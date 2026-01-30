Megvan a Fed új elnöke? Tombol a piac

Donald Trump amerikai elnök második ciklusának jellegzetessége, hogy óriási vehemenciával támadja az amerikai jegybankot. Bírósági eljárás zajlik Lisa Cook ellen, és még az amerikai jegybank elnökét, Jerome Powellt is beidézték. Ráadásul Trump rengetegszer hangoztatta, hogy nagyon alacsony kamatokat szeretne.
Most viszont úgy tűnik, nemsokára megtudjuk, hogy ki lesz a Fed-elnöke. Trump amerikai idő szerint a reggeli órákban megnevezi a Fed-elnökét. A Bloomberg és a Financial Times lehozta, hogy szerintük Kevin Warsh lehet a nyertes.
A dollár erősödik, a Bitcoin szakad, és a tőzsdék sem boldogak. Ez pedig nem véletlen, ugyanis Warsh egy nagyon eltérő monetáris politikai vonalat képvisel egy olyan helyzetben, amikor a dollár egy 18 éves trendvonalat tört le, és egyre többen aggódnak amiatt, hogy elszállnak az amerikai kötvényhozamok.
Ki az a Kevin Warsh?
Kevin Warsh nem tipikus akadémikus közgazdász, mint Bernanke vagy Yellen volt. A nagy elődökkel ellentétben, ő nem akadémikus, hanem gyakorló közgazdász, aki a piac és a politika metszetében él.
A Harvard jogi diplomája után a Morgan Stanley összeolvadásokkal és felvásárlásokkal (M&A) foglalkozó osztályán edződött, majd George W. Bush gazdasági tanácsadója lett.
2006-ban, mindössze 35 évesen nevezték ki a Fed Kormányzótanácsába (Board of Governors), amivel ő lett a történelem legfiatalabb kormányzója.
Szerepe a 2008-as válság alatt kritikus volt. Mivel értette a bankrendszer bugyrainak a működését (monetary plumbing), ő lett a Fed összekötője a Wall Street felé a pánik legsötétebb óráiban.
Ben Bernanke jobbkezeként kulcsszerepet játszott a mentőcsomagok kidolgozásában, bár később kritikussá vált azzal kapcsolatban, ahogy a Fed a válságkezelésből tartós életmódot csinált.
Jelenleg a Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója, és olyan óriások igazgatótanácsában ül, mint a UPS.
Távolról, de jóban van Trumppal
Miért pont ő? A válasz a szakértelem és a személyes bizalom keveréke.
-
A családi szál: Warsh felesége Jane Lauder, a kozmetikai birodalom örököse és Ronald Lauder lánya. Ronald Lauder Trump egyik legrégebbi támogatója és bizalmasa. Ez a kapcsolat biztosítja Trump számára a komfortérzetet, hogy Warsh „közülük való”.
-
A „Shadow Chair” szerep: Warsh a kampány alatt informális tanácsadóként működött. Trump környezetében sokan úgy tekintenek rá, mint aki képes intellektuális muníciót adni az elnök ösztöneihez.
-
A közös ellenség: Mindketten úgy vélik, hogy a Fed letért az útról. Trump szerint a kamatok túl magasak, Warsh szerint pedig a Fed túlterjeszkedett a hatáskörén. Bár az indítékaik eltérőek lehetnek, a végcél – a jelenlegi Powell-doktrína lebontása – közös.
Hogy látja a monetáris politikát Warsh?
Warsh nézetei markánsan eltérnek az elmúlt évtized könnyű konszenzusától. Ha egy szóval kellene jellemezni: Szabálykövető Héja (Rule-Based Hawk), de egy csavarral.
-
Háború a Mérlegfőösszeg ellen (Anti-QE):
Warsh talán a leghangosabb kritikusa a Mennyiségi Lazításnak (Quantitative Easing).
Úgy véli, a Fed hatalmasra duzzadt mérlege torzítja az eszközárakat, „pénzügyi elnyomást” (financial repression) okoz, és a Wall Streetet a Fed függőjévé tette. Az ő olvasatában a QE nem gyógyszer, hanem drog.
-
Vissza az alapokhoz: Szerinte a Fednek nem kellene klímaváltozással vagy társadalmi mérnökösködéssel foglalkoznia. A cél az árstabilitás és a pénzügyi rendszer stabilitása. Ez a „maradj a sávodban” (stay in your lane) filozófia.
-
Az „Accord” elmélet: Warsh egyik legérdekesebb gondolata, egy új „egyezség” (Accord) lehetősége a Pénzügyminisztériummal.
Ennek lényege: a Fed agresszíven csökkenti a mérlegét (QT), cserébe alacsonyabb kamatokat tarthat fent.
Ez Trumpnak tetszhet (alacsony kamat), miközben Warsh elérheti a célját (kisebb állami beavatkozás a kötvénypiacon).
Mit tenne elnökként? A „Warsh-Pivot”
Ha kinevezik, Warsh valószínűleg nem a kamatokkal kezdi a sokk-terápiát, hanem a kommunikációval és a mérleggel.
-
Agresszív QT (Mennyiségi Szigorítás): Felgyorsítaná a Fed mérlegének leépítését. Ez azt jelenti, hogy a Fed kevesebb állampapírt és jelzáloglevelet tart, így több kötvényt kell a piacnak felszívnia.
-
Dereguláció: Banki oldalon lazítana a tőke- és likviditási előírásokon (pl. Basel III Endgame felülvizsgálata), hogy ösztönözze a hitelezést, ellensúlyozva a likviditásszűkítést.
-
Kamatpolitika: Itt a legnehezebb a helyzete. Bár kritikusa a túl laza pénznek, felismeri, hogy a hatalmas államadósság miatt a magas kamatok fenntarthatatlanok.
Valószínűleg megpróbálna egy „kamatvágás + likviditásszűkítés” koktélt keverni.
Hogyan profitálhatunk a Warsh Fed-ből?
A piac első reakciója a Warsh-hírre egyértelmű volt: félelem a likviditás kiszáradásától.
Az alábbi eszközosztályok reagálhatnak érzékenyen a kinevezésére.
A likviditásérzékeny eszközök pórul járhatnak:
-
Kriptovaluták (Bitcoin, Altcoinok): A kripto a globális likviditás legérzékenyebb hőmérője. Mivel Warsh ellensége a „pénznyomtatásnak” (QE), a piac attól tart, hogy a spekulatív tőke apálya következik be. Ha nincs „Fed Put” (a jegybanki védőháló), a kockázati étvágy csökken.
-
Növekedési Részvények (Unprofitable Tech): Azok a cégek, amelyeknek nincs profitjuk, csak távoli ígéreteik, a bőséges likviditásból élnek. A Warsh-féle szigorúbb mérlegpolitika emelheti a reálhozamokat, ami „gravitációs erőként” hat ezekre a papírokra.
Nyertesek (A Strukturális Játékosok)
-
Nagybankok (JP Morgan, Goldman Sachs, stb.): Bár a magasabb kötvényhozamok fájhatnak a mérlegüknek, Warsh nyíltan dereguláció-párti. A kevesebb tőkekövetelmény és a lazább felügyelet közvetlen profitnövelő tényező a bankszektor számára.
-
Value Részvények és Cash-Flow Királyok: Ha a spekulatív lufi leereszt, a befektetők visszatérnek a biztoshoz. Azok a cégek, amelyek már most erős cash-flow-t termelnek (pl. energiaipar, ipari gyártók, biztosítók), felértékelődhetnek a „tündérmese” részvényekkel szemben.
-
Volatilitás:
Warsh nem hisz a „Forward Guidance”-ban (előretekintő iránymutatás), ami eddig elaltatta a piacot.
Szerinte a piacnak magának kell áraznia a kockázatot. Ez nagyobb napi ingadozásokat, de egészségesebb árazást hozhat – ami a traderek paradicsoma.
Mi lesz a dollárral?
Warsh elnöksége a dollár szempontjából sem mellékes. A friss hír hatására a dollár erősödött, aminek elsődleges oka, hogy a kevesebb likviditás a pénzügyi feltételek szigorodásán keresztül dollárerősítő hatású. Ugyanakkor Warsh alacsonyabb kamatot is szeretne, ami viszont a dollár ellen hat.
A valódi dollárhatás azonban csak később fog kiderülni. A kulcskérdés az lesz, hogyan reagál a jegybank új elnöke egy olyan helyzetre, amikor az infláció emelkedő pályára kerül.
Amikor a világ 20 legnagyobb gazdasága közül 10 fiskális lazítást csinál, miközben az USA-ban óriási pénzeket ölnek mesterséges intelligencia-beruházásokra, és még az olajár is emelkedésnek indult, akkor lehet, hogy az infláció kérdése hamarabb kerül elő, mint azt sokan gondolnák.
Ez lesz az a pont, amikor a piac igazán elkezdi beárazni az új Fed-elnököt.
Azért vannak kockázatok a harmóniát illetően
Trump elnöksége alatt már többször is előfordult, hogy jelölt valakit egy pozícióra, de végül a munkakapcsolat mégsem sikerült harmónikusra. Ez a veszély a mostani helyzetben is fennállhat. Trump alacsony kamatokat akar, viszont Warsh életrajza és nyilatkozata alapján ő nem mindenárak csökkentené túl alacsonyra a kamatokat.
Ráadásul a likviditás további csökkentésének lehetnek nem szándékolt következményei, ami szintén az elnök és a Fed-elnök közötti feszültség forrása lehet.
Címlapkép forrása: Tierney L. Cross/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
