Lezárult a 2025-ös turisztikai év, meglett végre a
Gazdaság

Lezárult a 2025-ös turisztikai év, meglett végre a "történelmi rekord"?

Portfolio
Tavaly közel 47 millió éjszakát töltöttek el a magyar és külföldi vendégek a hazai turisztikai szálláshelyeken. A belföldiek vendégforgalma minimálisan (1,1%-kal), a külföldieké érdemben (7,5%) nőtt 2024-hez képest, és így végre kimondhatjuk, hogy a magyar turisztikai forgalom valószínűleg teljesen ledolgozta a koronavírus-válságban elszenvedett visszaesését, és összességében új csúcsra érkezett.

Erős elő- és utószezon, gyengébb főszezon, gyorsan növekvő külföldi vendégforgalom, visszafogott belföldi növekedés, összességében új rekordot jelentő éves számok - így jellemezhető nagy vonalakban a 2025-ös év turisztikai szempontból.

A hazai idegenforgalmi tendenciákat leginkább az alábbi ábrán lehet nyomon követni.

  • Eszerint a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégforgalom 2019-ben ért a csúcsára,
  • aztán a Covid a hazai turizmust nagyon durván, a külföldit még kegyetlenebbül levágta.
  • A korlátozások feloldásával mindkét területen megindult a korrekció, ám
  • míg a külföldiek esetében ez máig tart, a magyarok utazási kedve a 2022-től lassú esésbe váltott,
  • és csak tavaly indult újra emelkedésnek.
  • Ez egyben azt is jelentette, hogy a külföldiek vendéjszakái 2024-től már meghaladják a belföldiekét.
  • 2025-ben a fenti tendenciák folytatódtak:

A kereskedelmi szálláshelyek a teljes turisztikai forgalom 70%-át fedik le, ezért megbízhatóan mutatják a főbb tendenciákat. Az egyéb (elsősorban magán-) szálláshelyek adatai csak 2021-től elérhetők, ezért teljes körű visszatekintést ilyen hosszú időre nem tudunk tenni. Amióta ezek az adatok is rendelkezésre állnak, a tendenciák hasonlók:

2025 is elsősorban a külföldi érdeklődés növekedéséről szólt: a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakáik száma most először haladta meg a 16 milliót. Eközben a belföldiek forgalma megközelítette a 15,6 milliót, aminél ugyan 2018-19-ben láttunk nagyobbat, de gyakorlatilag a csúcs megközelítéséről beszélhetünk.

A turisztikai tendenciákat vizsgálva egy érdekes szerkezeti változást is megfigyelhetünk. A korábbi, 2019-es rekordévhez képest azért sikerült a javítás, mert az év csúcsszezonján kívül, különösen ősszel mutat nagy növekedést, miközben a nyár még mindig elmarad a covid előtti szinttől. Általánosságban is elmondhatjuk, hogy

olyan erős nyári turisztikai szezont, mint 2019-ben volt, még mindig nem láttunk újra.

A turisztikai térségek közül Pécs-Villány 10%-os forgalomnövekedése emelkedik ki, a fővárosban 6,6%-os, Balatonnál 3,7%-os volt 2025-ben a bővülés. Mivel a turizmus belső tendenciái nem egységesek, ezért nem csak nyertesek vannak a tavalyi évnek. A belföldi vendégéjszakák száma magán- és egy szálláshelyeken tavaly 1,7%-kal csökkent, ami alapján azt feltételezhetjük (ilyen mély bontásunk sajnos nincs), hogy a belföldi turizmusból élő kisebb vidéki szálláshelyek közül bőven lehettek olyanok, akik a forgalmuk visszaesését tapasztalták. Ebben a körben a bruttó szállásdíjbevétel is csak visszafogottan, 6%-kal nőtt, ami nem sokkal haladja meg a 4,4%-os inflációt.

A szálláshely-statisztika két fő mutatószáma a vendégszám és a vendégéjszakák száma. Az ágazat helyzete szempontjából meglátásunk szerint utóbbi lényegesen fontosabb, hiszen ez ad valódi képet a szálláshelyek foglaltságáról, keresleti viszonyairól.
Ezt tavaly januárig valószínűleg a KSH is így gondolta, legalábbis a havi jelentéshez csatolt illusztrációk, grafikonok, szezonálisan igazított adatsorok szintén a vendégéjszakákra vonatkoztak. Aztán februártól a helyzet váratlanul megváltozott, és ugyanezek a grafikonok a vendégek számára vonatkoztatva készültek el. Ezzel megnehezült az adatok összeszedése, az idősorok frissítése, és a KSH sztenderd ábrái egy kevésbé irányadó mutatóra vonatkoznak.
A változás okai nem ismertek. Megjegyezzük, hogy mivel egy vendég átlagos tartózkodási ideje az utóbbi években csökkent, azért a vendégszám szebb képet mutat a turizmus folyamatairól, mint az általunk iránymutatónak tekintett vendégéjszakák száma.
Érdekesség, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Nemzetgazdasági Minisztérium épp tavaly februárban jelentette be, hogy 2024 rekordév volt a turizmusban, ezt az éjszakák száma helyett a vendégszámra alapozták.
A rekordév bejelentése amúgy nem volt meglepetés, az MTÜ szerint harmadik éve minden év rekordév. Korábban következetesen azt írtuk, hogy ez 2025-ben lesz először helytálló megállapítás, amennyiben a gyengébb főszezont ellensúlyozza az év többi időszakának erősebb forgalma. Erre jó esélyt láttunk, és mint látható, valóban be is következett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

