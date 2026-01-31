Rendkívüli hóvihar csapott le az Egyesült Államokra: látványos hatással járt

A múlt hét végén az Egyesült Államokat évek óta nem látott, hatalmas hóvihar érte el, amelyhez kiterjedt területeket érintő különösen hideg időjárás is társult. Az extrém időjárás országszerte jelentős fennakadásokat okozott ezen a héten is a repülőtereken és a közutakon, a zord körülmények között hirtelen megugró gázárak miatt pedig a gazdaságra is hatással volt. A Google Trends adatai alapján megnéztük, az internetezők mennyire figyeltek az amerikai időjárási eseményekre.

Évek óta nem látott havazás érte el Amerikát

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, az előrejelzések már a múlt héten megmutatták, hogy rendkívüli időjárás készülődik a tengerentúlon. Már akkor úgy látszott, hogy

olyan államokban is kemény tél csap majd le, amelyekben ez egyáltalán nem jellemző.

A múlt hét végén kibontakozó vihar a hétvégén hatalmas területen okozott komoly havazást, megbénította a közúti forgalmat, légijáratok százait törölték miatta, és sok helyen okozott áramkimaradásokat is.

A vihar hétfőre ugyan alábbhagyott, de a hideg várhatóan még napokig kitart.

New Yorkban tíz halálos áldozatot regisztráltak a hideg miatt.

Zohran Mamdani polgármester keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a hőmérséklet nyolc éve nem volt ilyen alacsony a városban: a minimum a mínusz 13 Celsius-fokot is elérte.

Az áldozatok halálának okai között szerepel a kihűlés, a hólapátolás közben bekövetkezett szívroham, valamint egy texasi tragédia is, ahol három kisfiú vesztette életét, miután beszakadt alattuk egy befagyott tó jege.

A Google-ben is mindenki a hóhelyzetre figyelt

A Google Trends alapján nemrég megnéztük, hogy a januárban Magyarországot sújtó hóhelyzet mennyiben látszódott az internetes keresési adatokban. Legutóbbi cikkünkbe pedig azt vizsgáltuk, hogy Donald Trump Davosban tartott, nagy port kavaró beszéde milyen hatással volt a keresési intenzitásra a témával kapcsolatban.

Ugyan a havazás a múlt hét végén történt, a Google Trends jelenleg felkapott kereséseket listázó oldalán az elmúlt hét nap 10 legnépszerűbb témája között szerepel az időjárás.

Kép forrása: Google Trends

A "weather" kifejezés iránti keresési intenzitást nézve látható, hogy elmúlt év során most volt a legerősebb az érdeklődés az időjárás iránt világszerte is. Ehhez az is hozzájárulhat, hogy az amerikai hóviharral egy időben a világ több pontján is rendkívüli időjárási körülmények uralkodtak: Ausztráliában, az ottani nyár közepette 50 fok környéki kánikulát hozó hőhullám csapott le, ezen a héten pedig Portugália térségét sújtja extrém mennyiségű csapadék.

Kép forrása: Google Trends

Ha kifejezetten az Egyesült Államokban nézzük meg a keresési intenzitást az elmúlt évek tekintetében is kiugró érdeklődés mutatkozik a "weather", "snow" és "storm" kifejezésekre. Előbbi, általánosan az időjárásra vonatkozó keresési kifejezés iránt közel két éve nem volt ekkora érdeklődés.

A hóra ("snow") és a viharra ("storm") vonatkozó keresési intenzitás pedig az elmúlt öt évben nem volt ilyen szinten, jól mutatva ezzel a szokatlan időjárási helyzet rendkívüliségét.

Kép forrása: Google Trends

Térképen szemlélve az adatokat, az ország dél-keleti államaiban, látszik legerősebbnek a keresési intenzitás az elmúlt héten. A "weather" keresési kifejezés iránt Észak-Karolina, Dél-Karolina valamint Mississippi államban érdeklődtek leginkább. Ennek oka azzal is magyarázható, hogy a déleben fekvő államokban méginkább szokatlannak mondható, hogy ilyen mértékű hóhelyzet álljon elő.

Kép forrása: Google Trends

