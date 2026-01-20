Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk

Amikor a tavaly április 2-án bejelentett, „Liberation Day” névre keresztelt eseményen Donald Trump elnök kedélyesen, vicceskedve bejelentette az új amerikai vámrezsimet a Fehér Házban a koktélozó meghívottaknak, a piacokon hirtelen pánik tört ki. Aztán néhány hónap után megszülettek az új kereskedelmi világrend első megállapodásai – például az Európai Unióval, Mexikóval vagy éppen Kínával –, és úgy úgy tűnt, a globális gazdaság ha nem is megnyugodott, de legalább alkalmazkodott az új realitásokhoz. Sokan már lezártnak tekintették a Trump-féle vámháború első nagy fejezetét.
A világ megtanult együtt élni a 10-15 százalékos általános alapvámmal, valamint a Kínára, Indiára, Brazíliára és más országokra kirótt, ennél jóval magasabb célzott tételekkel, s azzal is, hogy egyes termékcsoportoknál – acél, alumínium, autók – a tarifák történelmi csúcsokra ugrottak.
Az amerikai elnök azonban 2026 harmadik hetében ismét elővette a vámfegyvert Grönland elfoglalása miatt, immár a NATO-szövetségesek felé is fenyegetéseket megfogalmazva, mintha az elmúlt év tanulságai nem lettek volna elég egyértelműek.
Pedig a számok óva kellene, hogy intsék az amerikai elnököt, hogy a tűzzel játszik: a Kieli Világgazdasági Intézet friss elemzése szerint a 2025-ös amerikai vámintézkedések klasszikus „öngólnak” bizonyultak:
a terheket – az alapvető közgazdasági törvényszerűségeknek megfelelően – nem a külföldi exportőrök, hanem szinte teljes egészében az amerikai importőrök és fogyasztók viselik.
A politikai kommunikációban gyakran hangoztatott állítással szemben – miszerint „a külföld fizeti meg a vámokat” – az empirikus bizonyítékok azt mutatják, hogy a tarifák költségének 96 százaléka az Egyesült Államokban csapódik le, és mindössze mintegy 4 százalék az, amit a külföldi eladók árengedmény formájában lenyelnek.
A Kiel Intézet kutatói kivételesen részletes adatbázisban elemeztek több mint 25,6 millió egyedi tengeri szállítmányozási adatot, közel 4 ezer milliárd dollár összértékben, 2024 januárja és 2025 novembere között. A Panjiva szállítmány-szintű adatain keresztül napra pontosan követhető volt, hogy egy-egy termék, egy-egy származási országból milyen áron, milyen mennyiségben érkezett az Egyesült Államokba, és ezekhez milyen vámtétel társult az adott időpontban .
A módszertan lényege az volt, hogy az importált áruk egységértékét – például dollár/kilogramm alapon – összevetették a mindenkori vámtételekkel, miközben kiszűrték azokat a tényezőket, amelyek torzíthatták volna az eredményt: termékspecifikus ármozgásokat, szezonális hatásokat, országonként eltérő minőségi különbségeket. Az így becsült úgynevezett továbbterhelési együttható (pass-through coefficient) azt mutatja meg, hogy a vámemelés mekkora része jelenik meg ténylegesen az amerikai importárakban.
Az eredmény egyértelmű: a vámtételek és az importárak közötti kapcsolat majdnem egy az egyben érvényesül. A fő regresszióban kapott becslés szerint a vámtarifa logaritmusára vonatkozó együttható –0,039 volt, ami azt jelenti, hogy egy 10 százalékpontos vámtétel-emelés mindössze körülbelül 0,4 százalékos árcsökkenést vált ki az exportőrök részéről. Magyarul:
egy 25 százalékos vámnál a külföldi eladó hozzávetőleg 1 százalékkal enged az árából, a fennmaradó nagyjából 24 százalékos drágulást az amerikai vevő fizeti meg .
Ha ezt a számot az USA költségvetési adataival vetjük össze, még plasztikusabb a kép. A tanulmány szerint az amerikai vámbevételek 2025-ben mintegy 200 milliárd dollárral ugrottak meg az előző évhez képest.
Ez a többletbevétel nem valamiféle „külföldről beszedett adó”, hanem gyakorlatilag egy új, implicit fogyasztási adó, amelyet az amerikai vállalatok és háztartások fizettek be a magasabb importárakon keresztül.
A volumenadatok is beszédesek. Miközben az árak alig mozdultak lefelé a külföldi oldalon, a kereskedelmi mennyiségek érezhetően visszaestek. A teljes szállítmányérték, a súly és a darabszám egyaránt csökkenő tendenciát mutatott a vámemelések után, ami klasszikus keresleti reakció: a magasabb ár kevesebb vásárlást eredményez. A kiigazítás tehát nem az ár-, hanem a mennyiségi oldalon történt.
A kieli kutatók két lépést is lakmuszpapírként részletesen elemeztek, hogy megerősítsék az átlagos eredményeket:
- 2025 augusztusában az Egyesült Államok hirtelen 50 százalékos vámot vetett ki a Brazíliából érkező import nagy részére. Egy dinamikus eseményelemzés alapján a brazil termékek vámteher kivetése előtti dollárban mért egységárai a bevezetés után sem estek számottevően, miközben a kereskedelmi volumenek visszaestek. A 50 százalékos sokk ellenére az exportőrök nem „ették meg” a vámot, hanem egyszerűen kevesebbet szállítottak az amerikai piacra .
- Még erősebb bizonyítékot szolgáltatott az indiai eset: az ázsiai nagygazdaság augusztus elején 25, majd néhány héttel később 50 százalékos amerikai vámmal szembesült. Itt a kutatók nemcsak az amerikai importadatokat, hanem az indiai kikötőkben rögzített FOB (free on board) exportárakat is vizsgálták. Ez azért különösen fontos, mert ezek az árak már a tengeri szállítás és biztosítás előtti, „tiszta” exportőri árakat mutatják. Ha az indiai cégek valóban árat csökkentettek volna az amerikai piac kedvéért, annak itt kellett volna megjelennie.
A számok azonban azt mutatták, hogy az Egyesült Államokba irányuló indiai export egységárai a plusz terhek kivetése után nem estek a más, nem vámolt célpiacokra – például az Európai Unióba, Kanadába vagy Ausztráliába – irányuló szállítások áraihoz képest. A különbség a mennyiségekben jelent meg: az USA felé irányuló export értéke és volumene 18–24 százalékkal csökkent a kontrollpiacokhoz viszonyítva. Az alkalmazkodás itt is a mennyiségi, nem pedig az ároldalon történt a Kieli Világgazdasági Intézet jelentése szerint.
A tanulmány azt is magyarázza, miért racionális ez a viselkedés az exportőrök részéről: egy 50 százalékos vámot árengedménnyel „lenyelni” azt jelentené, hogy
a cégnek legalább egyharmaddal kellene csökkentenie a nettó árát ahhoz, hogy az amerikai vevő számára változatlan maradjon a végső ár – ez a legtöbb iparágban egyszerűen nem fér bele a profitmarzsokba.
Ráadásul a globális piacok sok termék esetében elég rugalmasak ahhoz, hogy az el nem adott amerikai mennyiségeket más régiók felé irányítsák át, így kisebb az ösztönzés a drasztikus árcsökkentésre.
Makrogazdasági szempontból mindez egyetlen következtetés felé mutat: a vám, még ha külpolitikai eszközként is tálalják, valójában belföldi adó. Az első körben az importőrök fizetik meg a határon, majd ezt – piaci erőviszonyoktól függően – továbbhárítják a nagykereskedőkre, a feldolgozóiparra, végső soron a fogyasztókra. A 2018–2019-es amerikai–kínai kereskedelmi háború tapasztalatai után a 2025-ös adatok sem hagynak kétséget: a végső teher döntően az amerikai háztartások vásárlóerejét csökkenti.
Az elemzés ezért nem pusztán egy technikai vitát zár le arról, hogy „ki fizeti a vámot”, hanem egy politikailag is kényelmetlen igazságot tesz számszerűvé. A csaknem 200 milliárd dolláros többletbevétel nem ajándék a külvilágtól, hanem belső újraelosztás, amely torzítja a fogyasztást, drágítja az importált és az importtartalmú termékeket, és csökkenti a választékot. A külföldi exportőrök árrésének mindössze néhány százaléka vész el, miközben a vámháború teljes költségszámlája az Egyesült Államokban landol.
A Kiel Intézet elemzése nem tér ki részletesen arra, hogy a vámterhek pontosan hol és hogyan csapódnak le az amerikai gazdaságon belül, de a friss makroadatok arra utalnak, hogy egyelőre nem a lakossági fogyasztásban és nem is a fogyasztói árindexben jelennek meg látványosan. A novemberi adatok szerint a termelői árak éves alapon már 3 százalékkal emelkedtek, miközben a végső fogyasztást jobban tükröző kiskereskedelmi forgalom továbbra is erős maradt, és az infláció – az éves összevetésben 2,7 százalékos szint – mérsékeltnek tekinthető, ami arra utal, hogy a költségsokk eddig főként az ellátási lánc felsőbb szintjein, az importőröknél és a gyártóknál jelent meg. Ez összhangban áll azzal a feltételezéssel, hogy a vállalatok egyelőre részben „lenyelik” a vámokból fakadó többletköltségeket, ami a termelői árak emelkedése és a viszonylag stabil fogyasztói árak mellett a profitmarzsok szűkülésében, nem pedig azonnali, széles körű áthárításban jelenik meg.
Éppen ezért – a 2026 novemberi félidős képviselőházi és szenátusi választásokra készülve – Donald Trump elnök aggódhat, hogy a vámháború fokozása további terhet ró az importőrökre, ami vagy a drágább behozatal, vagy az áruhiány felgyorsíthatja az inflációt. Így a Grönland ügyében az európai NATO-szövetségesekkel szemben belengetett vámok súlyos csapást jelenthetnek az amerikai gazdaságnak, így pedig az elnök politikai közösségének, a Republikánus Pártnak is.
Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt
A katonaság megtagadta, hogy titkos dollártartalékaival besegítsen, ami egy gazdasági puccskísérlet lehet.
Most már végre drága az OTP?
A kérdés, ami sokakat érdekel.
Áll a bál az EU vámágyúja körül, Trump fenyegetése elhozhatja a tűzparancsot
Az USA szerint nem fog elsülni a gazdasági csodafegyver.
Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi
Komoly geopolitikai jelentőség.
Bemutatták az új KRESZ-t: rengeteg változásra kell készülni az utakon
Évtizedek óta nem történt ilyen.
Kilőtte Ukrajnára a félelmetes Cirkon rakétát az orosz hadsereg - Megjött a jelentés Kijevből
A légvédelem egész éjjel dolgozott - Kifejezetten intenzív volt az orosz csapás.
Donald Trump a jövő héten bejelentheti a Fed új elnökét
Fontos jelzést kapnak ezzel a befektetők az intézmény függetlenségéről.
Amerikai támadástól kezdett rettegni egy egész ország: az elnök mindenkit nyugtatni próbál
Aggasztó képek jelentek meg a közösségi médiában.
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Hogyan érvényesítheted az elévülést? Elévülés A-Z-ig
Ebben az írásban megtalál minden lényeges információt a tartozás elévüléséről, elévülés megállapításáról, számításáról, érvényesítéséről azok számára, akiket követelé
Buy the dip: működő stratégia vagy drága illúzió?
Az egyik legnépszerűbb befektetési stratégia lett a buy the dip, kevés piaci módszernek lett akkor kultusza a kisbefektetők közt, mint az esések azonnali megvásárlásának. És... The post Buy t
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Paychex, Inc. - elemzés
A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és
Követett részvények - 2026. január
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 százalékuk nem is vezeti a kiadásait. Pedig a pénzügyi tudatosság nem az előadásokon,
Top 10 osztalék részvény - 2026. január
Január hetedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.