Új növekedési hullámnak ágyaz meg az EU óriáspaktuma

A múlt hónapban aláírt Európai-Indiai Szabadkereskedelmi megállapodás nem annyira a kereskedelmi volumenek felfuttatásáról szól, mint inkább arról, hogy mindkét fél számára ez egy biztonsági lépés az USA vámpolitikájával szemben, az EU számára pedig a globális ellátási láncok diverzifikálásának lehetőségét is felvillantja.
A megállapodás segíthet abban, hogy csökkentse a két globális szuperhatalomtól, az Egyesült Államoktól és Kínától való függőséget, és növelje a stratégiai autonómiáját az új világrendben.
Az európai vállalatok számára a megállapodás jelentősége inkább hosszú távú, jelentőségét pedig az adja, hogy India jelentős demográfiai, urbanizációs és jóléti átalakulás közepén áll. Fogyasztásának szerkezete ennek megfelelően átalakulóban van, a beugró szintű termékek helyett a fogyasztás egyre inkább a minőségi termékek felé fordul. Ez különösen fontos azokban az ágazatokban, ahol Európa nem annyira az árral, mint inkább a minőséggel, a márkával és a technológiával száll be az értékesítési versenybe. Az indiai piacokhoz való könnyebb hozzáférés hatásai szektoronként eltérőek, de minden ágazatban inkább hosszú távúak semmint azonnali jelentőségűek.
Ami a jelenleg 4 százalékos piaci részesedéssel bíró európai gépjárművek indiai eladásait illeti, a vámok ezen a téren 110-ről 10 százalékra csökkennek, de az értékesítések felfuttatásának ma még gátat szab, hogy a vevők még inkább az olcsóbb termékeket preferálják, a hosszabb távú értékesítési potenciált pedig behatárolja a megállapodásban szereplő 250 ezres kvóta.
Nagy lehetőségeket kínál az együttműködésre az európai védelmi ipar várható növekedése, és az ebben érdekelt cégek ellátási láncainak indiai beruházásai.
Van már precedens arra, hogy európai és indiai vállalatok végső összeszerelő sorokat hoznak létre Indiában helikopterek és katonai szállító repülőgépek gyártására, és egy francia repülőgép- és repüléstechnikai vállalat már megkezdte javító- karbantartó üzemének létrehozását is. Hosszabb távon India bekapcsolódhat Európa hatodik generációs harci repülőgépeinek fejlesztésébe is.
A széttöredező világban a piacok egyre inkább azokat a rendszereket jutalmazzák, amelyek képesek kezelni a váratlan helyzeteket, ahelyett, hogy azok teljes kiiktatására törekednének. Európa erőssége nem a sebessége vagy a mérete, hanem az a képessége, hogy a gazdasági kapcsolatokat intézményi keretekbe ágyazza.
Az EU–India megállapodás erről szól: megerősíti Európa szerepét a szabálykövető kereskedelmi partnerek között, a közepes hatalmak preferált partnereként és a többpólusú globális gazdaság diverzifikált csomópontjaként.
Az európai részvényekbe fektetők számára ez alacsonyabb kockázati kitettséget, jobb kockázattal korrigált hozamokat és stabilabb alapokat jelent az értékeltséghez a binárisabb geopolitikai kitettségekhez képest. A megállapodásnak nincs közvetlen hatása a tőzsdén jegyzett európai vállalatok értékeltségére és rövid távú profitkilátásaira, de hosszabb távon opcionalitást és az ellenállóképességük javulását jelenti, mindemellett pozitív hatással járhat és ráirányíthatja a figyelmet az egyébként is gyorsan fejlődő indiai részvénypiacra.
