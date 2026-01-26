Véget vet a csődhullámnak a nagy pénzeső?

Sorozatosan zártak be az éttermek az elmúlt években Magyarországon. Ennek a folyamatnak valójában még a lakossági jövedelmek növekedése sem tudott gátat szabni. Mire lesz elég a kormány nagy bejelentése, amellyel az éttermek működését támogatnák?

Tavaly már csak alig több mint 42 ezer vendéglátóhely volt Magyarországon, míg két évvel korábban még 45 ezer feletti számot láttunk. A Covid válság előtt pedig bőven meghaladt az 50 ezret a vendéglátóhelyek száma.

Jelenleg ráadásul 20-25 ezerrel kevesebb dolgozó termeli meg ugyanazt az éttermi forgalmat, mint ami 2019-re volt jellemző.

A csődhullámot látva nem meglepő, hogy 5+1 pontból álló intézkedéssorozat indul el az éttermek számára. Bár a szakértők szerint a csomag elsősorban nem a bezárási hullám megállítását célozza, Magyarországon ugyanis továbbra is túl sok a vendéglátóhely. Nagyrészt olyan lépésekről van szó, amelyek az elmúlt egy-két évben már felmerültek szakmai egyeztetéseken, így ez valódi segítséget jelenthet az éttermeknek.