Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk

Bár Donald Trump újabb vámháborúval fenyeget, a Fehér Háznak egy fájdalmas következtetést kellene levonnia: a 2025-ben bevezetett amerikai vámok terheit az eddigi tapasztalatok szerint – szemben a kormányzati állásponttal – nem a külföldi exportőrök viselik. A Kieli Világgazdasági Intézet mélyelemzése szerint a tarifák költségének gyakorlatilag az egészét az amerikai importőrök és fogyasztók fizetik meg magasabb árak formájában. A tanulmány számszerűen is bizonyítja, hogy a vámháború gazdasági értelemben öngólnak bizonyult: a bevételek ugyan nőnek, de az árát az Egyesült Államok gazdasága állja.

Amikor a tavaly április 2-án bejelentett, „Liberation Day” névre keresztelt eseményen Donald Trump elnök kedélyesen, vicceskedve bejelentette az új amerikai vámrezsimet a Fehér Házban a koktélozó meghívottaknak, a piacokon hirtelen pánik tört ki. Aztán néhány hónap után megszülettek az új kereskedelmi világrend első megállapodásai – például az Európai Unióval, Mexikóval vagy éppen Kínával –, és úgy úgy tűnt, a globális gazdaság ha nem is megnyugodott, de legalább alkalmazkodott az új realitásokhoz. Sokan már lezártnak tekintették a Trump-féle vámháború első nagy fejezetét.

A világ megtanult együtt élni a 10-15 százalékos általános alapvámmal, valamint a Kínára, Indiára, Brazíliára és más országokra kirótt, ennél jóval magasabb célzott tételekkel, s azzal is, hogy egyes termékcsoportoknál – acél, alumínium, autók – a tarifák történelmi csúcsokra ugrottak.

Az amerikai elnök azonban 2026 harmadik hetében ismét elővette a vámfegyvert Grönland elfoglalása miatt, immár a NATO-szövetségesek felé is fenyegetéseket megfogalmazva, mintha az elmúlt év tanulságai nem lettek volna elég egyértelműek.

Pedig a számok óva kellene, hogy intsék az amerikai elnököt, hogy a tűzzel játszik: a Kieli Világgazdasági Intézet friss elemzése szerint a 2025-ös amerikai vámintézkedések klasszikus „öngólnak” bizonyultak:

a terheket – az alapvető közgazdasági törvényszerűségeknek megfelelően – nem a külföldi exportőrök, hanem szinte teljes egészében az amerikai importőrök és fogyasztók viselik.

A politikai kommunikációban gyakran hangoztatott állítással szemben – miszerint „a külföld fizeti meg a vámokat” – az empirikus bizonyítékok azt mutatják, hogy a tarifák költségének 96 százaléka az Egyesült Államokban csapódik le, és mindössze mintegy 4 százalék az, amit a külföldi eladók árengedmény formájában lenyelnek.

A Kiel Intézet kutatói kivételesen részletes adatbázisban elemeztek több mint 25,6 millió egyedi tengeri szállítmányozási adatot, közel 4 ezer milliárd dollár összértékben, 2024 januárja és 2025 novembere között. A Panjiva szállítmány-szintű adatain keresztül napra pontosan követhető volt, hogy egy-egy termék, egy-egy származási országból milyen áron, milyen mennyiségben érkezett az Egyesült Államokba, és ezekhez milyen vámtétel társult az adott időpontban .

A módszertan lényege az volt, hogy az importált áruk egységértékét – például dollár/kilogramm alapon – összevetették a mindenkori vámtételekkel, miközben kiszűrték azokat a tényezőket, amelyek torzíthatták volna az eredményt: termékspecifikus ármozgásokat, szezonális hatásokat, országonként eltérő minőségi különbségeket. Az így becsült úgynevezett továbbterhelési együttható (pass-through coefficient) azt mutatja meg, hogy a vámemelés mekkora része jelenik meg ténylegesen az amerikai importárakban.

Az eredmény egyértelmű: a vámtételek és az importárak közötti kapcsolat majdnem egy az egyben érvényesül. A fő regresszióban kapott becslés szerint a vámtarifa logaritmusára vonatkozó együttható –0,039 volt, ami azt jelenti, hogy egy 10 százalékpontos vámtétel-emelés mindössze körülbelül 0,4 százalékos árcsökkenést vált ki az exportőrök részéről. Magyarul:

egy 25 százalékos vámnál a külföldi eladó hozzávetőleg 1 százalékkal enged az árából, a fennmaradó nagyjából 24 százalékos drágulást az amerikai vevő fizeti meg .

Ha ezt a számot az USA költségvetési adataival vetjük össze, még plasztikusabb a kép. A tanulmány szerint az amerikai vámbevételek 2025-ben mintegy 200 milliárd dollárral ugrottak meg az előző évhez képest.

Ez a többletbevétel nem valamiféle „külföldről beszedett adó”, hanem gyakorlatilag egy új, implicit fogyasztási adó, amelyet az amerikai vállalatok és háztartások fizettek be a magasabb importárakon keresztül.

A volumenadatok is beszédesek. Miközben az árak alig mozdultak lefelé a külföldi oldalon, a kereskedelmi mennyiségek érezhetően visszaestek. A teljes szállítmányérték, a súly és a darabszám egyaránt csökkenő tendenciát mutatott a vámemelések után, ami klasszikus keresleti reakció: a magasabb ár kevesebb vásárlást eredményez. A kiigazítás tehát nem az ár-, hanem a mennyiségi oldalon történt.

A kieli kutatók két lépést is lakmuszpapírként részletesen elemeztek, hogy megerősítsék az átlagos eredményeket:

  • 2025 augusztusában az Egyesült Államok hirtelen 50 százalékos vámot vetett ki a Brazíliából érkező import nagy részére. Egy dinamikus eseményelemzés alapján a brazil termékek vámteher kivetése előtti dollárban mért egységárai a bevezetés után sem estek számottevően, miközben a kereskedelmi volumenek visszaestek. A 50 százalékos sokk ellenére az exportőrök nem „ették meg” a vámot, hanem egyszerűen kevesebbet szállítottak az amerikai piacra .
  • Még erősebb bizonyítékot szolgáltatott az indiai eset: az ázsiai nagygazdaság augusztus elején 25, majd néhány héttel később 50 százalékos amerikai vámmal szembesült. Itt a kutatók nemcsak az amerikai importadatokat, hanem az indiai kikötőkben rögzített FOB (free on board) exportárakat is vizsgálták. Ez azért különösen fontos, mert ezek az árak már a tengeri szállítás és biztosítás előtti, „tiszta” exportőri árakat mutatják. Ha az indiai cégek valóban árat csökkentettek volna az amerikai piac kedvéért, annak itt kellett volna megjelennie.
kínai-brazil vámok
Bal oldalon: az Egyesült Államok importja Brazíliából és más amerikai országokból a 2025. augusztus 6-i vámmal kapcsolatban. Jobb oldalon: India exportja az Egyesült Államokba és az EU-ba, Kanadába, Ausztráliába. Forrás: Kieli Világgazdasági Intézet.

A számok azonban azt mutatták, hogy az Egyesült Államokba irányuló indiai export egységárai a plusz terhek kivetése után nem estek a más, nem vámolt célpiacokra – például az Európai Unióba, Kanadába vagy Ausztráliába – irányuló szállítások áraihoz képest. A különbség a mennyiségekben jelent meg: az USA felé irányuló export értéke és volumene 18–24 százalékkal csökkent a kontrollpiacokhoz viszonyítva. Az alkalmazkodás itt is a mennyiségi, nem pedig az ároldalon történt a Kieli Világgazdasági Intézet jelentése szerint.

A tanulmány azt is magyarázza, miért racionális ez a viselkedés az exportőrök részéről: egy 50 százalékos vámot árengedménnyel „lenyelni” azt jelentené, hogy

a cégnek legalább egyharmaddal kellene csökkentenie a nettó árát ahhoz, hogy az amerikai vevő számára változatlan maradjon a végső ár – ez a legtöbb iparágban egyszerűen nem fér bele a profitmarzsokba.

Ráadásul a globális piacok sok termék esetében elég rugalmasak ahhoz, hogy az el nem adott amerikai mennyiségeket más régiók felé irányítsák át, így kisebb az ösztönzés a drasztikus árcsökkentésre.

Makrogazdasági szempontból mindez egyetlen következtetés felé mutat: a vám, még ha külpolitikai eszközként is tálalják, valójában belföldi adó. Az első körben az importőrök fizetik meg a határon, majd ezt – piaci erőviszonyoktól függően – továbbhárítják a nagykereskedőkre, a feldolgozóiparra, végső soron a fogyasztókra. A 2018–2019-es amerikai–kínai kereskedelmi háború tapasztalatai után a 2025-ös adatok sem hagynak kétséget: a végső teher döntően az amerikai háztartások vásárlóerejét csökkenti.

Az elemzés ezért nem pusztán egy technikai vitát zár le arról, hogy „ki fizeti a vámot”, hanem egy politikailag is kényelmetlen igazságot tesz számszerűvé. A csaknem 200 milliárd dolláros többletbevétel nem ajándék a külvilágtól, hanem belső újraelosztás, amely torzítja a fogyasztást, drágítja az importált és az importtartalmú termékeket, és csökkenti a választékot. A külföldi exportőrök árrésének mindössze néhány százaléka vész el, miközben a vámháború teljes költségszámlája az Egyesült Államokban landol.

A Kiel Intézet elemzése nem tér ki részletesen arra, hogy a vámterhek pontosan hol és hogyan csapódnak le az amerikai gazdaságon belül, de a friss makroadatok arra utalnak, hogy egyelőre nem a lakossági fogyasztásban és nem is a fogyasztói árindexben jelennek meg látványosan. A novemberi adatok szerint a termelői árak éves alapon már 3 százalékkal emelkedtek, miközben a végső fogyasztást jobban tükröző kiskereskedelmi forgalom továbbra is erős maradt, és az infláció – az éves összevetésben 2,7 százalékos szint – mérsékeltnek tekinthető, ami arra utal, hogy a költségsokk eddig főként az ellátási lánc felsőbb szintjein, az importőröknél és a gyártóknál jelent meg. Ez összhangban áll azzal a feltételezéssel, hogy a vállalatok egyelőre részben „lenyelik” a vámokból fakadó többletköltségeket, ami a termelői árak emelkedése és a viszonylag stabil fogyasztói árak mellett a profitmarzsok szűkülésében, nem pedig azonnali, széles körű áthárításban jelenik meg.

Éppen ezért – a 2026 novemberi félidős képviselőházi és szenátusi választásokra készülve – Donald Trump elnök aggódhat, hogy a vámháború fokozása további terhet ró az importőrökre, ami vagy a drágább behozatal, vagy az áruhiány felgyorsíthatja az inflációt. Így a Grönland ügyében az európai NATO-szövetségesekkel szemben belengetett vámok súlyos csapást jelenthetnek az amerikai gazdaságnak, így pedig az elnök politikai közösségének, a Republikánus Pártnak is.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

