Moszkvában már pánikolnak, hogy Marco Rubio budapesti látogatásán kegyelemdöfést kaphat Oroszország

Kisebb pánikot okozott Oroszországban Marco Rubio amerikai külügyminiszter várható budapesti és pozsonyi látogatása. Moszkvában egyre inkább attól tartanak, hogy az új lendületet ad az orosz energiahordozókról való leválásnak: miközben hivatalosan csak egyeztetésekről beszél Washington, az orosz sajtó már kész amerikai LNG-megállapodásokat és teljes leválasztási szándékot emleget, mindezt azután, hogy az EU 2027-től betiltja az orosz gázimportot, amit Magyarország és Szlovákia jogi úton is megtámadna. Moszkva számára kulcsfontosságú lenne, hogy az egyre rosszabb gazdasági helyzetben, az elapadó költségvetési bevételei mellett megőrizze két utolsó uniós vásárlóját.

Kisebb kelet-közép-európai körútra érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 13. és 15. között. Elsőként a müncheni biztonságpolitikai konferencián vesz részt, majd Budapestre és Pozsonyba utazik, ahol az orosz energiahordozókról való leválás lesz a tárgyalások egyik központi témája.

A magyar és a szlovák kormányokkal való találkozás alapján pedig az orosz sajtó egyre többet cikkezik arról, hogy valójában Washington teljesen le akarja választani a két országot az orosz gáz- és olajellátásról.

Hogy pontosan mi a látogatás célja, nem tudni, maga Rubio a sajtónak csak annyit mondott, hogy az Egyesült Államok egyeztetni kíván Magyarországgal és Szlovákiával arról, „aminek meg kell történnie”, de a konkrét javaslatokat nem részletezte.

Az orosz leválásról szóló egyeztetéseknek apropót adhat, hogy január végén az Európai Tanács megszavazta, hogy 2027 elejétől teljes tilalom lép életbe az orosz LNG-importtal szemben az Európai Unióban, majd 2027 év végétől a vezetékes földgázszállítás is tiltólistára kerül.

A döntést Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökök kormányai is ellenezte, de a többi tagállam minősített többséggel elfogadta a rendeletet. Mivel belső piaci korlátozásról, nem pedig szankciókról van szó, a konstrukciónál nem lehetett vétózni.

A magyar kormány ennek nyomán keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint orosz olaj és földgáz nélkül Magyarország nem tudná garantálni az ellátásbiztonságot és a rezsiköltségek alacsonyan tartását. A kereset három fő érvre épül:

egyrészt az ilyen horderejű döntést csak szankciós keretben, egyhangú jóváhagyással lehetne meghozni,

másrészt az uniós alapszerződések biztosítják a tagállamok jogát az energiamix szabad megválasztására,

harmadrészt a döntés sérti az „energetikai szolidaritás” elvét.

Szlovákia szintén jogi útra terelne a dolgot, Tibor Gašpar, a szlovák parlament alelnöke jelezte: a Fico-kormány külön keresetet nyújt be, de jogi lépéseit összehangolja Magyarországgal. A szlovák kormányfő „energetikai öngyilkosságnak” nevezte az uniós tilalmat, amely szerinte az egész blokk gazdaságát sújtja majd.

Az orosz sajtó, amely biztosra veszi, hogy Marco Rubio biankó LNG-szerződésekkel érkezik a két országba, amelyekből már csak mennyiségi adatok hiányoznak, valamint az aláírások, már szakértőket is megszólaltatott az ügyben.

A Gazetának például Antonina Levasenko, a Gajdar Intézet nemzetközi gyakorlatokat elemző laboratóriumának vezetője magyarázta azt, hogy Magyarország és Szlovákia infrastruktúrája nem teszi lehetővé a gyors átállást alternatív beszállítókra.

Állítása szerint a következő másfél évben még jelentős hitelek és támogatások mellett sem lenne reális a hálózati kapacitások gyors bővítése, a megújulók arányának számottevő növelése vagy az amerikai szállítókra való átállás.

Míg Szergej Pikin, az Energetikai Fejlesztési Alap igazgatója úgy látja: Budapest és Pozsony „nem kap valódi alternatívát vagy kompenzációt”, miközben a versenyképességük kerül veszélybe, ezért próbálják jogi úton védeni pozíciójukat, bár esélyeiket csekélynek tartja.

Ahogy arról írtunk már, az Európai Bizottság jelezte, hogy az orosz energiahordozókról való leválást már több tagállam – például a tengerparttal nem rendelkező Csehország – már megvalósította. Valamint az is visszatérő brüsszeli érvelés, hogy a RePowerEU program forrásai felhasználhatók az oroszok kitessékeléséhez szükséges beruházásokra.

Az orosz politikai vezetés élesen bírálta az uniós döntést, amire jó példa, hogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője gazdasági szempontból rendkívül ésszerűtlennek nevezte azt.

Marija Zaharova külügyi szóvivő pedig úgy fogalmazott: Európa „feladta szabadságát”, és szerinte idővel kiderül, hogy a tagállamok „boldog vazallusok vagy boldogtalan rabszolgák” lettek-e.

Az orosz sajtóból kiolvasható – inkább indokolatlannak tűnő – pánikhangulat alapját az orosz gazdaság és költségvetés elgyengülése magyarázza. A legfrissebb, Kremlből származó jelentések szerint a deficit a tervezett 1,6 százalékkal szemben 3,5–4,4 százalékra nőhet a GDP arányában, a kiadások a tervhez képest akár 4–8 százalékkal is magasabbak lehetnek, miközben a teljes bevétel mintegy 6 százalékkal elmaradhat az eredeti céltól, nagyjából 37,9 ezer milliárd rubeles szinten.

A romlás fő oka az energiaexportból származó források visszaesése: 2026-ban az energiabevételek a kormányzati tervhez mérten akár 18 százalékkal is csökkenhetnek, részben az orosz olaj tartós, 20 százalék feletti diszkontja, részben az indiai vásárlások várható, mintegy 30 százalékos visszaesése miatt, miközben a rubel korábbi, jelentős erősödése is rontja a dollárhoz kötött adóalap rubelben számolt értékét. Már 2025 januárjában is mélypontra estek az energiabevételek, 393,3 milliárd rubelre, ami 2020 közepe óta a legalacsonyabb szint volt, a GDP-növekedés pedig 2025-ben alig érte el az 1 százalékot, és 2026-ra is csak 1–1,3 százalékos bővülést várnak.

Bár a Kreml még hozzáfér mintegy 4,1 ezer milliárd rubelnyi fiskális tartalékhoz, elemzők szerint ez a jelenlegi trendek mellett akár egy éven belül nagyjából teljesen kiapadhat.

Ebben a helyzetben különösen felértékelődhet a két utolsó megmaradt uniós vevő, Magyarország és Szlovákia szerepe: Magyarország 2025-ben is az EU legnagyobb orosz fosszilisenergia-importőre maradt, havi szinten jellemzően 350–420 millió euró értékben vásárolva, ami éves szinten nagyságrendileg 4–5 milliárd eurós bevételt jelenthetett az orosz költségvetés számára az uniós adatok alapján.

