Rendkívüli hóvihar csapott le az Egyesült Államokra: látványos hatással járt

Évek óta nem látott havazás érte el Amerikát
Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, az előrejelzések már a múlt héten megmutatták, hogy rendkívüli időjárás készülődik a tengerentúlon. Már akkor úgy látszott, hogy
olyan államokban is kemény tél csap majd le, amelyekben ez egyáltalán nem jellemző.
A múlt hét végén kibontakozó vihar a hétvégén hatalmas területen okozott komoly havazást, megbénította a közúti forgalmat, légijáratok százait törölték miatta, és sok helyen okozott áramkimaradásokat is.
A vihar hétfőre ugyan alábbhagyott, de a hideg várhatóan még napokig kitart.
New Yorkban tíz halálos áldozatot regisztráltak a hideg miatt.
Zohran Mamdani polgármester keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a hőmérséklet nyolc éve nem volt ilyen alacsony a városban: a minimum a mínusz 13 Celsius-fokot is elérte.
Az áldozatok halálának okai között szerepel a kihűlés, a hólapátolás közben bekövetkezett szívroham, valamint egy texasi tragédia is, ahol három kisfiú vesztette életét, miután beszakadt alattuk egy befagyott tó jege.
A Google-ben is mindenki a hóhelyzetre figyelt
A Google Trends alapján nemrég megnéztük, hogy a januárban Magyarországot sújtó hóhelyzet mennyiben látszódott az internetes keresési adatokban. Legutóbbi cikkünkbe pedig azt vizsgáltuk, hogy Donald Trump Davosban tartott, nagy port kavaró beszéde milyen hatással volt a keresési intenzitásra a témával kapcsolatban.
Ugyan a havazás a múlt hét végén történt, a Google Trends jelenleg felkapott kereséseket listázó oldalán az elmúlt hét nap 10 legnépszerűbb témája között szerepel az időjárás.
A "weather" kifejezés iránti keresési intenzitást nézve látható, hogy elmúlt év során most volt a legerősebb az érdeklődés az időjárás iránt világszerte is. Ehhez az is hozzájárulhat, hogy az amerikai hóviharral egy időben a világ több pontján is rendkívüli időjárási körülmények uralkodtak: Ausztráliában, az ottani nyár közepette 50 fok környéki kánikulát hozó hőhullám csapott le, ezen a héten pedig Portugália térségét sújtja extrém mennyiségű csapadék.
Ha kifejezetten az Egyesült Államokban nézzük meg a keresési intenzitást az elmúlt évek tekintetében is kiugró érdeklődés mutatkozik a "weather", "snow" és "storm" kifejezésekre. Előbbi, általánosan az időjárásra vonatkozó keresési kifejezés iránt közel két éve nem volt ekkora érdeklődés.
A hóra ("snow") és a viharra ("storm") vonatkozó keresési intenzitás pedig az elmúlt öt évben nem volt ilyen szinten, jól mutatva ezzel a szokatlan időjárási helyzet rendkívüliségét.
Térképen szemlélve az adatokat, az ország dél-keleti államaiban, látszik legerősebbnek a keresési intenzitás az elmúlt héten. A "weather" keresési kifejezés iránt Észak-Karolina, Dél-Karolina valamint Mississippi államban érdeklődtek leginkább. Ennek oka azzal is magyarázható, hogy a déleben fekvő államokban méginkább szokatlannak mondható, hogy ilyen mértékű hóhelyzet álljon elő.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Nagy változás jön az üzemanyagoknál – Ez mindenkit érint
Kivezetésről döntött az EU.
Fontos változás a napelemes pályázatban: az utolsó pillanatban nyúlt bele a kormány
Több ponton írták át a feltételeket, rengetegen érintettek lehetnek!
Egy "európai légió" létrehozásával ágyazhatnak meg az uniós hadtesteknek
Lenygelország szerint valahogy el kell indulni az elrettentés útján.
Úgy néz ki, ebből háború lesz: valójában hallani sem akar Irán a tárgyalásokról, azt mondják, semmi értelme Trumppal egyeztetni
"Nem akarunk olyan egyeztetésekbe belemenni, amelyek eleve kudarcra vannak ítélve."
Kimondta Donald Trump: hamarosan vége az ukrajnai háborúnak, de van egy hatalmas probléma
Ez igencsak megnehezíti a békekötést.
Mindenki értetlenül áll a sokkoló kamatemelés előtt - az elnök is tiltakozott a lépés ellen
A minimálbér megemelésével hozták összefüggésbe a döntést.
Megvalósulhat az, amitől Európa évtizedekig rettegett - Ezt már Oroszország sem hagyta szó nélkül
Hivatalosan is reagált a Kreml.
Februártól 2,80%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank
Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt. Emellett a hitel mellé kínált ajánd
Termőföld befektetés 2026-tól: haszonbérlet és a földforgalmi szabályok változásai
A közelmúltban elfogadott jogszabály-módosítás jelentősen átalakította a megvásárolt termőföldek hasznosítására vonatkozó szabályokat. A jogalkotó több enyhítést is bevezetett, amelye
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.