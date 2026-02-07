  • Megjelenítés
A klímaváltozás komoly fejtörést okoz a biztosítóknak – Egyre kevésbé jelezhetők előre a kockázatok
Gazdaság

A klímaváltozás komoly fejtörést okoz a biztosítóknak – Egyre kevésbé jelezhetők előre a kockázatok

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
2017-ben a párizsi One Planet Summit során az AXA vezérigazgatója drámai módon kijelentette, hogy ha a világ 4 °C-kal melegebbé válik, akkor az többé nem lesz biztosítható. Pedig a biztosítás célja éppen az, hogy megvédje az embereket és vállalkozásokat az olyan rendszerszintű kockázatokkal szemben, mint amilyeneket az éghajlatváltozás okoz. Egyre világosabbá válik ugyanakkor a kutatók számára, hogy az éghajlatváltozás következménye az is, hogy csak múltbeli adatok alapján már egyre kisebb bizonyossággal jósolhatók meg a jövőbeli viharok, aszályok gyakorisága, intenzitása. Ezért új, sztochasztikus modellek kellenek a rendszerszintű kockázatok és az azokhoz tartozó káresemények következményeinek előrejelzéséhez/becsléséhez és az ezzel összefüggő összes biztosítási gyakorlat átgondolásához.
Biztosítás 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A biztosítási üzleti tevékenység lényege a kezdetek óta ugyanaz: a kockázatok közösségi megosztása. Számos biztosítástörténeti munka már az ókori Babilonig vezeti vissza a biztosítás gondolatát, utalva Hammurabi törvényoszlopán feljegyzett biztosítási szabályokra. Az első "biztosítások" tengeri kölcsönök voltak, ahol a hajó elvesztése esetén nem kellett visszafizetni a hitelt.

Európában a tengeri kereskedelem fellendülésével alakultak ki az első valódi biztosítási kötvények. 1688-ban Edward Lloyd kávéháza Londonban a modern biztosítási piac bölcsőjévé vált. Blaise Pascal és Pierre de Fermat valószínűségelméleti munkássága, valamint az első halandósági táblák (Edmund Halley) megteremtették a tudományos árazás alapjait.

A modern valószínűségszámítás kezdete az a híres levelezés, amely Blaise Pascal és Pierre de Fermat között zajlott 1654-ben. Egy Antoine Gombaud (Chevalier de Méré) nevű szerencsejátékos kérdéseire keresték a választ, különösen az úgynevezett "osztozkodási problémára" (hogyan osszák el a tétet egy félbeszakadt játék során). Megalkották a várható érték fogalmát. Ez az alapja minden árazásnak: ha tudjuk egy esemény bekövetkezésének esélyét és annak kimenetelét, meg tudjuk határozni a kockázat jelenértékét.

A klímaváltozás nagy kihívás az aktuáriusoknak

Az éghajlatváltozás az aktuárius tudományok (biztosításmatematika) egyik legnagyobb kihívása, mert a múltbeli adatok (prior, azaz előzetes ismeret) már nem jósolják meg megbízhatóan a jövőt. Ezt a problémát a Bayes-féle szemléletmód kiterjesztésével, az úgynevezett bayes-i hierarchikus modellekkel és a dinamikus Bayes-hálózattal próbálják kezelni.

Még több Gazdaság

Főnixként támadt fel Európa a gazdasági letargiából

Megtalálhatták a hosszú távú ellenszert a Covid ellen

Itt az időjárás-előrejelzés: tavaszias meleg és havazás is jön a hétvégén

Mivel nincs 100 évnyi adatunk a jövőbeli tengerszint-emelkedésről, a biztosítók klímamodellekből és szakértői becslésekből indulnak ki.

Ez az elsődleges prior ismeret. A Bayes-modellben a valószínűségi változókat nem konstansként, hanem időfüggő folyamatként kezelik. Ha az idei árvizek gyakorisága nő, a modell nemcsak egy eseményt lát, hanem módosítja a tendencia valószínűségét is. Az infrastruktúra (pl. egy híd vagy egy gát) esetében az ún. Bayes-hálók képesek kezelni a láncreakciókat: ha nő a hőmérséklet, nőhet a száraz időszakok hossza, de az extrém csapadékok előfordulása is, nő a talajerózió, és így a káresemény esélye.

Első megközelítésben ez talán nem is hangzik olyan bonyolultnak, ugyanakkor egy adott helyen valahol Magyarországon most épülő híd, zsilip, gát vagy bármely műtárgy biztosításánál felmerül a kérdés, hogy melyik modell milyen forgatókönyvét érdemes használni, milyen bizonyosággal/bizonytalansággal, milyen adatok jöhetnek ki a modellből, ami aztán használható lehet a Bayes-hálózatok módszertanában. Ez teszi igazán nagyon érzékennyé, bonyolulttá egy káresemény bekövetkezése esélyének becslését. Ráadásul a szélsőséges időjárási események eloszlása az éghajlatváltozástól függetlenül is más elméleti eloszlást követ, mint a normál jelenségek. A fentieken kívül még egy sor más tankönyvi matematikai módszer ismert a biztosítási matematikában.

A biztosítók hagyományosan (legalábbis a közelmúltig biztosan) múltbeli adatokra támaszkodtak a kockázat beárazásához.

Az éghajlatváltozás azonban megváltoztatja az időjárási mintákat, így a múltbeli adatok nem jelentenek biztonságos előrejelzést a jövőre nézve.

Ráadásul a hagyományos biztosítás azon alapul, hogy a káresemények függetlenek (például nem minden ház ég le egyszerre). A klímaváltozás azonban rendszerszintű: egy hőhullámot aszály, majd erdőtűz követhet, ami egyszerre érint egy egész régiót koncentrált és intenzív káreseményekkel, ami akár a biztosítók tőketartalékait végletesen megterheli. Továbbá egyre jobban ismert az ún. éghajlatváltozásból fakadó billenőpontok természete, amikor olyan eseményekről van szó, amelyek után a kockázat nem fokozatosan nő, hanem hirtelen megugrik.

Egy egyszerű levezetés szerint a prior ismeret a tudomány jelenlegi állása: a fizikai modellek és a globális adatok alapján tudjuk, hogy a melegebb légkör több nedvességet tart meg, ami intenzívebb esőzéseket és így több villámárvizet okozhat. Ráadásul tudjuk, hogy az elmúlt 30 évben X százalékkal nőtt az előfordulásuk. De a példánk szerint az idén háromszor annyi volt, mint az átlagos (ez a likelihood, a legfrissebb, még fel nem dolgozott adat). A poszteriornál pedig az a kérdés: ez a mostani brutális kiugrás csak egy statisztikai hiba (véletlen), ami belefér az időjárás természetes változékonyságába, vagy azt jelenti, hogy a „tényünk” (ami a „prior”) már elavult, és valójában már magasabb valószínűségű villámárvíz-előfordulást jelent a jövőben, mint ahogy a prior alapján feltételeztük? Tehát a „prior” az a „tény”, amit az eddigi 30 év alatt megtanultunk. A likelihood az, amit a szemünkkel is láttunk, a példa szerint az idei villámárvizek. A posterior pedig az a módosított „tény”, amit majd jövőre fogunk használni, mint az új, frissített valóságot.

Folyamatosan nőnek a klímaváltozás okozta károk

A Biztosítás és Kockázat című szaklap egy tavalyi cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy

a klímaváltozás továbbra is kihívás elé állítja a biztosítási szektort. Fontos tényezőként említették, hogy egyre inkább kitolódnak a viharos időszakok, az átlagkárok 2019 óta folyamatosan nőnek.

Az AXA vezérigazgatójának – cikkünk bevezetőjében idézett – nyilatkozata is egyértelműen elismeri a környezeti változások, a klímaváltozás és a biztosítási ágazat közötti kölcsönhatások meglétét. Ezek a kölcsönhatások számos területen manifesztálódnak az alaptevékenységet jelentő biztosításkötési és befektetési folyamatokban egyaránt. 2017 júniusában a G20-ak Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által létrehozott, az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi közzétételekkel foglalkozó munkacsoport (TCFD) ajánlásokat tett közzé annak felmérésére, hogy az éghajlatváltozás milyen kockázatokat jelenthet a pénzügyi intézmények számára.

A természeti katasztrófákból származó globális gazdasági veszteségek 2020-ban 190 milliárd dollárra rúgtak. Ebből a biztosított veszteségek 89 milliárdot tettek ki, amiből 81 milliárdot okoztak természeti katasztrófák, 8 milliárdot pedig ember által előidézett katasztrófák.

Ez 1970 óta az ötödik legköltségesebb év volt a biztosítók számára. A biztosítási ágazat fedezte a globális gazdasági veszteség 44%-át, ami jóval meghaladja a 37%-os tízéves átlagot. A független kis- és közepes méretű káreseményekből, illetve a nagyobb természeti katasztrófákat követő másodlagos káreseményekből származó veszteségek, az úgynevezett másodlagos veszélyekből származó veszteségek évek óta emelkednek, amit a Swiss Re az urbanizációval, az extrém időjárási körülményeknek kitett területeken történő eszközkoncentrációval és az éghajlatváltozással magyaráz.

A Deloitte elemzése egyértelműsíti, hogy az időjárással kapcsolatos veszteségek, amelyek globálisan óriási kihívást jelentenek, továbbra is nagy hatással vannak mind a személyi, mind a kereskedelmi biztosításokra. A németországi árvizektől az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában pusztító erdőtüzekig a természeti katasztrófák gyakorisága és súlyossága folyamatosan növekszik. Következésképpen ezek az események megdrágítják az elsődleges biztosítótársaságok számára a kockázatok átruházását. A szigorodó viszontbiztosítási feltételek és a fokozott kockázatmegtartás növelik a veszteséghányadokat, ami 183 milliárd dolláros úgynevezett "globális védelmi rést" (global protection gap) okozott, amely a ténylegesen bekövetkezett gazdasági veszteségek és a biztosítással fedezett veszteségek közötti különbséget jelenti. Ennek alapvető oka, hogy a klímaváltozás miatt gyakoribbá és súlyosabbá váló események olyan károkat okoznak, amelyek jelentős része nincs biztosítva.

A viszontbiztosítók (a biztosítók biztosítói) szigorítják a feltételeiket, és emelik az áraikat, ami miatt az elsődleges biztosítótársaságok kénytelenek több kockázatot saját maguk megtartani, vagy drágábban kínálni a védelmet, amit így kevesebben vesznek igénybe. Emiatt egy-egy katasztrófa után a helyreállítás költségeinek nagy része a kormányokra, segélyszervezetekre vagy közvetlenül a károsultakra hárul, ami lassítja a gazdaság helyreállítását. A biztosításmatematikai módszereknek (kiegészítve térinformatikai elemzéssel, drónos felméréssel, akár AI-alapú előrejelzéssel) éppen ezt a "védelmi rést" kellene áthidalniuk. Ha a matematika segítségével pontosabban előrejelezhetők és árazhatók a kockázatok, akkor a biztosítások elérhetőbbé válhatnak, és csökkenhet a védelmi rés.

A Munich Re friss elemzése szerint

a természeti katasztrófák évente több százmilliárd dollár értékű vagyontárgyat pusztítanak el világszerte.

1980 óta ez az összeg 6,9 ezer milliárd dollárnak felel meg – ami nagyjából megegyezik az Egyesült Királyság és India 2023-as GDP-jével. Ezeknek a veszteségeknek csak körülbelül egyharmada volt biztosítva, ami azt jelentette, hogy sok érintett személynek és cégnek kellett viselnie a károk fő terhét.

Thomas Blunck, a Viszontbiztosítók Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, hogy „az éghajlatváltozás 2024-ben mutatta meg a karmát. A 320 milliárd amerikai dolláros teljes veszteség több mint 90%-át az időjárással összefüggő katasztrófák okozták.”

Figyelemre méltó, hogy míg a csúcskockázatok, mint a földrengések és hurrikánok, extrém veszteségingadozásokat okoznak, a növekvő veszteségek látható tendenciáját láthatólag „kisebb” természeti katasztrófák, elemi csapások vezérlik: heves zivatarok, jégeső, árvizek vagy erdőtüzek – más néven "nem csúcsveszélyek" vagy "másodlagos veszélyek". Az Egyesült Államokban például az erős zivatarok, amelyeket gyakran tornádók és jégesőviharok kísérnek, évente kétszámjegyű milliárd dolláros károkat okoznak – akkorát, mint egy nagyon súlyos hurrikán következménye.

Az elemzés szerint globális szinten az 1980-as évek elején a természeti katasztrófa okozta károk mintegy 14%-át fedezte biztosítás, az utóbbi években pedig még mindig nagyjából csak 50% volt ez az arány. A fejlődő és feltörekvő országokban azonban a helyzet évtizedek óta változatlan maradt: a biztosított rész továbbra is jóval kevesebb mint 10%, gyakran jelentősen alacsonyabb.

graf1
A természeti katasztrófák okozta veszteségek a világon 1980-2024 között (inflációval kiigazítva, dollárban) (Forrás: Munich Re)

Lépniük kellene a biztosítóknak?

Eddig elsősorban az éghajlatváltozás ún. fizikai elsődleges, valamint másodlagos hatásainak a következményeit tárgyaltuk a biztosításokra vonatkozóan. Vannak más következmények is, ilyenek az ún. tranzíciós (átalakulási) kockázatok és a felelősséghez kapcsolódó kockázatok.

  • A tranzíciós (átalakulási) kockázatok azok a pénzügyi jellegű kockázatok, amelyek a dekarbonizációval, a gazdaság alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátási szintre történő átállásával kapcsolatosak. A biztosítótársaságok számára ez főként a karbonintenzív iparági befektetések eszköz-átárazódási kockázatait (piaci értékének csökkenését) jelenti. Ez akár politikai, jogi, technológiai és piaci kockázatot is jelenthet, de a hírnévvel kapcsolatos (reputációs) kockázatot is, ha egy biztosító fosszilis üzletbe fektet be.
  • A felelősséghez kapcsolódó kockázatok azon szereplők esetében merülhetnek fel, akiket a klímaváltozás negatív hatásai következtében valamilyen kár ért, és a keletkezett veszteséget megpróbálják átterhelni azokra/megosztani azokkal, akik a káresemény kialakulásában felelősséget viselnek. Amennyiben ezek az eljárások sikeresek, felmerülhet a biztosítók költségviselése is, elsősorban a szakmai felelősségbiztosítások vagy a vezetői felelősségbiztosítások kapcsán.

A bonyolult és egyfolytában változó helyzet, sőt nagyon úgy tűnik, hogy az egyre durvuló következmények, a biztosítók számára is jelentős veszteségeket okozó éghajlatváltozás vajon nem sarkallják-e a biztosítókat arra, hogy a katasztrofális fejlemények megelőzésébe/enyhítésébe beszálljanak tudással és tőkével egyaránt?! Ha a kormányok ezt nem teszik kellő intenzitással, akkor talán a biztosítóknak kellene jobban összefognia a biztosított üzleti szféra szereplőivel és a lakossággal egyaránt!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken
Gyengül a dollár, gyorsul a forint erősödése
Autósok, figyelem: ellepik a rendőrök az utakat, egyetlen veszélyre fókuszálnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility