Moszkvában már pánikolnak, hogy Marco Rubio budapesti látogatásán kegyelemdöfést kaphat Oroszország

Kisebb kelet-közép-európai körútra érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 13. és 15. között. Elsőként a müncheni biztonságpolitikai konferencián vesz részt, majd Budapestre és Pozsonyba utazik, ahol az orosz energiahordozókról való leválás lesz a tárgyalások egyik központi témája.
A magyar és a szlovák kormányokkal való találkozás alapján pedig az orosz sajtó egyre többet cikkezik arról, hogy valójában Washington teljesen le akarja választani a két országot az orosz gáz- és olajellátásról.
Hogy pontosan mi a látogatás célja, nem tudni, maga Rubio a sajtónak csak annyit mondott, hogy az Egyesült Államok egyeztetni kíván Magyarországgal és Szlovákiával arról, „aminek meg kell történnie”, de a konkrét javaslatokat nem részletezte.
Az orosz leválásról szóló egyeztetéseknek apropót adhat, hogy január végén az Európai Tanács megszavazta, hogy 2027 elejétől teljes tilalom lép életbe az orosz LNG-importtal szemben az Európai Unióban, majd 2027 év végétől a vezetékes földgázszállítás is tiltólistára kerül.
A döntést Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnökök kormányai is ellenezte, de a többi tagállam minősített többséggel elfogadta a rendeletet. Mivel belső piaci korlátozásról, nem pedig szankciókról van szó, a konstrukciónál nem lehetett vétózni.
A magyar kormány ennek nyomán keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint orosz olaj és földgáz nélkül Magyarország nem tudná garantálni az ellátásbiztonságot és a rezsiköltségek alacsonyan tartását. A kereset három fő érvre épül:
- egyrészt az ilyen horderejű döntést csak szankciós keretben, egyhangú jóváhagyással lehetne meghozni,
- másrészt az uniós alapszerződések biztosítják a tagállamok jogát az energiamix szabad megválasztására,
- harmadrészt a döntés sérti az „energetikai szolidaritás” elvét.
Szlovákia szintén jogi útra terelne a dolgot, Tibor Gašpar, a szlovák parlament alelnöke jelezte: a Fico-kormány külön keresetet nyújt be, de jogi lépéseit összehangolja Magyarországgal. A szlovák kormányfő „energetikai öngyilkosságnak” nevezte az uniós tilalmat, amely szerinte az egész blokk gazdaságát sújtja majd.
Az orosz sajtó, amely biztosra veszi, hogy Marco Rubio biankó LNG-szerződésekkel érkezik a két országba, amelyekből már csak mennyiségi adatok hiányoznak, valamint az aláírások, már szakértőket is megszólaltatott az ügyben.
A Gazetának például Antonina Levasenko, a Gajdar Intézet nemzetközi gyakorlatokat elemző laboratóriumának vezetője magyarázta azt, hogy Magyarország és Szlovákia infrastruktúrája nem teszi lehetővé a gyors átállást alternatív beszállítókra.
Állítása szerint a következő másfél évben még jelentős hitelek és támogatások mellett sem lenne reális a hálózati kapacitások gyors bővítése, a megújulók arányának számottevő növelése vagy az amerikai szállítókra való átállás.
Míg Szergej Pikin, az Energetikai Fejlesztési Alap igazgatója úgy látja: Budapest és Pozsony „nem kap valódi alternatívát vagy kompenzációt”, miközben a versenyképességük kerül veszélybe, ezért próbálják jogi úton védeni pozíciójukat, bár esélyeiket csekélynek tartja.
Ahogy arról írtunk már, az Európai Bizottság jelezte, hogy az orosz energiahordozókról való leválást már több tagállam – például a tengerparttal nem rendelkező Csehország – már megvalósította. Valamint az is visszatérő brüsszeli érvelés, hogy a RePowerEU program forrásai felhasználhatók az oroszok kitessékeléséhez szükséges beruházásokra.
Az orosz politikai vezetés élesen bírálta az uniós döntést, amire jó példa, hogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője gazdasági szempontból rendkívül ésszerűtlennek nevezte azt.
Marija Zaharova külügyi szóvivő pedig úgy fogalmazott: Európa „feladta szabadságát”, és szerinte idővel kiderül, hogy a tagállamok „boldog vazallusok vagy boldogtalan rabszolgák” lettek-e.
Az orosz sajtóból kiolvasható – inkább indokolatlannak tűnő – pánikhangulat alapját az orosz gazdaság és költségvetés elgyengülése magyarázza. A legfrissebb, Kremlből származó jelentések szerint a deficit a tervezett 1,6 százalékkal szemben 3,5–4,4 százalékra nőhet a GDP arányában, a kiadások a tervhez képest akár 4–8 százalékkal is magasabbak lehetnek, miközben a teljes bevétel mintegy 6 százalékkal elmaradhat az eredeti céltól, nagyjából 37,9 ezer milliárd rubeles szinten.
A romlás fő oka az energiaexportból származó források visszaesése: 2026-ban az energiabevételek a kormányzati tervhez mérten akár 18 százalékkal is csökkenhetnek, részben az orosz olaj tartós, 20 százalék feletti diszkontja, részben az indiai vásárlások várható, mintegy 30 százalékos visszaesése miatt, miközben a rubel korábbi, jelentős erősödése is rontja a dollárhoz kötött adóalap rubelben számolt értékét. Már 2025 januárjában is mélypontra estek az energiabevételek, 393,3 milliárd rubelre, ami 2020 közepe óta a legalacsonyabb szint volt, a GDP-növekedés pedig 2025-ben alig érte el az 1 százalékot, és 2026-ra is csak 1–1,3 százalékos bővülést várnak.
Bár a Kreml még hozzáfér mintegy 4,1 ezer milliárd rubelnyi fiskális tartalékhoz, elemzők szerint ez a jelenlegi trendek mellett akár egy éven belül nagyjából teljesen kiapadhat.
Ebben a helyzetben különösen felértékelődhet a két utolsó megmaradt uniós vevő, Magyarország és Szlovákia szerepe: Magyarország 2025-ben is az EU legnagyobb orosz fosszilisenergia-importőre maradt, havi szinten jellemzően 350–420 millió euró értékben vásárolva, ami éves szinten nagyságrendileg 4–5 milliárd eurós bevételt jelenthetett az orosz költségvetés számára az uniós adatok alapján.
Címlapkép forrása: Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images
Magyarok millióit vette célba a kormány, rekordpénzek dőlnek a lakossághoz - Orbán Viktor órákon belül még erre is rálicitálhat
Ennyi pénzt kapnak a magyarok a választás előtt.
Fordulat jöhet a Riviannál, tépik a részvényt
Jön az új modell.
Bevetette Amerika a titkos lézerfegyvert, de csak utána esett le a tantusz: egyáltalán nem azt lőttek le, amit hittek
Azt hitték, drónokról van szó, aztán jött a meglepetés.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Vannak, akik már a NATO összeomlásától rettegnek - Tiszta vizet öntött a pohárba a befolyásos parancsnok, elmondta, mit tervez Donald Trump
Nem fog Amerika egyik pillanattól a másikra eltűnni.
Önkormányzatok, cégek, lakóközösségek: miért ne termelhetnék közösen az áramot?
Új lehetőség nyílik az energiapiacon.
Három hét maradt csak: gyakorlati válaszok a zöld átállás kihívásaira
2026-ban is találkozik a fenntarthatósági szakma.
Moszkva bejelentette: hosszútávú küldetésre indulnak a flotta korvettjei, bevetették a Ka-27 helikoptereket
Tengeri drónok is előkerültek.
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A Revolut is megemeli a díjmentes készpénzfelvételi limitet
Február elsejétől már havonta 300 ezer forintot is felvehetsz ingyen a magyar lakossági bankszámládról havonta legfeljebb két részletben. A neobankok, így a Revolut és a Wise is lépett, ők is
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.