztalható szabályozási kihívások, a közműméretű projektek hálózati korlátai és az uniós piaci villamosenergia-árak stabilizálódása.

A kormány hozzáállása a fotovoltaikus rendszerekkel kapcsolatban az aktív támogatásról a jelentés szerint mérsékelten pozitív pozícióra módosult. Ebben szerepe lehet annak is, hogy a napelemek világviszonylatban is kiemelkedő hazai térnyerése jelentős hálózati kihívásokat okozott, amelyek kezelése, illetve a korszerűsítések végrehajtása egyre fontosabb.

Ezzel összefüggésben folyamatban van a kolokációs telepítések szabályozási keretének kidolgozása, melynek célja lehetővé tenni energiatároló létesítmények telepítését a meglévő energiatermelő egységek mögött, ugyanazon hálózati csatlakozási ponton. Ez támogatja a hálózati rugalmasság fokozását, miközben fokozza a meglévő üzleti modellek stabilitását és jövedelmezőségét is - mutat rá a jelentés, mely szerint Magyarország jelentős lépéseket tesz az energiatárolás terén a napenergia-termelés ingadozó jellege által okozott kihívások kezeléséért. A hazai akkumulátoros energiatárolók beépített teljesítőképessége december elején 160,9 MW volt, a megemelt kormányzati cél pedig már a 3 GW elérése 2030-ig.

A piaci kihívások közt kerül említésre a jelentésben, hogy 2025 januárjától megszűnt a KÁT betáplálási tarifa inflációhoz kötött árképzési rendszere, ami negatívan befolyásolta a közműméretű beruházások jövedelmezőségét, illetve az energiatermelőket terhelő extra adóterhek is (Robin Hood-adó). Mindemellett a magyar napenergia-szektorban az is csökkenti a befektetési kedvet, hogy az államnak elővásárlási joga van az esetben, ha egy napelemparkot külföldi befektetőknek kínálnak eladásra.

Ezek a tényezők szintén hozzájárulnak a várható lassuláshoz, ezzel együtt a következő években a jelentés szerint sikeres maradhat az ágazat, melynek kulcsa

a hálózati infrastruktúra fejlesztésében, az energiatároló kapacitások bővítésében és a szabályozási stabilitás megteremtésében rejlik.

A napelemes kapacitás növekedésének lassulása nem magyar sajátság, az egész Európai Unióban hasonló folyamatok figyelhetőek meg. A jelentés rámutat: az EU 2020-as években látott naperőmű-boomja lényegében véget ért, miután 2025-ben 2016 óta először csökkent az újonnan telepített fotovoltaikus kapacitás nagysága, 0,7%-kal 65,1 GW-ra.

Bár az EU így is elérte a 2025-ös kumulatív kapacitásra kijelölt 400 GW-os célt (406 GW), a 2030-ra megcélzott 750 GW-os szint elérése már nem tűnik valószínűnek, mivel az éves növekedés mértéke a médium szcenárió szerint egészen az évtized végéig elmarad majd a 2025-ös értéktől is.

Ahhoz, hogy az EU elérhesse a napenergia területén kijelölt céljait, a politikai döntéshozóknak újra kell definiálniuk az energiabiztonságot a megújuló alapú elektrifikáció tekintetében, átfogó energiarendszer-rugalmassági stratégiát kell elfogadniuk, engedélyezési eljárásokat kell végrehajtaniuk, valamint lendületet kell adniuk a tetőre telepített napelemes rendszerek piacának - áll a jelentésben.

A jelentés Magyarországra vonatkozó szakaszának szerzői Szolnoki Ádám, a MANAP elnöke, és Gaál László, a Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) főtitkára.

Címlapkép forrása: Shutterstock