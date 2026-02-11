Új növekedési hullámnak ágyaz meg az EU óriáspaktuma

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Európai Unió (EU) és India közötti szabadkereskedelmi megállapodás célja a két gazdaság közötti kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése és a geopolitikai kockázatok diverzifikálása egy egyre inkább széttöredező világban. Bár a megállapodás nem hoz gyors növekedést a kétoldalú forgalomban, hosszú távon stabilitást, ellenállóképességet és hozzáférést biztosít a gyorsan növekvő indiai piachoz.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A múlt hónapban aláírt Európai-Indiai Szabadkereskedelmi megállapodás nem annyira a kereskedelmi volumenek felfuttatásáról szól, mint inkább arról, hogy mindkét fél számára ez egy biztonsági lépés az USA vámpolitikájával szemben, az EU számára pedig a globális ellátási láncok diverzifikálásának lehetőségét is felvillantja.

A megállapodás segíthet abban, hogy csökkentse a két globális szuperhatalomtól, az Egyesült Államoktól és Kínától való függőséget, és növelje a stratégiai autonómiáját az új világrendben.

Az európai vállalatok számára a megállapodás jelentősége inkább hosszú távú, jelentőségét pedig az adja, hogy India jelentős demográfiai, urbanizációs és jóléti átalakulás közepén áll. Fogyasztásának szerkezete ennek megfelelően átalakulóban van, a beugró szintű termékek helyett a fogyasztás egyre inkább a minőségi termékek felé fordul. Ez különösen fontos azokban az ágazatokban, ahol Európa nem annyira az árral, mint inkább a minőséggel, a márkával és a technológiával száll be az értékesítési versenybe. Az indiai piacokhoz való könnyebb hozzáférés hatásai szektoronként eltérőek, de minden ágazatban inkább hosszú távúak semmint azonnali jelentőségűek.

Ami a jelenleg 4 százalékos piaci részesedéssel bíró európai gépjárművek indiai eladásait illeti, a vámok ezen a téren 110-ről 10 százalékra csökkennek, de az értékesítések felfuttatásának ma még gátat szab, hogy a vevők még inkább az olcsóbb termékeket preferálják, a hosszabb távú értékesítési potenciált pedig behatárolja a megállapodásban szereplő 250 ezres kvóta.

Nagy lehetőségeket kínál az együttműködésre az európai védelmi ipar várható növekedése, és az ebben érdekelt cégek ellátási láncainak indiai beruházásai.

Van már precedens arra, hogy európai és indiai vállalatok végső összeszerelő sorokat hoznak létre Indiában helikopterek és katonai szállító repülőgépek gyártására, és egy francia repülőgép- és repüléstechnikai vállalat már megkezdte javító- karbantartó üzemének létrehozását is. Hosszabb távon India bekapcsolódhat Európa hatodik generációs harci repülőgépeinek fejlesztésébe is.

Forrás: Európai Bizottság, Amundi Investment Institute, 2026. január 27-i állapot. A bevezetési időszak az az időtartam, amely alatt az adott termékre vonatkozó vámok elérik a megállapodott szintet. Más szavakkal, egyes termékek vámja fokozatosan csökkenne ebben az időszakban. *0% vám a termékek 20%-ára, és vámcsökkentés a termékek további 36%-ára. ** legfeljebb 10 év, de többnyire a hatálybalépéskor (EIF), 5 vagy 7 év. EIF azt jelenti, hogy azonnal, amikor a megállapodás hatályba lép.

A széttöredező világban a piacok egyre inkább azokat a rendszereket jutalmazzák, amelyek képesek kezelni a váratlan helyzeteket, ahelyett, hogy azok teljes kiiktatására törekednének. Európa erőssége nem a sebessége vagy a mérete, hanem az a képessége, hogy a gazdasági kapcsolatokat intézményi keretekbe ágyazza.

Az EU–India megállapodás erről szól: megerősíti Európa szerepét a szabálykövető kereskedelmi partnerek között, a közepes hatalmak preferált partnereként és a többpólusú globális gazdaság diverzifikált csomópontjaként.

Az európai részvényekbe fektetők számára ez alacsonyabb kockázati kitettséget, jobb kockázattal korrigált hozamokat és stabilabb alapokat jelent az értékeltséghez a binárisabb geopolitikai kitettségekhez képest. A megállapodásnak nincs közvetlen hatása a tőzsdén jegyzett európai vállalatok értékeltségére és rövid távú profitkilátásaira, de hosszabb távon opcionalitást és az ellenállóképességük javulását jelenti, mindemellett pozitív hatással járhat és ráirányíthatja a figyelmet az egyébként is gyorsan fejlődő indiai részvénypiacra.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 28. Magas tőkepiaci hozamot keres? Az indiai eszközök nagy lehetőségeket kínálnak

Címlapkép forrása: EU