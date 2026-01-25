Lomborg: A nettó zéró emissziós célkitűzés korszaka zátonyra futott

A kezdő lökést Donald Trump elnökké választása adhatta meg, de a legegyértelműbb figyelmeztetés az Egyesült Királyságból érkezett, ahol a 2019-ben elfogadott nettó zéró emissziós célról szóló törvény szerint 2050-re a szén-dioxid-kibocsátásnak nullára kellene csökkennie. Ezen célkitűzés elfogadását merész döntésként üdvözölték, de a valóságban gazdasági szabotázsnak bizonyult. Az ipari villamosenergia-árak 2019 és 2024 között 124%-kal emelkedtek – ez négyszerese az USA-ban mért növekedésnek–, így
az Egyesült Királyságban a nyugati világ legmagasabb árai érvényesülnek, ami kilowattóránként 26,63 pennyt (0,31 eurót) jelent.
A munkáspárti kormány megújuló energiaforrásokra nagymértékben támaszkodó tervei pedig csak tovább fogják növelni a költségeket. Egy nemrégiben tartott parlamenti meghallgatáson energiaipari vezetők nyíltan beszéltek a tényekről. Chris Norbury, az E.On UK vezérigazgatója azt közölte: még ha a nagykereskedelmi árak nullára zuhannának is, a fogyasztói számlák a szakpolitikából fakadó költségek emelkedése miatt ugyanolyan magasak maradnának, mint jelenleg.
A közvélemény-kutatásokat jelenleg vezető, kormányalakításra készülő Reform UK a nettó zéró célok megszüntetését követelte, elítélve azok kialakítását és költségeit. A választóik elfordulásától tartó konzervatívok sietve követték példáját, és ígéretet tettek a klímaváltozási törvény hatályon kívül helyezésére. Keir Starmer miniszterelnök állítólag arra készül, hogy elhalassza vagy enyhítse a legfontosabb zöld kötelezettségvállalásokat, hogy megfékezze a választók lázadását.
Még a Tony Blair Intézet is, amely nem éppen klímaszkepticizmusáról ismert, most a gázra kivetett karbonadó felfüggesztését sürgeti, hogy 2030-ig csökkentsék az energiaárakat, valamint az USA-hoz és Kínához hasonlóan az olcsó energiát helyezzék előtérbe az emissziócsökkentés helyett.
Az Egyesült Királyság helyzete nem egyedi eset – ez előrevetíti a globális nettó zérós emissziós kísérlettől való visszalépést, amelyet a közelmúltban még az amerikai demokrata vezetésű államok és szerte Európában támogattak, valamint más távoli országok politikusai is amellett álltak ki.
- Ausztráliában a konzervatív Liberális Párt feladta a 2050-re kitűzött nettó zéró kibocsátás ígéretét, és helyette az alacsonyabb energiaárakra fog összpontosítani.
- A német közvélemény-kutatásokat vezető szélsőjobboldali AfD az „elitista” zöld terhek ellen kampányolva a dekarbonizáció leállítását ígéri.
- Japán új miniszterelnöke, Sanae Takaichi a megújuló energiaforrások erőteljes támogatása helyett az energiaellátás biztonsága érdekében a nukleáris energia támogatásának újjáélesztését tartja prioritásnak.
- Még az EU is visszavonja a környezetvédelmi törvényeket, és a gazdák tiltakozásai és a deregulációs törekvések közepette enyhíti a fenntartható finanszírozási szabályokat. A 2040-re vonatkozó klímapolitikai ígéreteit felvizezte, és ami még fontosabb, ezeket az ígéreteket tovább lazíthatják, ha azok negatív hatással lesznek az EU gazdaságára.
Azok a vállalatok is visszavonulót fújnak, amelyek zöld hiteleségüket bizonygatták a világ felé:
- a Wells Fargo 2025 márciusában adta fel a nettó zéró emissziós ígéretét,
- míg a BlackRock januárban lépett ki a Net Zero Alliance-ból az ESG-befektetésekkel szembeni politikai ellenszélre hivatkozva.
A klímanarratívával szemben elégedetlenkedők többnyire nem tagadják, hogy a klímaváltozás valódi probléma, de ragaszkodnak ahhoz is, hogy ne tagadjuk le a klímapolitika költségeit sem: a nettó zéró kibocsátás több ezer milliárd dollárba fog kerülni, és sokkal kisebb hasznot eredményez majd. Ráadásul, még ha az összes gazdag ország a század közepére nullára csökkentené a kibocsátását, az éghajlati modellek egyértelműen mutatják, hogy akkor is a század végére csak kevesebb mint 0,1 Celsius fokkal csökkenne a prognosztizált felmelegedés mértéke, miközben már a század közepére a GDP 8-18%-át emésztené fel.
Mostanra egyértelművé vált, hogy a zöld növekedésről szóló rózsaszín állítások, vagy a kényszerű zöld átállás szerény költségei már nem hihetőek.
Ehelyett, ha a zöld politikusok valóban úgy vélik, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem indokolja a túlzott költségeket és azt, hogy az energia milliók számára megfizethetetlenné váljon, akkor ezt az érvet most nyíltan kell előadniuk. Ez azonban egy vesztes érvelés. Ezt mutatja az, hogy az Egyesült Királyság energiahatalomból a magas energiaárak páriává vált.
Igy lépett a színre a filantróp Bill Gates, aki a mostani COP30 klímacsúcsot megelőzően közzétett írásában stratégiai fordulatot szorgalmaz. Három kemény igazságot fogalmaz meg:
- a klímaváltozás komoly probléma, de „nem vezet majd az emberiség pusztulásához” vagy a civilizáció végéhez;
- a hőmérséklet nem a legjobb mérőszám a haladás mérésére;
- az egészség és a jólét pedig a legjobb védelem ellene.
Ez azt jelenti, hogy el kell mozdulni az emisszió megszállott módon történő csökkentésétől, amely az Egyesült Királyság, Európa és más nyugati országok klíma- és energiapolitikáját meghatározza. Ehelyett, ahogy azt Gates kiemeli, arra kell összpontosítanunk, ami leginkább elősegíti az emberek jólétét. A világ szegényei számára ez az éhség, a szegénység és a betegségek elleni közvetlen fellépést jelenti. Ez segít majd abban, hogy az emberek sokkal jobb életet éljenek, és erősítsék ellenálló képességüket a melegebbé váló éghajlat mellett. A gazdag országok számára pedig ez azt jelenti, hogy kiemelt fókusszal kell foglalkozniuk a munkahelyek, az oktatás, a bevándorlás, a védelem és az energia kérdéseivel.
Ahhoz, hogy okosan reagáljunk a klímaváltozásra, el kell mozdulnunk az energia drágításának irányából az innováció felé, amely végső soron olcsóbbá teszi majd a zöld energiát:
be kell ruháznunk a kutatás-fejlesztésbe, hogy áttöréseket érjünk el olyan területeken, mint a fejlettebb nukleáris energia, a szén-dioxid-leválasztás, a geomérnöki tevékenység, valamint a sokkal hatékonyabb zöldenergia-előállítás és -tárolás, ahelyett, hogy minden energia árát emelnénk, miközben támogatjuk az időszakosan rendelkezésre álló és versenyképtelen megújuló energiaforrásokat.
A problémamentes zöld átállást még mindig hirdető politikusoknak most már a védhetetlent, vagyis a csekély hatást eredményező megfizethetetlen energiát kell védeniük. A nettó zéró emissziós célkitűzés korszaka zátonyra futott. Eljött az ideje az őszinteségnek, az innovációnak és az embereket leginkább szolgáló szakpolitikai intézkedéseknek.
