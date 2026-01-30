Európa már a jég hátán is megél, már csak egyetlen dolog hiányzik

Ha a tavalyi év után Európában bármilyen következtetést érdemes levonni, az az, hogy a gazdasági reziliencia már nem csak egy billegő, nehezen alátámasztható állítás, hanem számszerűsíthető jelenség – ami önmagában eredmény egy olyan 2025-ös év után, amelyben a kockázatok kiegészültek egy vámháborúval, egy felboruló transzatlanti szövetségi rendszerrel és a szabályokon alapuló világrend haláltusájával. Európa a szerény várakozásokat felülmúlta, azonban azokat is csak kicsivel: a Reuters elemzői konszenzusa az év elején 1,3 százalékos euróövezeti növekedést várt 2025-re, mostanra viszont 1,4-1,5 százalékra módosultak a becslések.
Az optimizmust az adhatja, hogy ez már mutat valamit abból, hogy a koronavírus-járvány és az energiaválság után a gazdaság ellenállóképessége erősödött.
Viszont az óriási kérdés, hogy ez az immunrendszer képes lesz-e 2026-ban kimozdítani a stagnálás közeli állapotból a kontinenst, vagy folytatódik az araszolgatás.
Az elmúlt hetekben négy elemzőház – az S&P Global Ratings, a BNP Paribas, az ABN Amro és a Commerzbank – is felülvizsgálta, és javította az euróövezetre vonatkozó növekedési kilátásait 2026-ra vonatkozóan. De külön izgalmas, hogy bár mindegyik elemzés ugyanarra a valóságra néz rá, teljesen másik szemüvegen keresztül:
- az S&P globális szemszögből azt kérdezi, hogy egy geopolitikailag és kereskedelempolitikailag ideges világban meddig marad „közel potenciálhoz” a növekedés;
- a BNP a friss euróövezeti aktivitási adatokból és vezető jelzőszámokból olvas ki gyorsulást;
- az ABN Amro egyidejűleg beszél felépülésről és törékenységről, ráadásul nagyon konkrét számtáblákkal;
- a Commerzbank pedig a 2026-os „piaci nagy kérdéseket” rendezi sorba – a mesterséges intelligencia körüli túlfűtöttségtől az amerikai jegybank függetlenségéig, a német fordulattól az euróövezeti államadósságig.
A közös nevezőjük pusztán annyi: Európa sokkal kevésbé viselkedik porcelánként, mint 2022–2024-ben sokan gondolták, de ez nem ugyanaz, mint azt állítani, hogy nem törheti szét bármikor egy boltba tévedő elefánt, akit akár Donald Trump amerikai elnöknek is nevezhetnénk.
Mennyire jó a nem olyan rossz?
A növekedési számoknál rögtön kiderül, mennyire eltérő tónusúak az előrejelzések. A BNP kifejezetten „jobb lett a hangulat, jön a lendület” narratívát ad: 2025 végén a gazdasági klíma javult, és 2026 első felére erősebb ütemet várnak, amelyben Németország felpörgése és annak begyűrűzése az euróövezetbe kulcsszereplő.
A BNP számai ehhez illeszkednek: az euróövezetre 2026-ra 1,6 százalékos éves növekedést vetít előre, Németországra pedig 1,4 százalékot. Ezzel szemben az ABN Amro „törékeny fellendülésről” beszél, és az alapeseti forgatókönyvük jóval óvatosabb: az euróövezet növekedését 2026-ban 0,9 százalékra teszik, Németországét szintén 0,9 százalékra.
A Commerzbank egy harmadik számvilágot hoz: Németországra 2026-ban 1,2 százalékot várnak, miközben a piaci konszenzust 1,1 százalék körül jelölik meg, és kifejezetten lefelé mutató kockázatokat emlegetnek.
Bár az S&P euróövezeti növekedési várakozásai optimisták, az euróövezetre és az Egyesült Királyságra így is lassulást várnak 2025-höz képest, elsősorban a kereskedelmi háborús és bázishatások miatt.
Ez az eltérés elsőre azt sugallhatná, hogy valójában senkinek fogalma nincs, hogy mi vár ránk – hasonlóan nagy szórás a magyar GDP-prognózisoknál is látszik a Portfolio elemzői körképében –, de valójában arról van szó, hogy más idősíkra és más mechanizmusra koncentrálnak egy fenekestül felforgatott világban az egyes elemzők.
Míg a BNP a közelmúlt negyedéves lendületét és a bizalmi/aktivitási jeleket tartja meghatározónak, addig az ABN inkább azt mondja, hogy a fellendülés tényleg megvan, csak a külső környezet és néhány belső törésvonal miatt nem érdemes túl nagy növekedést beárazni. Eközben a Commerzbank azt hangsúlyozza, hogy hiába jön fiskális impulzus – főként Németország nagy kiköltekezése és az uniós helyreállítási és ellenállóképességi eszköz kifutása miatt –, ha a vállalati várakozásokat a politikai és külgazdasági bizonytalanság ködösíti el, mert ilyenkor a költségvetési élénkítés hatása is kisebb lehet.
Utóbbit számmal is megfogják: Németországban 2026-ra a magánszektor terhének mérséklését a bruttó hazai termék 0,8 százalékára becsülik, de hozzáteszik, hogy a hatás a hangulattól függ, és a növekedési előrejelzésük ezért lefelé kockázatos.
Mit jelent a rezilliencia, ha szenvedésnek látszik?
A „Európa ellenállóbb, mint hittük” állítást az ABN Amro elemzésében azzal támasztja alá, hogy a valutaövezetben a fogyasztás és az ipar egyszerre javul: 2025 negyedik negyedévére beérkező adatok szerint erősödik a háztartások bizalma, a fogyasztást pedig különösen az autóeladások húzzák, amelyek az utolsó három, novemberig tartó hónapban 5,5 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. A szolgáltatások is tartják magukat. Másrészt a feldolgozóipar „állva marad” még úgy is, hogy az amerikai piac felé a vámok utóhatása miatt gyenge az export: az ABN azt írja, hogy a feldolgozóipari kibocsátás 2025-ben végig éves alapon pozitív tartományban volt, ami éles fordulat a 2023–2024-es visszaeséshez képest. A német gyári megrendelésekből pedig az látszik, hogy a kilábalást elsősorban a belföldi rendelések viszik, de a külső keresletben is vannak friss erősödési jelek. Ez a holland nagybank szerint azért fontos, mert egy klasszikusan „külső sokkoktól függő” régióban (energia, kereskedelem) azt mutatja: a belső kereslet és a belső ipari körforgás kezd nagyobb súlyt kapni.
Közben az ABN egyetlen mondatban odaszúrja a realitást is:
nehéz kereskedelmi környezetben ez nem lesz látványos növekedési sztori, és még az új megállapodások hozama is szerény.
Példának az Európai Bizottság becslését idézik az uniós–dél-amerikai (Mercosur) megállapodás hosszú távú hatásáról: a bruttó hazai termékre 2040-ig mindössze 0,02–0,1 százalékos többletet várnak. Ez a szám azért kijózanító, mert rámutat: a 2026-os növekedési különbségeket nem a „nagy új kereskedelmi aranybánya” fogja megadni, hanem sokkal prózaibb tényezők: a reáljövedelmek emelkedése, az ipari alkalmazkodás, a beruházási hajlandóság javulása, és az, hogy mennyire marja meg az amerikai vámkörnyezet az uniós konjunktúrát.
A belső kockázati tényezők között egy visszatérő elem van az elemzésekben: a francia kormányválság sora és a büdzsévita. Ez a történet különösen jó terep az elemzések összehasonlítására, mert itt látványosan eltér, ki mennyire aggódik. Az ABN azt mondja: a 2026-os francia költségvetés valószínű elfogadása önmagában megnyugtató fejlemény, és bár nem várnak tartós megoldást a francia fiskális gondokra, válságba süllyedést sem. Közben nagyon konkrétak: 2026-ban a francia hiány így is 5 százalék körül lehet a bruttó hazai termék arányában (ráadásul csak akkor, ha a tervezett kiadáscsökkentések tényleg megvalósulnak), és a fő forgatókönyvük a „túlélés a mocsárban”: se látványos rendbetétel, se önrontó spirál, inkább egy állandósult billegés 2027-ig.
A Commerzbank hasonló végkövetkeztetésre jut más úton: azt hangsúlyozza, hogy a nagy euróövezeti országokban az államadósság gyorsabban nő, mint a gazdaság, és Franciaországban különösen gyors lehet az adósságráta emelkedése, mert a politikai táborok nem tudnak megegyezni a hiány érdemi csökkentéséről, miközben 2025-ben is „jó 5 százalék” körül volt a deficit. De ők sem jósolnak automatikusan államadósság-válságot 2026-ra: szerintük egy ilyen krízist nem lehet kizárni, de nem valószínű, mert az uniós intézmények és az európai jegybank sokféle eszközzel segítheti a magas adósságú országokat „átbukdácsolni”. Beleértve azt is, hogy végső esetben nagy léptékben vásárolhatnának egy bajba jutott tagállam állampapírjaiból. A két narratíva közös lényege: Franciaország 2026-ban inkább krónikus, mint akut probléma.
Az infláció és a kamatkörnyezet terén a négy anyag közül az ABN adja a legszemléletesebb kettős képet: összességében az euróövezeti infláció „jól viselkedik”, 2025 decemberében 1,9 százalék volt, és nagyjából egy éve meglepően közel marad a 2 százalékos célhoz, ami indokolja, hogy az európai jegybank egy ideig kivárjon. Csakhogy az ABN szerint a felszín alatt kényelmetlen széttartás van: Franciaországban és Olaszországban az infláció tartósan a cél alatt, Németországban és Hollandiában viszont a célon vagy afelett mozog.
Ez azért új helyzet, mert a járvány előtti időszakban is volt észak–dél széttartás, de akkor a teljes euróövezeti infláció is a cél alatt volt, vagyis a jegybank sokkal lazább lehetett; most viszont az összesített maginflációt az ABN stabilnak várja, így a közös kamatszintet kényelmesen tarthatónak látják. Ha azonban a nagy országok egy részében az infláció tartósan és „élesen” alullövi a célt, akkor a lazább politika követelése erősödhet. Ehhez kapcsolódik az ABN számtáblája is: 2026-ra euróövezeti inflációt 1,7 százalékra tesznek, miközben a jegybanki irányadó kamatszintet 2 százalék körül rögzítik.
A BNP ennél optimistább növekedési képet fest, de hasonlóan gondolkodik a kamatokról: alaphelyzetben „tartás”, és csak negatív sokk esetén lenne indokolt lazítás.
Ez pedig a héten meg is érkezett a beszakadó dollár képében: az Európai Központi Bank vezető tisztviselői szerdán sorra jelezték, hogy ha túlerős lesz az euró, vágni kell.
Megint a külső tényezők miatt aggódhatnak az EU-ban
A nagy külső kockázati különbség az, hogy míg a BNP és az ABN a dezinflációt és a stabil inflációt szinte adottnak kezeli, az S&P kifejezetten figyelmeztet: 2026-os előrejelzéseik egyik sarokfeltétele az lett volna, hogy az olajárak kínálati okokból inkább csökkennek, ami lefelé húzza az inflációt, és támogatja a kamatcsökkentéseket.
Csakhogy 2026 elején épp az ellenkezője mozdult: a geopolitikai fejlemények – például a Venezuelai amerikai beavatkozás, az iráni rezsim hatalmának megingása és Donald Trump inváziós fenyegetései – miatt az olajárak emelkedtek, ami rögtön kétségessé teszi, mennyire „kényelmes” lesz az inflációs környezet.
Az ABN elemzése viszont így is optimista: 2026-ra a Brent olaj árát 50 dollár körülire várják, azaz alapból ők is lefelé hajló olajpályával számolnak. Ha a valóság ettől tartósan eltér, akkor az európai reáljövedelmi történet is könnyen romlik.
A Commerzbank a külső kockázatok közül külön kiemeli a pénzügyi piacok egyik legérzékenyebb pontját: az amerikai jegybank függetlenségének erózióját.
Ők azt várják, hogy a függetlenség érezhetően csökken, a monetáris politika lazább lehet annál, mint amit az adatok indokolnának, és 2026 végére az amerikai irányadó kamat akár 2,5 százalékig is lemehet – ez lényegesen alacsonyabb, mint amit a piac akkor áraz. A következmény náluk nem „könnyű pénz és eufória”, hanem gyengébb dollár és magasabb hosszú hozamok kockázata, mert ha a politika túl közel kerül a kormányzathoz, az inflációs várakozások könnyebben elmozdulnak. Európa szemszögéből ez azért lényeges, mert a globális finanszírozási feltételek még mindig amerikai közvetítéssel árazódnak: ha ott bizonytalanná válik a „horgony”, az európai kamatkörnyezet sem lesz nyugodt, még akkor sem, ha a saját inflációja rendezett.
A Commerzbank egy másik szkeptikus állítása rímel az S&P óvatosságára: a mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám torzíthatja a konjunktúra valós állapotáról alkotott képet.
A Commerzbank egy sokatmondó összehasonlítást hoz: az amerikai vállalatok informatikai beruházásai a bruttó hazai termék 4,5 százalékára emelkedtek, vagyis ugyanakkora arányt értek el, mint a 2000-es technológiai buborék csúcsán. Ezzel együtt nem állítják, hogy „holnap kipukkan az AI-lufi”, mert a mostani nagy nyertesek mérlegileg erősebbek és nyereségesebbek, és az árfolyamok nyereséghez viszonyított értékeltsége is messze van a kilencvenes évek végi szélsőségektől. De a figyelmeztetés lényege ugyanaz, mint az S&P-nél: ha a 2025–2026-os növekedésben van egy mesterségesen felfújt beruházási komponens, akkor egy külső sokk könnyebben leleplezi, mennyi ebből a valódi, széles alapú kereslet.
A fentiek fényében a „reziliens Európa” ebben a keretben nem azt jelenti, hogy a kontinens nagyot ugrik, hanem azt, hogy a belső kereslet és a szerkezeti alkalmazkodás most már képes időt nyerni: az autópiac élénkülése, a szolgáltatások stabilitása, a feldolgozóipar talpra állása és a francia fiskális krónika elodázott, de nem azonnali drámája mind ebbe az irányba mutat. A döntő kérdés 2026-ban az, hogy ez az időnyerés mire elég: átvészelni egy újabb energiapiaci rángást vagy vámkörnyezet-romlást, vagy csak arra, hogy a következő sokkig valamivel jobb pozícióból induljon Európa, mint legutóbb.
Címlapkép forrása: EU
Szörnyű hírt kapott Magyarország: elbukott az újabb munkaszüneti nap
Nem jött össze elég aláírás.
Veszélyben vannak a tehenek
A hőhullámok megtizedelhetik az állományt.
Újabb őrült lépésre készül Elon Musk - küszöbön lehet a SpaceX és az xAI gigafúziója
Adatközpont birodalmat építene az űrben.
Összeomlik a Microsoft árfolyama
12 százalékot esett.
Elindult a próbagyártás a BYD-üzemben
960 embert felvettek.
Máris látható az új szabályozás hatása a horvát boltokban és piacokon
Sokan üdvözölték a döntést.
Rohamtempóban kezdett fegyverkezni Irán válaszul Trump haditengerészeti fenyegetésére
1000 csapásmérő drónt szereztek be.
Súlyos vád érte az Nvidiát: globális versenytársával játszhatott össze, új szankciókat kaphat a nyakába
Korlátozhatják a chip gyártását.
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.