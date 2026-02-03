Ennyivel több halálos baleset lehet a magyar utakon, ha jön az új sebességhatár

A minisztérium által kidolgozott szabályozási tervezet szerint az autópályákon az útkezelő dönthetne arról, hogy az általános 130 km/órás határ helyett 140 km/órás maximális sebességet engedélyez-e. Az autóutakon is emelkedne a limit, 110-ről 120 km/órára. Európában jelenleg Lengyelország és Bulgária alkalmaz 140 km/órás sebességhatárt autópályáin, Németország egyes szakaszain pedig továbbra sincs felső sebességkorlátozás.

A magyar szabályozás sajátossága, hogy a telepített traffipaxok jelentős tűréshatárral működnek: 100 km/órás sebesség alatt 15, efelett 20 km/órás toleranciát alkalmaznak a hatóságok. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az autópályákon a fix mérőpontok 150 km/órás tempóig nem szabnak ki bírságot. Rendőrségi helyszíni ellenőrzésnél ugyanakkor már nincs érvényben ilyen tűréshatár.

A hazai közlekedési jogszabályok modernizációja időszerű, de a mostani tervezet érdemben nem foglalkozik a közlekedésbiztonság kérdésével: a G7 cikke szerint hiányzik belőle a problémák átfogó feltérképezése, a konkrét célkitűzések megfogalmazása, illetve a hazai baleseti adatok javítása.

Miközben Ausztria, Csehország és Lengyelország 2030-ig a halálos balesetek számának felére csökkentését tűzték ki célul,

Magyarországon jelenleg nincs érvényben nemzeti közlekedésbiztonsági stratégia.

Az EU által is szorgalmazott "Vision Zero" program pedig – amely hosszú távon a halálos közúti balesetek teljes megszüntetését célozza – egyetlen kormányzati dokumentumban sem jelenik meg érdemben.

Az OECD adatbázisa alapján Magyarország 100 ezer lakosra vetítve 39 vizsgált országból a 20. helyen áll a közúti balesetek számát tekintve, ami nagyjából megfelel a többi visegrádi ország mutatóinak. A lakosságarányos adatok azonban félrevezetők lehetnek, mivel az országok járműállománya és közlekedési intenzitása jelentősen eltér. Ha a megtett úthosszal arányosítjuk a statisztikákat, a magyar helyzet sokkal kedvezőtlenebb képet mutat:

hároméves átlagot nézve Magyarországon egymilliárd levezetett kilométerre 10,9 halálos baleset jut.

Az Európai Unióban ennél rosszabb értéket csak Románia (25,8), valamint Litvánia és Horvátország produkál (mindkettőnél 11,3 halálos baleset egymilliárd kilométerre).

Összehasonlításképpen: Csehországban 15 százalékkal, Lengyelországban 27 százalékkal, Ausztriában pedig mintegy kétharmaddal alacsonyabb az egységnyi úthosszra jutó halálos balesetek száma, mint Magyarországon. Norvégiában a magyar érték mindössze egyötödét regisztrálják.

A nemzetközi kutatások egyértelműen igazolták a sebesség és a balesetek súlyossága közötti összefüggést. A Nilsson-modell szerint minden 1 százalékos átlagsebesség-növekedés 4 százalékkal több halálos kimenetelű balesethez vezet. Egy európai uniós tanulmány ennél is drasztikusabb kapcsolatot jelez: számításaik alapján

10 km/órás sebességnövekedés esetén akár meg is duplázódhat a halálos áldozatok száma.

A 2024-es adatok szerint a magyar gyorsforgalmi utakon 51 haláleset történt. A 140 km/órás sebességhatár bevezetése esetén a Nilsson-modell alapján mintegy 28 többlethalálos balesettel lehet számolni, míg az uniós vizsgálatokban alkalmazott szcenáriók szerint a halálos áldozatok száma akár száz fölé is emelkedhet, ha a magasabb sebességhatár széles körben elterjed, és a tényleges átlagsebesség is számottevően nő.

Lázár János azzal indokolta a sebességemelés szükségességét, hogy szerinte a jelenlegi 130 km/órás limit "nem tart lépést" a gyakorlattal, mivel az autópályákon inkább 140-150 km/órás átlagos tempó a jellemző.

A gyorsforgalmi utakon az összes hazai közúti balesetnek mindössze körülbelül 5 százaléka történik, ugyanakkor ezek adják a halálos áldozatok mintegy 11 százalékát. A jobb útminőség ellenére a magas sebesség miatt ezen a hálózaton különösen súlyos kimenetelűek a balesetek.

A sebességhatár-emelés pontos hatásai attól is függnek, hogy az autópálya-hálózat mekkora részén vezetik be a 140 km/órás korlátot, és a gyakorlatban mekkora lesz az átlagos sebességnövekedés. A rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalatok alapján azonban

erősen valószínűsíthető, hogy a magasabb sebességhatár több halálos balesettel járna.

A 2023-ban közúti balesetben elhunyt 438 ember közül, osztrák biztonsági színvonal mellett becslések szerint mintegy 290-en életben maradhattak volna. Tízéves távlatban közel háromezer emberélet lenne megmenthető, ha Magyarország elérné az osztrák közlekedésbiztonsági szintet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images