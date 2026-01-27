  • Megjelenítés
Elég ebből! – Nem várt helyről, nagyon meglepő figyelmeztetést kapott az Európai Unió
Elég ebből! – Nem várt helyről, nagyon meglepő figyelmeztetést kapott az Európai Unió

Európa nincs halálspirálban, sőt jobban teljesít, mint azt sokan gondolják – állítja a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője, Krisztalina Georgieva, aki a Politicónak adott interjújában alaptalannak nevezte az európai pesszimizmust.

Az Európai Unió döntéshozóit komoly elkeseredés fogta el, miután a Grönland körüli amerikai–európai konfliktus rávilágított a blokk gyengeségére. Bár Donald Trump amerikai elnök végül visszakozott, az európai katonai reakció – egy jelképes kontingens küldése az észak-atlanti szigetre – egyértelművé tette: ha Washington valóban meg akarta volna szerezni Grönlandot, az európaiak lényegében tehetetlenek lettek volna.

Az IMF igazgatója, Krisztalina Georgieva szerint mindezek ellenére van ok az optimizmusra.

Felidézte, hogy az Economist év végi rangsorában a tíz legjobban teljesítő gazdaság közül hét uniós tagállam volt, ezek Portugália, Írország, Csehország, Spanyolország, Görögország, Szlovénia, Lengyelország, Franciaország.

Az élen Portugália végzett, amely az elmúlt években stabil növekedést ért el, miközben államadósságát is sikerült érdemben csökkentenie, noha egy évtizede még válságországnak számított.

Georgieva úgy fogalmazott: az európaiak alapvetően szerény emberek, akik nem szeretnek dicsekedni. Egy amerikai kollégája például nemrég egy egészen jelentéktelen siker után is így reagált: „nézzétek, milyen nagyszerű vagyok, fantasztikus!”. Európában ezzel szemben, ha valaki kiemelkedő eredményt ér el, legfeljebb annyit mond: "nem is rossz".

Szerinte azonban a mai világban bizonyos fokú magabiztosságra és önreklámra is szükség van.

A borúlátás már a grönlandi konfliktus előtt is erősen jelen volt az európai gazdaságpolitikai gondolkodásban. Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke tavaly arra figyelmeztetett, hogy érdemi reformok nélkül „lassú agónia” várhat az uniós blokkra.

Georgieva elismerte, hogy a világ egyre inkább multipolárissá válik, és a geopolitikai szempontok egyre erősebben formálják a világgazdaságot. Mint mondta, az is jelentős változás, hogy "a szövetségesek nehezebben őrzik meg közös céljaikat". Ugyanakkor hangsúlyozta:

Európa sorsa végső soron az európaiak kezében van.

Az IMF szakpolitikai javaslatai összhangban állnak Draghi 2024-es versenyképességi jelentésével. A szervezet az egységes piac további erősítését, a vállalkozásokra nehezedő szabályozási terhek csökkentését, valamint a jelenleg széttagolt energia- és pénzügyi rendszerek mélyebb integrálását szorgalmazza. Georgieva szerint "elsődleges fontosságú", hogy az Európai Unió következetesen folytassa a megkezdett reformokat. "Tegyétek rendbe a saját házatokat" – üzente.

Az Economist listáján szereplő három ország – Írország, Portugália és Görögország – az euróövezeti válság csúcspontján IMF-felügyelet alatt állt, és fájdalmas szerkezeti reformokat kényszerült végrehajtani. Különösen Görögországban jártak ezek súlyos társadalmi következményekkel: megugrott a munkanélküliség és a szegénység, az egy főre jutó GDP pedig mindmáig nem érte el a válság előtti szintet.

Georgieva szerint ugyanakkor e mostani sikerek azt mutatják, hogy az egyes országok – és velük együtt az EU egésze – képes gyökeresen megváltoztatni gazdaságpolitikai pályáját.

Arra a kérdésre, hogy Európának fontolóra kellene-e vennie az amerikai agresszióra adott válaszként az amerikai államkötvények eladását – amint azt egy Deutsche Bank-elemzés felvetette –, az IMF vezetője óvatosságra intett. „A nemzetközi pénzügyi rendszer zavartalan működése minden ország számára érték. Ennek szándékos megzavarása súlyos, nehezen belátható negatív következményekkel járhat” – figyelmeztetett.

Georgieva ugyanakkor támogatja a közös uniós adósságállomány bővítését, amelyet Draghi is szorgalmaz. Ezzel szemben a takarékosnak tartott tagállamok – például Németország és Hollandia – továbbra is gyanakvással tekintenek az újabb közös eladósodásra.

Az IMF Ukrajnának szánt 8,1 milliárd dolláros támogatásáról szólva elmondta: várhatóan február második felében tarthatják meg azt az igazgatótanácsi ülést, amelyen jóváhagyhatják a programot, és megindulhatnak a kifizetések. Bár az összeg viszonylag szerény a csaknem 90 milliárd eurós uniós támogatási csomaghoz képest, az IMF jóváhagyása fontos bizalmi jelzés a pénzügyi piacok számára.

A Valutaalap vezetője azt is közölte, hogy a közeljövőben találkozik Scott Bessent amerikai pénzügyminiszterrel Venezuela ügyében.

Az IMF 2019 óta nem működik együtt az országgal, amelynek gazdasága az amerikai szankciók és a tartósan gyenge kormányzás miatt korábbi méretének mintegy harmadára zsugorodott. Miután az év elején az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, felmerült a lehetősége annak, hogy Venezuela ismét hozzáférhessen az IMF finanszírozási eszközeihez.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

