A klímaváltozás komoly fejtörést okoz a biztosítóknak – Egyre kevésbé jelezhetők előre a kockázatok

2017-ben a párizsi One Planet Summit során az AXA vezérigazgatója drámai módon kijelentette, hogy ha a világ 4 °C-kal melegebbé válik, akkor az többé nem lesz biztosítható. Pedig a biztosítás célja éppen az, hogy megvédje az embereket és vállalkozásokat az olyan rendszerszintű kockázatokkal szemben, mint amilyeneket az éghajlatváltozás okoz. Egyre világosabbá válik ugyanakkor a kutatók számára, hogy az éghajlatváltozás következménye az is, hogy csak múltbeli adatok alapján már egyre kisebb bizonyossággal jósolhatók meg a jövőbeli viharok, aszályok gyakorisága, intenzitása. Ezért új, sztochasztikus modellek kellenek a rendszerszintű kockázatok és az azokhoz tartozó káresemények következményeinek előrejelzéséhez/becsléséhez és az ezzel összefüggő összes biztosítási gyakorlat átgondolásához.

Biztosítás 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk március 17-én a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján, amelyen a biztosítási és a közvetítői szektor kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A biztosítási üzleti tevékenység lényege a kezdetek óta ugyanaz: a kockázatok közösségi megosztása. Számos biztosítástörténeti munka már az ókori Babilonig vezeti vissza a biztosítás gondolatát, utalva Hammurabi törvényoszlopán feljegyzett biztosítási szabályokra. Az első "biztosítások" tengeri kölcsönök voltak, ahol a hajó elvesztése esetén nem kellett visszafizetni a hitelt.

Európában a tengeri kereskedelem fellendülésével alakultak ki az első valódi biztosítási kötvények. 1688-ban Edward Lloyd kávéháza Londonban a modern biztosítási piac bölcsőjévé vált. Blaise Pascal és Pierre de Fermat valószínűségelméleti munkássága, valamint az első halandósági táblák (Edmund Halley) megteremtették a tudományos árazás alapjait.

A modern valószínűségszámítás kezdete az a híres levelezés, amely Blaise Pascal és Pierre de Fermat között zajlott 1654-ben. Egy Antoine Gombaud (Chevalier de Méré) nevű szerencsejátékos kérdéseire keresték a választ, különösen az úgynevezett "osztozkodási problémára" (hogyan osszák el a tétet egy félbeszakadt játék során). Megalkották a várható érték fogalmát. Ez az alapja minden árazásnak: ha tudjuk egy esemény bekövetkezésének esélyét és annak kimenetelét, meg tudjuk határozni a kockázat jelenértékét.

A klímaváltozás nagy kihívás az aktuáriusoknak

Az éghajlatváltozás az aktuárius tudományok (biztosításmatematika) egyik legnagyobb kihívása, mert a múltbeli adatok (prior, azaz előzetes ismeret) már nem jósolják meg megbízhatóan a jövőt. Ezt a problémát a Bayes-féle szemléletmód kiterjesztésével, az úgynevezett bayes-i hierarchikus modellekkel és a dinamikus Bayes-hálózattal próbálják kezelni.

Mivel nincs 100 évnyi adatunk a jövőbeli tengerszint-emelkedésről, a biztosítók klímamodellekből és szakértői becslésekből indulnak ki.

Ez az elsődleges prior ismeret. A Bayes-modellben a valószínűségi változókat nem konstansként, hanem időfüggő folyamatként kezelik. Ha az idei árvizek gyakorisága nő, a modell nemcsak egy eseményt lát, hanem módosítja a tendencia valószínűségét is. Az infrastruktúra (pl. egy híd vagy egy gát) esetében az ún. Bayes-hálók képesek kezelni a láncreakciókat: ha nő a hőmérséklet, nőhet a száraz időszakok hossza, de az extrém csapadékok előfordulása is, nő a talajerózió, és így a káresemény esélye.

Első megközelítésben ez talán nem is hangzik olyan bonyolultnak, ugyanakkor egy adott helyen valahol Magyarországon most épülő híd, zsilip, gát vagy bármely műtárgy biztosításánál felmerül a kérdés, hogy melyik modell milyen forgatókönyvét érdemes használni, milyen bizonyosággal/bizonytalansággal, milyen adatok jöhetnek ki a modellből, ami aztán használható lehet a Bayes-hálózatok módszertanában. Ez teszi igazán nagyon érzékennyé, bonyolulttá egy káresemény bekövetkezése esélyének becslését. Ráadásul a szélsőséges időjárási események eloszlása az éghajlatváltozástól függetlenül is más elméleti eloszlást követ, mint a normál jelenségek. A fentieken kívül még egy sor más tankönyvi matematikai módszer ismert a biztosítási matematikában.

A biztosítók hagyományosan (legalábbis a közelmúltig biztosan) múltbeli adatokra támaszkodtak a kockázat beárazásához.

Az éghajlatváltozás azonban megváltoztatja az időjárási mintákat, így a múltbeli adatok nem jelentenek biztonságos előrejelzést a jövőre nézve.

Ráadásul a hagyományos biztosítás azon alapul, hogy a káresemények függetlenek (például nem minden ház ég le egyszerre). A klímaváltozás azonban rendszerszintű: egy hőhullámot aszály, majd erdőtűz követhet, ami egyszerre érint egy egész régiót koncentrált és intenzív káreseményekkel, ami akár a biztosítók tőketartalékait végletesen megterheli. Továbbá egyre jobban ismert az ún. éghajlatváltozásból fakadó billenőpontok természete, amikor olyan eseményekről van szó, amelyek után a kockázat nem fokozatosan nő, hanem hirtelen megugrik.

Egy egyszerű levezetés szerint a prior ismeret a tudomány jelenlegi állása: a fizikai modellek és a globális adatok alapján tudjuk, hogy a melegebb légkör több nedvességet tart meg, ami intenzívebb esőzéseket és így több villámárvizet okozhat. Ráadásul tudjuk, hogy az elmúlt 30 évben X százalékkal nőtt az előfordulásuk. De a példánk szerint az idén háromszor annyi volt, mint az átlagos (ez a likelihood, a legfrissebb, még fel nem dolgozott adat). A poszteriornál pedig az a kérdés: ez a mostani brutális kiugrás csak egy statisztikai hiba (véletlen), ami belefér az időjárás természetes változékonyságába, vagy azt jelenti, hogy a „tényünk” (ami a „prior”) már elavult, és valójában már magasabb valószínűségű villámárvíz-előfordulást jelent a jövőben, mint ahogy a prior alapján feltételeztük? Tehát a „prior” az a „tény”, amit az eddigi 30 év alatt megtanultunk. A likelihood az, amit a szemünkkel is láttunk, a példa szerint az idei villámárvizek. A posterior pedig az a módosított „tény”, amit majd jövőre fogunk használni, mint az új, frissített valóságot.

Folyamatosan nőnek a klímaváltozás okozta károk

A Biztosítás és Kockázat című szaklap egy tavalyi cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy

a klímaváltozás továbbra is kihívás elé állítja a biztosítási szektort. Fontos tényezőként említették, hogy egyre inkább kitolódnak a viharos időszakok, az átlagkárok 2019 óta folyamatosan nőnek.

Az AXA vezérigazgatójának – cikkünk bevezetőjében idézett – nyilatkozata is egyértelműen elismeri a környezeti változások, a klímaváltozás és a biztosítási ágazat közötti kölcsönhatások meglétét. Ezek a kölcsönhatások számos területen manifesztálódnak az alaptevékenységet jelentő biztosításkötési és befektetési folyamatokban egyaránt. 2017 júniusában a G20-ak Pénzügyi Stabilitási Tanácsa által létrehozott, az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi közzétételekkel foglalkozó munkacsoport (TCFD) ajánlásokat tett közzé annak felmérésére, hogy az éghajlatváltozás milyen kockázatokat jelenthet a pénzügyi intézmények számára.

A természeti katasztrófákból származó globális gazdasági veszteségek 2020-ban 190 milliárd dollárra rúgtak. Ebből a biztosított veszteségek 89 milliárdot tettek ki, amiből 81 milliárdot okoztak természeti katasztrófák, 8 milliárdot pedig ember által előidézett katasztrófák.

Ez 1970 óta az ötödik legköltségesebb év volt a biztosítók számára. A biztosítási ágazat fedezte a globális gazdasági veszteség 44%-át, ami jóval meghaladja a 37%-os tízéves átlagot. A független kis- és közepes méretű káreseményekből, illetve a nagyobb természeti katasztrófákat követő másodlagos káreseményekből származó veszteségek, az úgynevezett másodlagos veszélyekből származó veszteségek évek óta emelkednek, amit a Swiss Re az urbanizációval, az extrém időjárási körülményeknek kitett területeken történő eszközkoncentrációval és az éghajlatváltozással magyaráz.

A Deloitte elemzése egyértelműsíti, hogy az időjárással kapcsolatos veszteségek, amelyek globálisan óriási kihívást jelentenek, továbbra is nagy hatással vannak mind a személyi, mind a kereskedelmi biztosításokra. A németországi árvizektől az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában pusztító erdőtüzekig a természeti katasztrófák gyakorisága és súlyossága folyamatosan növekszik. Következésképpen ezek az események megdrágítják az elsődleges biztosítótársaságok számára a kockázatok átruházását. A szigorodó viszontbiztosítási feltételek és a fokozott kockázatmegtartás növelik a veszteséghányadokat, ami 183 milliárd dolláros úgynevezett "globális védelmi rést" (global protection gap) okozott, amely a ténylegesen bekövetkezett gazdasági veszteségek és a biztosítással fedezett veszteségek közötti különbséget jelenti. Ennek alapvető oka, hogy a klímaváltozás miatt gyakoribbá és súlyosabbá váló események olyan károkat okoznak, amelyek jelentős része nincs biztosítva.

A viszontbiztosítók (a biztosítók biztosítói) szigorítják a feltételeiket, és emelik az áraikat, ami miatt az elsődleges biztosítótársaságok kénytelenek több kockázatot saját maguk megtartani, vagy drágábban kínálni a védelmet, amit így kevesebben vesznek igénybe. Emiatt egy-egy katasztrófa után a helyreállítás költségeinek nagy része a kormányokra, segélyszervezetekre vagy közvetlenül a károsultakra hárul, ami lassítja a gazdaság helyreállítását. A biztosításmatematikai módszereknek (kiegészítve térinformatikai elemzéssel, drónos felméréssel, akár AI-alapú előrejelzéssel) éppen ezt a "védelmi rést" kellene áthidalniuk. Ha a matematika segítségével pontosabban előrejelezhetők és árazhatók a kockázatok, akkor a biztosítások elérhetőbbé válhatnak, és csökkenhet a védelmi rés.

A Munich Re friss elemzése szerint

a természeti katasztrófák évente több százmilliárd dollár értékű vagyontárgyat pusztítanak el világszerte.

1980 óta ez az összeg 6,9 ezer milliárd dollárnak felel meg – ami nagyjából megegyezik az Egyesült Királyság és India 2023-as GDP-jével. Ezeknek a veszteségeknek csak körülbelül egyharmada volt biztosítva, ami azt jelentette, hogy sok érintett személynek és cégnek kellett viselnie a károk fő terhét.

Thomas Blunck, a Viszontbiztosítók Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, hogy „az éghajlatváltozás 2024-ben mutatta meg a karmát. A 320 milliárd amerikai dolláros teljes veszteség több mint 90%-át az időjárással összefüggő katasztrófák okozták.”

Figyelemre méltó, hogy míg a csúcskockázatok, mint a földrengések és hurrikánok, extrém veszteségingadozásokat okoznak, a növekvő veszteségek látható tendenciáját láthatólag „kisebb” természeti katasztrófák, elemi csapások vezérlik: heves zivatarok, jégeső, árvizek vagy erdőtüzek – más néven "nem csúcsveszélyek" vagy "másodlagos veszélyek". Az Egyesült Államokban például az erős zivatarok, amelyeket gyakran tornádók és jégesőviharok kísérnek, évente kétszámjegyű milliárd dolláros károkat okoznak – akkorát, mint egy nagyon súlyos hurrikán következménye.

Az elemzés szerint globális szinten az 1980-as évek elején a természeti katasztrófa okozta károk mintegy 14%-át fedezte biztosítás, az utóbbi években pedig még mindig nagyjából csak 50% volt ez az arány. A fejlődő és feltörekvő országokban azonban a helyzet évtizedek óta változatlan maradt: a biztosított rész továbbra is jóval kevesebb mint 10%, gyakran jelentősen alacsonyabb.

A természeti katasztrófák okozta veszteségek a világon 1980-2024 között (inflációval kiigazítva, dollárban) (Forrás: Munich Re)

Lépniük kellene a biztosítóknak?

Eddig elsősorban az éghajlatváltozás ún. fizikai elsődleges, valamint másodlagos hatásainak a következményeit tárgyaltuk a biztosításokra vonatkozóan. Vannak más következmények is, ilyenek az ún. tranzíciós (átalakulási) kockázatok és a felelősséghez kapcsolódó kockázatok.

A tranzíciós (átalakulási) kockázatok azok a pénzügyi jellegű kockázatok, amelyek a dekarbonizációval, a gazdaság alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátási szintre történő átállásával kapcsolatosak. A biztosítótársaságok számára ez főként a karbonintenzív iparági befektetések eszköz-átárazódási kockázatait (piaci értékének csökkenését) jelenti. Ez akár politikai, jogi, technológiai és piaci kockázatot is jelenthet, de a hírnévvel kapcsolatos (reputációs) kockázatot is, ha egy biztosító fosszilis üzletbe fektet be.

azok a pénzügyi jellegű kockázatok, amelyek a dekarbonizációval, a gazdaság alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátási szintre történő átállásával kapcsolatosak. A biztosítótársaságok számára ez főként a karbonintenzív iparági befektetések eszköz-átárazódási kockázatait (piaci értékének csökkenését) jelenti. Ez akár politikai, jogi, technológiai és piaci kockázatot is jelenthet, de a hírnévvel kapcsolatos (reputációs) kockázatot is, ha egy biztosító fosszilis üzletbe fektet be. A felelősséghez kapcsolódó kockázatok azon szereplők esetében merülhetnek fel, akiket a klímaváltozás negatív hatásai következtében valamilyen kár ért, és a keletkezett veszteséget megpróbálják átterhelni azokra/megosztani azokkal, akik a káresemény kialakulásában felelősséget viselnek. Amennyiben ezek az eljárások sikeresek, felmerülhet a biztosítók költségviselése is, elsősorban a szakmai felelősségbiztosítások vagy a vezetői felelősségbiztosítások kapcsán.

A bonyolult és egyfolytában változó helyzet, sőt nagyon úgy tűnik, hogy az egyre durvuló következmények, a biztosítók számára is jelentős veszteségeket okozó éghajlatváltozás vajon nem sarkallják-e a biztosítókat arra, hogy a katasztrofális fejlemények megelőzésébe/enyhítésébe beszálljanak tudással és tőkével egyaránt?! Ha a kormányok ezt nem teszik kellő intenzitással, akkor talán a biztosítóknak kellene jobban összefognia a biztosított üzleti szféra szereplőivel és a lakossággal egyaránt!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio