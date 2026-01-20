Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk

Bár Donald Trump újabb vámháborúval fenyeget, a Fehér Háznak egy fájdalmas következtetést kellene levonnia: a 2025-ben bevezetett amerikai vámok terheit az eddigi tapasztalatok szerint – szemben a kormányzati állásponttal – nem a külföldi exportőrök viselik. A Kieli Világgazdasági Intézet mélyelemzése szerint a tarifák költségének gyakorlatilag az egészét az amerikai importőrök és fogyasztók fizetik meg magasabb árak formájában. A tanulmány számszerűen is bizonyítja, hogy a vámháború gazdasági értelemben öngólnak bizonyult: a bevételek ugyan nőnek, de az árát az Egyesült Államok gazdasága állja.

Amikor a tavaly április 2-án bejelentett, „Liberation Day” névre keresztelt eseményen Donald Trump elnök kedélyesen, vicceskedve bejelentette az új amerikai vámrezsimet a Fehér Házban a koktélozó meghívottaknak, a piacokon hirtelen pánik tört ki. Aztán néhány hónap után megszülettek az új kereskedelmi világrend első megállapodásai – például az Európai Unióval, Mexikóval vagy éppen Kínával –, és úgy úgy tűnt, a globális gazdaság ha nem is megnyugodott, de legalább alkalmazkodott az új realitásokhoz. Sokan már lezártnak tekintették a Trump-féle vámháború első nagy fejezetét.

A világ megtanult együtt élni a 10-15 százalékos általános alapvámmal, valamint a Kínára, Indiára, Brazíliára és más országokra kirótt, ennél jóval magasabb célzott tételekkel, s azzal is, hogy egyes termékcsoportoknál – acél, alumínium, autók – a tarifák történelmi csúcsokra ugrottak.

Az amerikai elnök azonban 2026 harmadik hetében ismét elővette a vámfegyvert Grönland elfoglalása miatt, immár a NATO-szövetségesek felé is fenyegetéseket megfogalmazva, mintha az elmúlt év tanulságai nem lettek volna elég egyértelműek.

Pedig a számok óva kellene, hogy intsék az amerikai elnököt, hogy a tűzzel játszik: a Kieli Világgazdasági Intézet friss elemzése szerint a 2025-ös amerikai vámintézkedések klasszikus „öngólnak” bizonyultak:

a terheket – az alapvető közgazdasági törvényszerűségeknek megfelelően – nem a külföldi exportőrök, hanem szinte teljes egészében az amerikai importőrök és fogyasztók viselik.

A politikai kommunikációban gyakran hangoztatott állítással szemben – miszerint „a külföld fizeti meg a vámokat” – az empirikus bizonyítékok azt mutatják, hogy a tarifák költségének 96 százaléka az Egyesült Államokban csapódik le, és mindössze mintegy 4 százalék az, amit a külföldi eladók árengedmény formájában lenyelnek.

A Kiel Intézet kutatói kivételesen részletes adatbázisban elemeztek több mint 25,6 millió egyedi tengeri szállítmányozási adatot, közel 4 ezer milliárd dollár összértékben, 2024 januárja és 2025 novembere között. A Panjiva szállítmány-szintű adatain keresztül napra pontosan követhető volt, hogy egy-egy termék, egy-egy származási országból milyen áron, milyen mennyiségben érkezett az Egyesült Államokba, és ezekhez milyen vámtétel társult az adott időpontban .

A módszertan lényege az volt, hogy az importált áruk egységértékét – például dollár/kilogramm alapon – összevetették a mindenkori vámtételekkel, miközben kiszűrték azokat a tényezőket, amelyek torzíthatták volna az eredményt: termékspecifikus ármozgásokat, szezonális hatásokat, országonként eltérő minőségi különbségeket. Az így becsült úgynevezett továbbterhelési együttható (pass-through coefficient) azt mutatja meg, hogy a vámemelés mekkora része jelenik meg ténylegesen az amerikai importárakban.

Az eredmény egyértelmű: a vámtételek és az importárak közötti kapcsolat majdnem egy az egyben érvényesül. A fő regresszióban kapott becslés szerint a vámtarifa logaritmusára vonatkozó együttható –0,039 volt, ami azt jelenti, hogy egy 10 százalékpontos vámtétel-emelés mindössze körülbelül 0,4 százalékos árcsökkenést vált ki az exportőrök részéről. Magyarul:

egy 25 százalékos vámnál a külföldi eladó hozzávetőleg 1 százalékkal enged az árából, a fennmaradó nagyjából 24 százalékos drágulást az amerikai vevő fizeti meg .

Ha ezt a számot az USA költségvetési adataival vetjük össze, még plasztikusabb a kép. A tanulmány szerint az amerikai vámbevételek 2025-ben mintegy 200 milliárd dollárral ugrottak meg az előző évhez képest.

Ez a többletbevétel nem valamiféle „külföldről beszedett adó”, hanem gyakorlatilag egy új, implicit fogyasztási adó, amelyet az amerikai vállalatok és háztartások fizettek be a magasabb importárakon keresztül.

A volumenadatok is beszédesek. Miközben az árak alig mozdultak lefelé a külföldi oldalon, a kereskedelmi mennyiségek érezhetően visszaestek. A teljes szállítmányérték, a súly és a darabszám egyaránt csökkenő tendenciát mutatott a vámemelések után, ami klasszikus keresleti reakció: a magasabb ár kevesebb vásárlást eredményez. A kiigazítás tehát nem az ár-, hanem a mennyiségi oldalon történt.

A kieli kutatók két lépést is lakmuszpapírként részletesen elemeztek, hogy megerősítsék az átlagos eredményeket:

2025 augusztusában az Egyesült Államok hirtelen 50 százalékos vámot vetett ki a Brazíliából érkező import nagy részére. Egy dinamikus eseményelemzés alapján a brazil termékek vámteher kivetése előtti dollárban mért egységárai a bevezetés után sem estek számottevően, miközben a kereskedelmi volumenek visszaestek. A 50 százalékos sokk ellenére az exportőrök nem „ették meg” a vámot, hanem egyszerűen kevesebbet szállítottak az amerikai piacra .

Még erősebb bizonyítékot szolgáltatott az indiai eset: az ázsiai nagygazdaság augusztus elején 25, majd néhány héttel később 50 százalékos amerikai vámmal szembesült. Itt a kutatók nemcsak az amerikai importadatokat, hanem az indiai kikötőkben rögzített FOB (free on board) exportárakat is vizsgálták. Ez azért különösen fontos, mert ezek az árak már a tengeri szállítás és biztosítás előtti, „tiszta” exportőri árakat mutatják. Ha az indiai cégek valóban árat csökkentettek volna az amerikai piac kedvéért, annak itt kellett volna megjelennie.

Bal oldalon: az Egyesült Államok importja Brazíliából és más amerikai országokból a 2025. augusztus 6-i vámmal kapcsolatban. Jobb oldalon: India exportja az Egyesült Államokba és az EU-ba, Kanadába, Ausztráliába. Forrás: Kieli Világgazdasági Intézet.

A számok azonban azt mutatták, hogy az Egyesült Államokba irányuló indiai export egységárai a plusz terhek kivetése után nem estek a más, nem vámolt célpiacokra – például az Európai Unióba, Kanadába vagy Ausztráliába – irányuló szállítások áraihoz képest. A különbség a mennyiségekben jelent meg: az USA felé irányuló export értéke és volumene 18–24 százalékkal csökkent a kontrollpiacokhoz viszonyítva. Az alkalmazkodás itt is a mennyiségi, nem pedig az ároldalon történt a Kieli Világgazdasági Intézet jelentése szerint.

A tanulmány azt is magyarázza, miért racionális ez a viselkedés az exportőrök részéről: egy 50 százalékos vámot árengedménnyel „lenyelni” azt jelentené, hogy

a cégnek legalább egyharmaddal kellene csökkentenie a nettó árát ahhoz, hogy az amerikai vevő számára változatlan maradjon a végső ár – ez a legtöbb iparágban egyszerűen nem fér bele a profitmarzsokba.

Ráadásul a globális piacok sok termék esetében elég rugalmasak ahhoz, hogy az el nem adott amerikai mennyiségeket más régiók felé irányítsák át, így kisebb az ösztönzés a drasztikus árcsökkentésre.

Makrogazdasági szempontból mindez egyetlen következtetés felé mutat: a vám, még ha külpolitikai eszközként is tálalják, valójában belföldi adó. Az első körben az importőrök fizetik meg a határon, majd ezt – piaci erőviszonyoktól függően – továbbhárítják a nagykereskedőkre, a feldolgozóiparra, végső soron a fogyasztókra. A 2018–2019-es amerikai–kínai kereskedelmi háború tapasztalatai után a 2025-ös adatok sem hagynak kétséget: a végső teher döntően az amerikai háztartások vásárlóerejét csökkenti.

Az elemzés ezért nem pusztán egy technikai vitát zár le arról, hogy „ki fizeti a vámot”, hanem egy politikailag is kényelmetlen igazságot tesz számszerűvé. A csaknem 200 milliárd dolláros többletbevétel nem ajándék a külvilágtól, hanem belső újraelosztás, amely torzítja a fogyasztást, drágítja az importált és az importtartalmú termékeket, és csökkenti a választékot. A külföldi exportőrök árrésének mindössze néhány százaléka vész el, miközben a vámháború teljes költségszámlája az Egyesült Államokban landol.

A Kiel Intézet elemzése nem tér ki részletesen arra, hogy a vámterhek pontosan hol és hogyan csapódnak le az amerikai gazdaságon belül, de a friss makroadatok arra utalnak, hogy egyelőre nem a lakossági fogyasztásban és nem is a fogyasztói árindexben jelennek meg látványosan. A novemberi adatok szerint a termelői árak éves alapon már 3 százalékkal emelkedtek, miközben a végső fogyasztást jobban tükröző kiskereskedelmi forgalom továbbra is erős maradt, és az infláció – az éves összevetésben 2,7 százalékos szint – mérsékeltnek tekinthető, ami arra utal, hogy a költségsokk eddig főként az ellátási lánc felsőbb szintjein, az importőröknél és a gyártóknál jelent meg. Ez összhangban áll azzal a feltételezéssel, hogy a vállalatok egyelőre részben „lenyelik” a vámokból fakadó többletköltségeket, ami a termelői árak emelkedése és a viszonylag stabil fogyasztói árak mellett a profitmarzsok szűkülésében, nem pedig azonnali, széles körű áthárításban jelenik meg.

Éppen ezért – a 2026 novemberi félidős képviselőházi és szenátusi választásokra készülve – Donald Trump elnök aggódhat, hogy a vámháború fokozása további terhet ró az importőrökre, ami vagy a drágább behozatal, vagy az áruhiány felgyorsíthatja az inflációt. Így a Grönland ügyében az európai NATO-szövetségesekkel szemben belengetett vámok súlyos csapást jelenthetnek az amerikai gazdaságnak, így pedig az elnök politikai közösségének, a Republikánus Pártnak is.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images