Európa már a jég hátán is megél, már csak egyetlen dolog hiányzik

Európa 2025-ben meglepően jól állta a vámháború és a geopolitikai sokkok ütéseit, a kérdés 2026-ra már nem az, hogy elkerül-e egy újabb recessziót, hanem hogy képes-e végre kilépni a stagnálás közeli növekedési állapotból. Négy nagy elemzőház – az S&P Global, a BNP Paribas, az ABN Amro és a Commerzbank – épp abban ért egyet, hogy a kontinens kevésbé törékeny, mint hittük, még ha a dinamikus növekedés fájóan hiányzik. A tét az, hogy ez a frissen megerősödött „immunrendszer” elbír-e még egy olajár- vagy kereskedelmi sokkot, vagy újra kiderül: a reziliencia önmagában nem stratégia, csak túlélési forma.

Ha a tavalyi év után Európában bármilyen következtetést érdemes levonni, az az, hogy a gazdasági reziliencia már nem csak egy billegő, nehezen alátámasztható állítás, hanem számszerűsíthető jelenség – ami önmagában eredmény egy olyan 2025-ös év után, amelyben a kockázatok kiegészültek egy vámháborúval, egy felboruló transzatlanti szövetségi rendszerrel és a szabályokon alapuló világrend haláltusájával. Európa a szerény várakozásokat felülmúlta, azonban azokat is csak kicsivel: a Reuters elemzői konszenzusa az év elején 1,3 százalékos euróövezeti növekedést várt 2025-re, mostanra viszont 1,4-1,5 százalékra módosultak a becslések.

Az optimizmust az adhatja, hogy ez már mutat valamit abból, hogy a koronavírus-járvány és az energiaválság után a gazdaság ellenállóképessége erősödött. 

Viszont az óriási kérdés, hogy ez az immunrendszer képes lesz-e 2026-ban kimozdítani a stagnálás közeli állapotból a kontinenst, vagy folytatódik az araszolgatás.

Az elmúlt hetekben négy elemzőház – az S&P Global Ratings, a BNP Paribas, az ABN Amro és a Commerzbank – is felülvizsgálta, és javította az euróövezetre vonatkozó növekedési kilátásait 2026-ra vonatkozóan. De külön izgalmas, hogy bár mindegyik elemzés ugyanarra a valóságra néz rá, teljesen másik szemüvegen keresztül: 

  • az S&P globális szemszögből azt kérdezi, hogy egy geopolitikailag és kereskedelempolitikailag ideges világban meddig marad „közel potenciálhoz” a növekedés; 
  • a BNP a friss euróövezeti aktivitási adatokból és vezető jelzőszámokból olvas ki gyorsulást; 
  • az ABN Amro egyidejűleg beszél felépülésről és törékenységről, ráadásul nagyon konkrét számtáblákkal;
  • a Commerzbank pedig a 2026-os „piaci nagy kérdéseket” rendezi sorba – a mesterséges intelligencia körüli túlfűtöttségtől az amerikai jegybank függetlenségéig, a német fordulattól az euróövezeti államadósságig. 

A közös nevezőjük pusztán annyi: Európa sokkal kevésbé viselkedik porcelánként, mint 2022–2024-ben sokan gondolták, de ez nem ugyanaz, mint azt állítani, hogy nem törheti szét bármikor egy boltba tévedő elefánt, akit akár Donald Trump amerikai elnöknek is nevezhetnénk.

Mennyire jó a nem olyan rossz?

A növekedési számoknál rögtön kiderül, mennyire eltérő tónusúak az előrejelzések. A BNP kifejezetten „jobb lett a hangulat, jön a lendület” narratívát ad: 2025 végén a gazdasági klíma javult, és 2026 első felére erősebb ütemet várnak, amelyben Németország felpörgése és annak begyűrűzése az euróövezetbe kulcsszereplő. 

A BNP számai ehhez illeszkednek: az euróövezetre 2026-ra 1,6 százalékos éves növekedést vetít előre, Németországra pedig 1,4 százalékot. Ezzel szemben az ABN Amro „törékeny fellendülésről” beszél, és az alapeseti forgatókönyvük jóval óvatosabb: az euróövezet növekedését 2026-ban 0,9 százalékra teszik, Németországét szintén 0,9 százalékra. 

A Commerzbank egy harmadik számvilágot hoz: Németországra 2026-ban 1,2 százalékot várnak, miközben a piaci konszenzust 1,1 százalék körül jelölik meg, és kifejezetten lefelé mutató kockázatokat emlegetnek. 

Bár az S&P euróövezeti növekedési várakozásai optimisták, az euróövezetre és az Egyesült Királyságra így is lassulást várnak 2025-höz képest, elsősorban a kereskedelmi háborús és bázishatások miatt.

növekedési várakozások

Ez az eltérés elsőre azt sugallhatná, hogy valójában senkinek fogalma nincs, hogy mi vár ránk – hasonlóan nagy szórás a magyar GDP-prognózisoknál is látszik a Portfolio elemzői körképében –, de valójában arról van szó, hogy más idősíkra és más mechanizmusra koncentrálnak egy fenekestül felforgatott világban az egyes elemzők. 

Míg a BNP a közelmúlt negyedéves lendületét és a bizalmi/aktivitási jeleket tartja meghatározónak, addig az ABN inkább azt mondja, hogy a fellendülés tényleg megvan, csak a külső környezet és néhány belső törésvonal miatt nem érdemes túl nagy növekedést beárazni. Eközben a Commerzbank azt hangsúlyozza, hogy hiába jön fiskális impulzus – főként Németország nagy kiköltekezése és az uniós helyreállítási és ellenállóképességi eszköz kifutása miatt –, ha a vállalati várakozásokat a politikai és külgazdasági bizonytalanság ködösíti el, mert ilyenkor a költségvetési élénkítés hatása is kisebb lehet. 

Utóbbit számmal is megfogják: Németországban 2026-ra a magánszektor terhének mérséklését a bruttó hazai termék 0,8 százalékára becsülik, de hozzáteszik, hogy a hatás a hangulattól függ, és a növekedési előrejelzésük ezért lefelé kockázatos.

Mit jelent a rezilliencia, ha szenvedésnek látszik?

A „Európa ellenállóbb, mint hittük” állítást az ABN Amro elemzésében azzal támasztja alá, hogy a valutaövezetben a fogyasztás és az ipar egyszerre javul: 2025 negyedik negyedévére beérkező adatok szerint erősödik a háztartások bizalma, a fogyasztást pedig különösen az autóeladások húzzák, amelyek az utolsó három, novemberig tartó hónapban 5,5 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. A szolgáltatások is tartják magukat. Másrészt a feldolgozóipar „állva marad” még úgy is, hogy az amerikai piac felé a vámok utóhatása miatt gyenge az export: az ABN azt írja, hogy a feldolgozóipari kibocsátás 2025-ben végig éves alapon pozitív tartományban volt, ami éles fordulat a 2023–2024-es visszaeséshez képest. A német gyári megrendelésekből pedig az látszik, hogy a kilábalást elsősorban a belföldi rendelések viszik, de a külső keresletben is vannak friss erősödési jelek. Ez a holland nagybank szerint azért fontos, mert egy klasszikusan „külső sokkoktól függő” régióban (energia, kereskedelem) azt mutatja: a belső kereslet és a belső ipari körforgás kezd nagyobb súlyt kapni.

Közben az ABN egyetlen mondatban odaszúrja a realitást is: 

nehéz kereskedelmi környezetben ez nem lesz látványos növekedési sztori, és még az új megállapodások hozama is szerény.

Példának az Európai Bizottság becslését idézik az uniós–dél-amerikai (Mercosur) megállapodás hosszú távú hatásáról: a bruttó hazai termékre 2040-ig mindössze 0,02–0,1 százalékos többletet várnak. Ez a szám azért kijózanító, mert rámutat: a 2026-os növekedési különbségeket nem a „nagy új kereskedelmi aranybánya” fogja megadni, hanem sokkal prózaibb tényezők: a reáljövedelmek emelkedése, az ipari alkalmazkodás, a beruházási hajlandóság javulása, és az, hogy mennyire marja meg az amerikai vámkörnyezet az uniós konjunktúrát.

A belső kockázati tényezők között egy visszatérő elem van az elemzésekben: a francia kormányválság sora és a büdzsévita. Ez a történet különösen jó terep az elemzések összehasonlítására, mert itt látványosan eltér, ki mennyire aggódik. Az ABN azt mondja: a 2026-os francia költségvetés valószínű elfogadása önmagában megnyugtató fejlemény, és bár nem várnak tartós megoldást a francia fiskális gondokra, válságba süllyedést sem. Közben nagyon konkrétak: 2026-ban a francia hiány így is 5 százalék körül lehet a bruttó hazai termék arányában (ráadásul csak akkor, ha a tervezett kiadáscsökkentések tényleg megvalósulnak), és a fő forgatókönyvük a „túlélés a mocsárban”: se látványos rendbetétel, se önrontó spirál, inkább egy állandósult billegés 2027-ig. 

A Commerzbank hasonló végkövetkeztetésre jut más úton: azt hangsúlyozza, hogy a nagy euróövezeti országokban az államadósság gyorsabban nő, mint a gazdaság, és Franciaországban különösen gyors lehet az adósságráta emelkedése, mert a politikai táborok nem tudnak megegyezni a hiány érdemi csökkentéséről, miközben 2025-ben is „jó 5 százalék” körül volt a deficit. De ők sem jósolnak automatikusan államadósság-válságot 2026-ra: szerintük egy ilyen krízist nem lehet kizárni, de nem valószínű, mert az uniós intézmények és az európai jegybank sokféle eszközzel segítheti a magas adósságú országokat „átbukdácsolni”. Beleértve azt is, hogy végső esetben nagy léptékben vásárolhatnának egy bajba jutott tagállam állampapírjaiból. A két narratíva közös lényege: Franciaország 2026-ban inkább krónikus, mint akut probléma.

Az infláció és a kamatkörnyezet terén a négy anyag közül az ABN adja a legszemléletesebb kettős képet: összességében az euróövezeti infláció „jól viselkedik”, 2025 decemberében 1,9 százalék volt, és nagyjából egy éve meglepően közel marad a 2 százalékos célhoz, ami indokolja, hogy az európai jegybank egy ideig kivárjon. Csakhogy az ABN szerint a felszín alatt kényelmetlen széttartás van: Franciaországban és Olaszországban az infláció tartósan a cél alatt, Németországban és Hollandiában viszont a célon vagy afelett mozog.

Ez azért új helyzet, mert a járvány előtti időszakban is volt észak–dél széttartás, de akkor a teljes euróövezeti infláció is a cél alatt volt, vagyis a jegybank sokkal lazább lehetett; most viszont az összesített maginflációt az ABN stabilnak várja, így a közös kamatszintet kényelmesen tarthatónak látják. Ha azonban a nagy országok egy részében az infláció tartósan és „élesen” alullövi a célt, akkor a lazább politika követelése erősödhet. Ehhez kapcsolódik az ABN számtáblája is: 2026-ra euróövezeti inflációt 1,7 százalékra tesznek, miközben a jegybanki irányadó kamatszintet 2 százalék körül rögzítik.

A BNP ennél optimistább növekedési képet fest, de hasonlóan gondolkodik a kamatokról: alaphelyzetben „tartás”, és csak negatív sokk esetén lenne indokolt lazítás.

Ez pedig a héten meg is érkezett a beszakadó dollár képében: az Európai Központi Bank vezető tisztviselői szerdán sorra jelezték, hogy ha túlerős lesz az euró, vágni kell.

Megint a külső tényezők miatt aggódhatnak az EU-ban

A nagy külső kockázati különbség az, hogy míg a BNP és az ABN a dezinflációt és a stabil inflációt szinte adottnak kezeli, az S&P kifejezetten figyelmeztet: 2026-os előrejelzéseik egyik sarokfeltétele az lett volna, hogy az olajárak kínálati okokból inkább csökkennek, ami lefelé húzza az inflációt, és támogatja a kamatcsökkentéseket. 

Csakhogy 2026 elején épp az ellenkezője mozdult: a geopolitikai fejlemények – például a Venezuelai amerikai beavatkozás, az iráni rezsim hatalmának megingása és Donald Trump inváziós fenyegetései – miatt az olajárak emelkedtek, ami rögtön kétségessé teszi, mennyire „kényelmes” lesz az inflációs környezet. 

Az ABN elemzése viszont így is optimista: 2026-ra a Brent olaj árát 50 dollár körülire várják, azaz alapból ők is lefelé hajló olajpályával számolnak. Ha a valóság ettől tartósan eltér, akkor az európai reáljövedelmi történet is könnyen romlik.

A Commerzbank a külső kockázatok közül külön kiemeli a pénzügyi piacok egyik legérzékenyebb pontját: az amerikai jegybank függetlenségének erózióját. 

Ők azt várják, hogy a függetlenség érezhetően csökken, a monetáris politika lazább lehet annál, mint amit az adatok indokolnának, és 2026 végére az amerikai irányadó kamat akár 2,5 százalékig is lemehet – ez lényegesen alacsonyabb, mint amit a piac akkor áraz. A következmény náluk nem „könnyű pénz és eufória”, hanem gyengébb dollár és magasabb hosszú hozamok kockázata, mert ha a politika túl közel kerül a kormányzathoz, az inflációs várakozások könnyebben elmozdulnak. Európa szemszögéből ez azért lényeges, mert a globális finanszírozási feltételek még mindig amerikai közvetítéssel árazódnak: ha ott bizonytalanná válik a „horgony”, az európai kamatkörnyezet sem lesz nyugodt, még akkor sem, ha a saját inflációja rendezett.

A Commerzbank egy másik szkeptikus állítása rímel az S&P óvatosságára: a mesterséges intelligencia körüli beruházási hullám torzíthatja a konjunktúra valós állapotáról alkotott képet. 

A Commerzbank egy sokatmondó összehasonlítást hoz: az amerikai vállalatok informatikai beruházásai a bruttó hazai termék 4,5 százalékára emelkedtek, vagyis ugyanakkora arányt értek el, mint a 2000-es technológiai buborék csúcsán. Ezzel együtt nem állítják, hogy „holnap kipukkan az AI-lufi”, mert a mostani nagy nyertesek mérlegileg erősebbek és nyereségesebbek, és az árfolyamok nyereséghez viszonyított értékeltsége is messze van a kilencvenes évek végi szélsőségektől. De a figyelmeztetés lényege ugyanaz, mint az S&P-nél: ha a 2025–2026-os növekedésben van egy mesterségesen felfújt beruházási komponens, akkor egy külső sokk könnyebben leleplezi, mennyi ebből a valódi, széles alapú kereslet.

A fentiek fényében a „reziliens Európa” ebben a keretben nem azt jelenti, hogy a kontinens nagyot ugrik, hanem azt, hogy a belső kereslet és a szerkezeti alkalmazkodás most már képes időt nyerni: az autópiac élénkülése, a szolgáltatások stabilitása, a feldolgozóipar talpra állása és a francia fiskális krónika elodázott, de nem azonnali drámája mind ebbe az irányba mutat. A döntő kérdés 2026-ban az, hogy ez az időnyerés mire elég: átvészelni egy újabb energiapiaci rángást vagy vámkörnyezet-romlást, vagy csak arra, hogy a következő sokkig valamivel jobb pozícióból induljon Európa, mint legutóbb.

Címlapkép forrása: EU

