Ha ez így folytatódik, alig lesz olyan helyszín, ahol téli olimpiát lehet majd rendezni

Annak ellenére, hogy a január intenzív havazással kezdődött nemcsak Magyarországon, hanem a Dolomitokban is, és ezzel fellélegezhettek a pár nap múlva kezdődő téli olimpia szervezői, a múlt hosszútávú tendenciái és klímamodell-eredmények egyre kevesebb potenciális helyszínt tartanak megfelelőnek téli olimpia megrendezésére.

Kevesebb hó az Alpokban

Az OECD 2007-ben megjelent elemzésében rávilágított arra, hogy a klímaváltozás jelentős hatással van az Alpokra, a régió közelmúltbeli felmelegedése nagyjából háromszorosa a globális átlagnak. Az 1994-es, 2000-es, 2002-es és különösen a 2003-as év volt a legmelegebb az Alpokban az elmúlt 500 évben. Az akkor készült éghajlati modellek még nagyobb változásokat jósoltak az elkövetkező évtizedekre, többek között

a hótakaró csökkenését alacsonyabb tengerszint feletti magasságokban,

a gleccserek visszahúzódását,

és az örökké fagyott talaj olvadását magasabb tengerszint feletti magasságokban,

valamint a hőmérséklet és a csapadék szélsőséges változásait.

1920 és 2020 között az északi Alpokban 23%-os, a délnyugati lejtőkön pedig majdnem 50%-os csökkenést mértek a hóeséseknél; az egész Alpokra vonatkozóan átlagosan pedig jelentős, 34%-os visszaesést mutattak ki a vizsgált időszakban.

Különösen jelentős csökkenést figyeltek meg 1980 után. Ez az időpont egybeesik a hőmérsékletek éles emelkedésével is. A legnegatívabb tendenciák a 2000 méter alatti területeket, a déli régiókat érintik, mint Olaszország, Szlovénia és az osztrák Alpok egy része.

Téli havazási trendek az Alpokban (1920-2020) (lefelé álló narancs és piros háromszögek a csökkenést mutatják) Forrás: Eurac Research

A hegyek felmelegedése az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, az átlagos globális felmelegedés mértéke 1979 és 2022 között 1,19 °C volt. A klímaváltozás miatt bekövetkező, tartós hegyi hótakaró globális csökkenésének kérdése azonban még nem teljesen tisztázott. Egy 2024-ben publikált tanulmány újraelemzéseket és műholdas adatokat felhasználva vizsgálja a globális hegyvidéki régiókban hat hónapnál hosszabb ideig tartó hótakaró változásait. A kutatók megállapították, hogy

az elmúlt 44 évben a tartós hótakaró globális átlagos csökkenése 7,79%-os volt.

A regionális hótakaró vonatkozásában megfigyelhető tendenciák heterogén és nem lineáris jellegű következményeket mutattak a regionális felmelegedési ütemre. A tudományos eredmények egyértelművé tették a globális felmelegedés és a hótakaró közötti kölcsönhatásokat, egyben hangsúlyozva különböző ezen hatásokat mérséklő fenntartható fejlesztési gyakorlatok alkalmazását a hegyvidéki hómennyiség csökkenésének lehetséges hatásainak kezelése érdekében.

A 20. század eleje óta a nulla fokos vonal Svájcban jelentősen emelkedett. A magasabb tengerszint feletti magasságokban a csapadék egyre inkább eső formájában hullik, nem pedig hóként. Ennek eredményeként a hótakaró vastagsága csökken, a hó és a jég olvadása pedig felgyorsul, valamint a hótakaró fokozatosan visszahúzódik az Alpok magasabb területeire. Ezzel párhuzamosan csökken a fagyos és jeges napok száma. Ez a tendencia a jövőben tovább fog erősödni. Ezekre az általános következtetésekre jutottak a svájci Szövetségi Meteorológiai és Klimatológiai Hivatal (MeteoSwiss) és az ETH Zürich klímakutatói a 2025 novemberében bemutatott klímaforgatókönyvükben.

1900 körül a téli nulla fokos vonal még Zürich átlagos tengerszint feletti magasságán, körülbelül 420 méteren volt. Az 1991-2020 közötti referencia-időszakban ez már Einsiedeln magasságára, 900 méterre emelkedett. Az iparosodás előtti időszakhoz képest 3 °C-os globális felmelegedés esetén a nulla fokos vonal további 550 méterrel emelkedik. A jövőben a téli átlagos hótakaró jelentősen csökkenni fog, különösen az 1000 és 1500 méter közötti közepes tengerszint feletti magasságokban, körülbelül 78 %-kal a 1991-2020-as referencia-időszakhoz képest, ha a globális felmelegedés eléri a 3 °C-ot.

Három Celsius fokos globális felmelegedés esetén az 1000-1800 méteres tengerszint feletti magasságban az éves átlagos havas napok száma körülbelül 45 %-kal csökken a 1991-2020-as referencia-időszakhoz képest. Az éves átlagos fagyos napok száma is csökkenni fog – Davosban körülbelül 20%-kal a 1991-2020-as referencia-időszakhoz képest.

A német meteorológiai szolgálat, a MeteoSwiss és a GeoSphere Austria évente kétszer közösen értékeli az alpesi régió jelenlegi éghajlatát és annak hosszú távú besorolását. A 2024/25-ös téli félévre (novembertől áprilisig tartó időszakra) vonatkozó jelentésük szerint az alpesi régióban a téli hosszú távú trendek jelentős felmelegedést és erősen ingadozó csapadékmennyiséget mutatnak évről évre. Alacsony és közepes magasságban egyre kevesebb a hó, mivel a csapadék egyre inkább esőként jelentkezik a magasabb hőmérséklet miatt. A 2024/25-ös téli félév megerősítette ezeket a tendenciákat. A hatásokat tovább fokozták az átlag feletti magas nyomású időjárási viszonyok, amelyek további különleges jellemzőket hoztak létre. Emellett a hosszú időszakok száraz időjárása miatt a magasabb szinteken többnyire viszonylag kevés hó volt. A 2024/25-ös téli félév 1,6 fokkal melegebb volt Németország, Ausztria és Svájc alpesi régiójában, mint az 1991 és 2020 közötti átlag. A magasabb területeken +1,9 fokot mutatott az eltérés az éghajlati átlagtól, az alacsonyabb magasságokon +1,4 fokot.

A 2023/24-es tél Európában Skandináviát kivéve meleg volt és száraz: volt, ahol 40 napnál is kevesebb havas napot számoltak az átlagoshoz képest.

Havas napok (legalább 1 centiméteres hóhullás esetén) számának anomáliái a 2023/2024-es téli szezonban az 1991-2020-as referencia-időszak átlagához képest a 2023 decemberétől 2024 februárjáig terjedő időszakban. (Forrás: climate.copernicus.eu)

Most sok hó esett

A 2023/2024-es télhez képest az idei január hamisítatlan téli időszak volt: Magyarországon ennyi hó utoljára 2012 februárban esett, és ugyan az idei téli olimpia egyik helyszínén, Milánóban nem sok hó esett, de az Alpokban és a Dolomitokban annyi hó hullott, hogy a sí-, szánkó- és bobpályákra kevesebb mesterséges hóra van szükség. Valószínűleg ez egy az eddigi tendenciától eltérő, rendkívüli jelenség.

A hótakaró a klímarendszer kulcseleme

A hegyi hótakaró a globális éghajlati rendszer létfontosságú eleme, amely az egész év során vizet tárol és bocsát ki, hozzájárulva ezzel a hidrológiai ciklushoz. A globális felmelegedés veszélyt jelent az érzékeny hegyi rendszerre. Sok régióban a hegyi hótakaró példátlan mértékű csökkenése a globális felmelegedés egyik megnyilvánulása, amely az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap. A hótakaró csökkenése súlyos következményekkel jár természeti katasztrófát okozva az ökoszisztémákra, a vízkészletekre, a helyi gazdaságokra és más iparágakra nézve.

A kutatási eredmények arra utalnak, hogy a globális felmelegedés tovább folytatódik, ami közvetetten a hegyvidéki hóesés csökkenéséhez vezet, közvetlenül pedig a hóolvadás fokozódásához, ami a tartós hótakaró csökkenését eredményezi. Ezért tekintettel az antropogén szén-dioxid-kibocsátás növekedésére és a hőmérséklet hozzá kapcsolódó emelkedésére, a helyi felmelegedés mértéke fokozhatja az ablációs (olvadási) folyamatok önmagukat erősítő hatását. A hegyvidéki hótakaró kritikus átalakuláson mehet keresztül, amelyet az éghajlatváltozás és a helyi fokozott felmelegedés vált ki, és amely a krioszférát (a Föld azon része, ahol a víz szilárd halmazállapotú: hó, jég, gleccserek, permafroszt) egy új, visszafordíthatatlan állapotba kényszeríti. Ha a felmelegedés és a hómennyiség csökkenése tartósan fennmarad, az a krioszféra összeomlásához vezethet, ami az éghajlatváltozás új potenciális fordulópontját jelentené.

Hatások a turizmusra, a síiparra

Az elmúlt 50 évben az Alpokban évtizedenként 5,6%-os csökkenést tapasztaltak a hóborítás időtartamában, ami már most is hatással van egy olyan régióra, ahol a gazdaság és a társadalom nagyrészt a tél körül forog. A Nature-ben megjelent tanulmány szerint

a jelenlegi hótakaró időtartama 36 nappal rövidebb, mint a hosszú távú átlag, ami példátlan csökkenés az elmúlt hat évszázadban.

A téli turizmus különösen érzékeny az éghajlatváltozásra, de annak mértéke az Alpok íve mentén eltérő. A közel 20 évvel ezelőtti éghajlati viszonyok között az Ausztriában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Svájcban található 666 alpesi síterep közül 609 (vagyis 91%) volt tekinthető természetesen hóbiztosnak. A fennmaradó 9% már akkoriban is szélsőséges körülmények között működött. A természetes hóbiztonsággal rendelkező területek száma 1 °C-os felmelegedés esetén (az ipari forradalom előtti helyzethez képest) 500-ra, 2 °C-os felmelegedés esetén 404-re, 4 °C-os felmelegedés esetén pedig 202-re csökkenne, vagyis a harmadára.

A téli idegenforgalmi ágazat reagált a megfigyelt változások következményeire, és számos technológiai és viselkedési alkalmazkodási intézkedést hozott. A mesterséges hótermelés továbbra is az uralkodó alkalmazkodási stratégia. Egyéb intézkedések közé tartozik a síterepek magasabb tengerszintre és gleccserekre való áthelyezése, a gleccserek olvadása elleni védelem fehér műanyag fóliákkal és a turisztikai bevételek diverzifikálása.

Az alkalmazkodási intézkedéseknek is vannak azonban költségei és korlátai. A hóágyúzás költséghatékonynak bizonyult, de ezek a becslések csak a sípályák üzemeltetésének közvetlen pénzügyi költségein alapultak, és nem tartalmazták az ilyen gyakorlatok vízfogyasztásra, energiaigényre, tájra vagy ökológiára gyakorolt potenciális externális hatásait. Ráadásul a hóágyúzás költségei nem lineárisan növekednek a hőmérséklet emelkedésével – és ha a környezeti hőmérséklet egy bizonyos küszöbértéket meghalad, a hóágyúzás egyszerűen nem lesz életképes.

Számos tanulmány vizsgálta a klímaváltozás hatását a téli sportokra és az idegenforgalomra, mivel ezek a hegyvidéki és északi régiók gazdaságának jelentős elemei. A szakma nem rendkívüli eseményekkel számol, hanem azzal, amit a hosszútávú tendenciák mutatnak.

A Nature Climate Change folyóiratban 2023-ban megjelent, francia és osztrák tudósok által készített tanulmány – amely 28 európai ország 2234 síközpontját vizsgálta – megállapította, hogy hóágyúzás nélkül ezeknek a központoknak 53%-a, illetve 98%-a nagyon nagy kockázatnak lesz kitéve a hóellátás tekintetében, ha a globális felmelegedés 2 °C-kal, illetve 4 °C-kal nő. A tanulmány kiemelte a szélesebb körű környezeti és éghajlati kihívásokat, így például, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése elengedhetetlen eszköze a további globális felmelegedés korlátozásának.

Az elemzés szerint, ha a hóágyúzás lefedettségét 50%-ra becsüljük, akkor a megfelelő arányok 27% és 71% lesznek, de a hóágyúzás víz- és villamosenergia-igénye (és a kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás) növekszik. Bár a síeléshez kapcsolódó turizmus teljes szén-dioxid-kibocsátásának csak kis részét teszi ki, a hóágyúzás a síeléshez kapcsolódó turizmus szerves része, és megtestesíti a hegyvidéki területek éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása, az éghajlatváltozás mérséklése és a fenntartható fejlődés közötti kapcsolat néhány legfontosabb kihívását, tekintettel ezeknek a területeknek a magas társadalmi-ökológiai sebezhetőségére.

A globális felmelegedés jelentős kihívásokat jelent az északi féltekén működő síipar számára. Egy 2025 tavaszán közölt sokszerzős kínai tanulmányban egy olyan elemzési keretrendszert fejlesztettek ki, amely integrálja a lecsökkentett hóvastagság-szimulációkat, a gépi tanulási technikákat és a több régióra kiterjedő input-output modellt, hogy meg lehessen becsülni a globális ellátási láncban bekövetkező munkanélküliséget és gazdasági veszteségeket az északi féltekén működő síiparban. A tanulmány rámutatott arra, hogy

2060-ra az északi féltekén a hóvastagság 20-32%-kal csökkenhet, és a gazdasági veszteségek összesen mintegy 85-105 milliárd dollárt érhetnek el különböző társadalmi-gazdasági pályák esetén.

Az éghajlatváltozás jelentős átalakulásokat idéz elő az északi féltekén a síipar térbeli eloszlásában, és az alpesi országokban, köztük Ausztriában, Olaszországban és Svájcban, a gazdasági növekedés meredek visszaesése várható. Amint az Alpokban a hóvastagság a kritikus 41,42%-os küszöbérték alá csökken, a gazdasági veszteségek globális szinten széles körben terjednek. A klímaváltozás veszélyezteti a foglalkoztatást és a megélhetést az Alpokhoz hasonló, hóra szoruló régiókban.

2100-ra a klímaváltozás okozta ellátásilánc-zavarok az alpesi síiparban akár 1,44 millió munkahely megszűnését is okozhatják.

Az innsbrucki egyetem és a kanadai Waterloo egyetem kutatói által készített tanulmány először becsülte meg a klímaváltozás által az USA síiparában okozott gazdasági károkat. Eszerint az elmúlt két évtizedben az ember által okozott klímaváltozás az amerikai síiparban több mint 5 milliárd dollár gazdasági veszteséget okozott.

A kutatók kiszámították, hogy az elkövetkező évtizedekben milyen nemzeti veszteségek keletkeznek különböző üvegházhatású gázok kibocsátási forgatókönyvek esetén. A kutatások szerint 2050-ben, még a fejlett hóágyúzás ellenére is, a síelési szezon 14-33 nappal rövidülhet alacsony emissziós szintek mellett és 27-62 nappal magas kibocsátási szintek esetén. A síiparra gyakorolt hatások alacsony kibocsátású forgatókönyv esetén 657 millió dollárra, magas kibocsátású forgatókönyv esetén pedig 1352 millió dollárra, azaz ötszörösére nőnének.

Ezek a becslések meglehetősen konzervatívnak tekinthetők, mivel csak a síeléshez kapcsolódó látogatások számának csökkenéséből származó közvetlen bevételkiesést és a hótermelés növekedéséből származó működési költségeket vették figyelembe. A tanulmány nem számolt a síturizmusból származó szállodai, kiskereskedelmi és egyéb kiadások csökkenésével, amelyek sokkal nagyobb hatással lehetnek a desztináció gazdaságára. A hótermelés bővítésének tőkeköltségeit és a nagy hatással bíró sídesztinációk ingatlanértékeire gyakorolt hatásokat szintén nem vették számításba.

Állandó házigazdák az olimpián?

A Nemzetközi Sí és Snowboard Szövetség (FIS) és a Meteorológiai Világszervezet (WMO) 2024 októberében partnerségi megállapodást kötött, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a téli sportok és a turizmus a klímaváltozás miatt sötét jövő előtt áll. A két fél elkötelezte magát amellett, hogy együttműködnek a globális hőmérséklet emelkedésének a hó- és jégtakaróra gyakorolt messzemenő hatásainak vizsgálatában, valamint gyakorlati kezdeményezések kidolgozásában a tudományos és sportági párbeszéd erősítése érdekében. Ez az első alkalom, hogy a WMO, mint az ENSZ szakosított ügynöksége partnerségre lép egy nemzetközi sportszövetséggel.

Johan Eliasch, a FIS elnöke a február 6-án kezdődő téli olimpia kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy Olaszország kihívásai a téli sportokat érintő mélyebb strukturális problémák tünetei, mivel

a növekvő költségek, az éghajlati nyomás és az alulhasznált infrastruktúra abba az irányba tolja a döntéshozókat, hogy állandó házigazdák rotációs modelljét alakítsák ki a téli olimpiákra.

A klímaváltozás nyomása, a növekvő költségek és az olimpiai infrastruktúra pazarló kialakítása miatti növekvő aggodalmak fokozzák a nemzetközi téli sportban a rotációs rendszer támogatottságát, amely keretében meglévő és biztonságos helyszínek egy kisebb köre ismétlődő rendszert adna a téli olimpiáknak.

A támogatók szerint egy ilyen modell hosszú távú tervezést tesz lehetővé, csökkentené a kiadásokat, és biztosítaná a sportolók és nézők számára a megfelelő feltételeket, ahelyett, hogy a házigazdákat arra kényszerítené, hogy ritkán használt létesítményeket építsenek vagy fejlesszék azokat tovább a játékok végén. Eliasch elmondta, hogy több olimpiai helyszín technikai nehézségekkel küzd, nem a helyi szervezők hiányosságai miatt, hanem a kormányzati szintű finanszírozási problémák miatt.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a következő két évtizedben egy-egy rendkívüli havazás mellett, a havas és hótakarós napok számának további csökkenésével kell számolni. Persze ha tovább lassul a Golf-áramlat, és akár leállásközeli állapotba kerül a globális felmelegedés miatt, akkor Észak- Amerikában és Európában a klíma drasztikus lehűlésével kell számolni, ami növeli majd a tél hosszát, bár jóval kevesebb hóval, mint ahogy gondolnánk.

