Akár megfizethetetlenné válhatnak a lakásbiztosítások? A klímaváltozás ezt is okozhatja

A természeti katasztrófákból származó globális biztosítási károk tavaly 108 milliárd dollárra csökkentek

– közölte a Munich Re a német viszontbiztosító januárban megjelent jelentésében. Ez az inflációval kiigazított 2024-es 147 milliárd dolláros kárösszeghez képest jelentős csökkenés, mivel az Egyesült Államok kontinentális része 10 év után először nem szenvedett komoly hurrikánkárokat. A Munich Re számításához közel hasonló eredményre jutott a Swiss Re is, amely decemberben 107 milliárd dolláros kárbecslést közölt.

A biztosítási károk legnagyobb részét, 98 milliárd dollárt az árvizek, tűzvészek és súlyos viharok okozták. Ez meghaladta az elmúlt 10 év inflációval kiigazított 60 milliárd dolláros átlagát, olvasható a Munich Re kimutatásában.

Az év nehezen indult, a Los Angeles-i tűzvészek nagyon nagy károkat okoztak, aztán a szerencse megmentette az USA-t a 2025-ös hurrikánoktól, de az ország továbbra is az első helyen áll a veszteségstatisztikákban, emelte ki Thomas Blunck, a Munich Re igazgatótanácsának tagja. A Munich Re szerint 2025 legköltségesebb biztosított katasztrófája a Los Angeles-i tűzvész volt, amelyet a márciusban az Egyesült Államok középső és déli államaiban napokig tartó zivatarok követtek. Tavaly a második legdrágább katasztrófát pedig a márciusban Mianmarban bekövetkezett 7,7-es erősségű földrengés okozta, amelynek csak kis része volt biztosítva.

A felmelegedés növeli az extrém időjárási katasztrófák valószínűségét. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) tavaly júniusban közzétett jelentése szerint a 2015 és 2024 közötti globális átlaghőmérséklet 1,24–1,28 °C-kal volt magasabb az iparosodás előtti szintnél, így ez lett a valaha mért legmelegebb évtized.

A természeti katasztrófák okozta globális veszteség, beleértve a biztosítás által nem fedezett károkat is, 2025-ben 224 milliárd dollár volt, ami alacsonyabb a 10 éves átlagnál, és csökkenést jelent a 2024-es 368 milliárd dollárhoz képest.

Európai helyzet

Az EEA 2024-ben első alkalommal tette közzé a klímakockázatokkal foglalkozó átfogó értékelését, amely 36 olyan éghajlati kockázatot azonosított, amelyek súlyos következményekkel járhatnak Európa-szerte. A kockázatokat a kockázat súlyossága, a politikai horizont (előkészítési idő és döntési horizont), a politikai felkészültség és a kockázatvállalás szempontjából értékelték. Továbbá meghatározták az uniós politikai fellépés prioritásait, mint a strukturált kockázatértékelést, valamint a társadalmi igazságosság figyelembevételét.

Európa a világ leggyorsabban felmelegedő kontinense.

A korábban viszonylag ritka extrém hőség egyre gyakrabban fordul elő, miközben a csapadékmennyiség is változik.

A zivatarok és más extrém csapadékok egyre súlyosabbak, és az elmúlt években több régióban is katasztrofális árvizek voltak.

Ugyanakkor Dél-Európában az összes csapadékmennyiség jelentős csökkenésére és súlyosabb aszályokra lehet számítani.

Ezek az események, a környezeti és társadalmi kockázati tényezőkkel együtt, komoly kihívásokat jelentenek egész Európában. Konkrétan veszélyeztetik az élelmiszer- és vízbiztonságot, az energiaellátás biztonságát és a pénzügyi stabilitást, valamint a lakosság és a kültéri dolgozók egészségét; ez pedig romboló hatással van a társadalmi kohézióra és stabilitásra. Ezzel párhuzamosan a klímaváltozás pusztító hatással van a szárazföldi, édesvízi és tengeri ökoszisztémákra.

Az éghajlatváltozás egy kockázatsokszorozó tényező, amely súlyosbíthatja a meglévő kockázatokat és válságokat. Az éghajlati kockázatok egyik rendszerből vagy régióból a másikba terjedhetnek, beleértve a külvilágból érkező hatásokat. A terjedő éghajlati kockázatok rendszerszintű kihívásokhoz vezethetnek, amelyek egész társadalmakat érinthetnek, különösen a kiszolgáltatott társadalmi csoportokat. Példák erre a víz- és élelmiszer-ellátás bizonytalanságához vezető hatalmas aszályok, a kritikus infrastruktúra működési zavarai, valamint a pénzügyi piacok és stabilitás fenyegetései.

Az európai éghajlati kockázatértékelésben használt súlyossági skálát alkalmazva több éghajlati kockázat már elérte a kritikus szintet. Ha most nem hoznak határozott intézkedéseket, a legtöbb azonosított éghajlati kockázat a század végére elérheti a kritikus vagy a katasztrofális szintet. Több százezer ember halhat meg a hőhullámok miatt, és csak a partmenti áradások okozta gazdasági veszteségek meghaladhatják az évi 1000 milliárd eurót, ami nem sokkal kevesebb, mint az EU hétéves költségvetési kerete az agrártámogatásokkal, kohéziós, kutatási és egyéb forrásokkal együtt.

Az időjárási és éghajlati szélsőségek 1980 és 2024 között az Európai Unióban becslések szerint 822 milliárd euró gazdasági veszteséget okoztak, ebből több mint 208 milliárd euró (25%) 2021 és 2024 között következett be.

A gazdasági veszteségek tendenciáinak elemzése elsősorban az éves ingadozások miatt nehéz feladat. A statisztikai elemzésekből kiderült, hogy a gazdasági veszteségek idővel növekednek, és az elmúlt négy év mindegyike az 1980 óta mért legmagasabb éves gazdasági veszteségeket felmutató öt év közé tartozik. Mivel a szélsőséges időjárási és éghajlati események várhatóan tovább fokozódnak, a kapcsolódó gazdasági veszteségek valószínűleg továbbra is növekedni fognak.

Az EU tagállamaiban az időjárási és éghajlati szélsőséges események által okozott éves gazdasági veszteségek (milliárd euró 2024-es árakon) (Forrás: EEA)

Az éghajlati szélsőségek gazdasági hatása az EU-n belül országonként eltérő. Abszolút értékben a legnagyobb gazdasági veszteségeket 1980 és 2024 között Németországban, Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban regisztrálták. Az egy főre jutó legnagyobb veszteségeket Szlovéniában, Svájcban, Luxemburgban és Spanyolországban számították ki. A legnagyobb területi (négyzetkilométerben kifejezett) veszteségeket Szlovéniában, Belgiumban, Svájcban, Luxemburgban és Németországban regisztrálták.

Az 1980–2024 közötti időszakra vonatkozó becslések szerint a teljes veszteség kevesebb mint 20%-a volt magánbiztosítással fedezve. Ez országonként eltérő volt: Bulgáriában, Horvátországban, Cipruson, Litvániában, Máltán, Romániában és Izlandon kevesebb mint 3%, Belgiumban, Dániában, Franciaországban, Luxemburgban, Hollandiában, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban pedig több mint 35%.

Az események típusai között jelentős különbségek voltak. A meteorológiai események esetében a gazdasági veszteségek több mint 35%-a volt biztosítva. A hidrológiai eseményeknél ez az arány körülbelül 15% volt, míg az összes klimatológiai eseménynél – beleértve a hőhullámokat, a tüzeket, az aszályokat, a hideghullámokat és a fagyokat – valamivel több mint 10%.

Az elmúlt 30 évből 23-ban fordult elő aszály, és az éghajlatváltozással összefüggő gazdasági veszteségek Magyarországon 2000 és 2023 között összesen 6,5 milliárd eurót tettek ki. Az ilyen veszteségek több mint egyharmada (39%-a) csak 2022-ben keletkezett, amikor egy történelmi jelentőségű aszály az EU-ban a második legmagasabb egy főre jutó veszteséget okozta, lakosonként 253 euróval.

Nagy a kihívás a lakásbiztosítások terén

Az Egyesült Államok Szövetségi Biztosítási Hivatala (FIO) 2025. januárban hozta nyilvánosságra a történelem legátfogóbb adatait a lakástulajdonosok biztosításáról, valamint egy fontos jelentést, amelyből kitűnik, hogy

a lakások biztosítása egyre drágábbá és nehezebben elérhetővé válik több millió amerikai számára, mivel az éghajlati események költségei egyre nagyobb kihívást jelentenek a biztosítók és ügyfeleik számára egyaránt.

A jelentés a lakástulajdonosok biztosítási piacának eddigi legátfogóbb és legrészletesebb pillanatképe alapján készült, amely több mint 330 biztosítót és több mint 246 millió lakástulajdonos biztosítási kötvényét fedi le 2018-tól 2022-ig (postai irányítószám szinten összesítve évi átlagban 49,3 millió kötvényre terjed ki az elemzés).

A lakástulajdonosok biztosítási költségei gyorsan emelkednek az egész országban, bár régiónként és irányítószámonként jelentős eltérések tapasztalhatók. Az elemzett adatok szerint

a biztosítási kötvények átlagos díja 2018 és 2022 között 8,7%-kal gyorsabban emelkedett, mint az infláció.

Egyes fogyasztók az országos átlagnál lényegesen nagyobb díjemeléssel szembesültek.

A veszélyes időjárási események által érintett közösségek lakástulajdonosai sokkal többet fizetnek, mint máshol. 2018 és 2022 között azok a fogyasztók, akik az éghajlati veszélyek miatt az épületekben várhatóan legnagyobb éves veszteségeket szenvedő felső 20%-ot tették ki, 82%-kal többet fizettek ki, mint a legkevésbé veszélyeztetett ötöd.

A biztosítási szerződések meghosszabbításának elutasítási aránya szintén magasabb azokban a térségekben, ahol a klímával kapcsolatos veszélyek miatt a legnagyobb veszteségek várhatók. A legmagasabb kockázattal bíró irányítószámú területeken élő fogyasztóknak magasabb volt a biztosítási szerződések meghosszabbításának elutasítási aránya. Utóbbiak esetében átlagosan körülbelül 80%-kal magasabb volt ez az arány, mint a legalacsonyabb kockázatú irányítószámú területen élőknél. Ezenkívül az átlagos elutasítási arány ebben az időszakban a legmagasabb kockázatú térségekben nagyobb mértékben nőtt, mint a legalacsonyabb kockázatú térségekben, ami arra utal, hogy a fogyasztók számára csökkenő rendelkezésre állás volt jellemző.

A klímaváltozás miatt a biztosítók működési költségei jelentősen megnövekedtek.

A biztosítók költségei 2018 és 2022 között magasabbak voltak azokban a térségekben, ahol a klímával kapcsolatos veszélyek miatt a legnagyobb veszteségek várhatók. A kifizetett kárhányad, amely azt tükrözi, hogy a biztosítók mennyit fizettek ki kárigényekre a befizetett díjakhoz viszonyítva, a legmagasabb kockázatú irányítószámoknál volt a legmagasabb. Ezeken a területeken magasabb volt a kárigények gyakorisága és súlyossága, átlagosan körülbelül 24 ezer dollár, míg a legalacsonyabb kockázatú területeken ez az átlag körülbelül 19 ezer dollár volt.

Biztosítók és a klímaalkalmazkodás

Az OECD 2023-ban azt elemezte, hogy a biztosítási szektor miképpen járulhat hozzá a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz. A biztosítási fedezet fontos szerepet játszik a háztartások, vállalkozások és kormányok klímakatasztrófák okozta pénzügyi hatásokkal szembeni védelmében. Nyilvánvaló, hogy a biztosítási szektor jelentős szakértelemmel bír az éghajlati kockázatok és az alkalmazkodási lehetőségek értékelésében, valamint különböző eszközökkel rendelkezik a háztartások, vállalkozások és kormányok kockázatcsökkentési és alkalmazkodási beruházásainak ösztönzésére.

A kereskedelmi szempontok, valamint a technikai és egyes szabályozási korlátozások (beleértve az árképzési rugalmasság korlátait) azonban korlátozhatják az éghajlati feltételekhez igazodó kockázatelemzések kidolgozását, az éghajlati kockázatokkal kapcsolatos információk biztosítását a biztosítottak és a kormányok számára, valamint az alkalmazkodás és a kockázatcsökkentés ösztönzését és támogatását prémiumkedvezmények és a reziliens helyreállítás finanszírozása formájában.

Az OECD elemzése néhány lehetséges megközelítést mutat be, hogy a biztosítási szektor miként járulhat hozzá az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fokozására. Ezek:

Az éghajlati kockázatok elemzésének ösztönzése és elősegítése, például azáltal, hogy a biztosítóknak előírják, hogy tovább értékeljék az éghajlati kockázatoknak való hosszabb távú kitettségüket, és felülvizsgálják az innovatív adatforrások és elemzési technikák éghajlati kockázatok értékeléséhez való felhasználásának akadályait.

A biztosítók ösztönzése arra, hogy a biztosítottak számára hosszabb távú éghajlati kockázati információkat közöljenek, valamint tájékoztassanak a lehetséges alkalmazkodási lehetőségekről, a biztosítási díjak csökkentése vagy díjkedvezmények formájában jelentkező lehetséges előnyökről.

Az éghajlati katasztrófák utáni rugalmas helyreállítást támogathatja az, ha a biztosítókat ösztönzik a rugalmasság javítására irányuló fedezet nyújtására, és lehetőségeket keresnek a biztosítási kárigények kifizetésének kiegészítésére közfinanszírozással vagy ilyen javításokra vonatkozó garanciákkal.

Bár az éghajlati reziliencia csak a gazdaság összes érdekelt felének hatékony hozzájárulásával érhető el, a biztosítási szektor alkalmazkodáshoz való hozzájárulásának növelése döntő fontosságú lehet a jövőbeli éghajlati károk és veszteségek növekedésének, valamint az ebből adódó biztosítási piacok esetleges zavarainak korlátozása szempontjából.

Az OECD elemzése szerint a biztosítási szektor többféle kockázattal szembesül. A globális biztosítási statisztikák keretében eljuttatott kvalitatív kérdőívből származó információk szerint a nemzeti hatóságok gyakran a makrogazdasági, katasztrófa- és kiberkockázatokat, valamint a pénzügyi piacok volatilitását jelölték meg potenciális kockázatként vagy sebezhetőségként a biztosítási szektoruk jövője vagy bizonyos biztosítók szempontjából.

Az éghajlatváltozás felgyorsulásával a globális ellátási láncok – amelyeket régóta inkább a hatékonyság, mint a rugalmasság szempontjából optimalizáltak – egyre inkább ki vannak téve az éghajlati zavarok növekvő hullámának. Ezek a sokkhatások ritkán jelentkeznek elszigetelten. Határokon és ágazatokon átívelően terjednek, és olyan módon zavarják a termelést, a logisztikát és a kereskedelmet, hogy feltárják a globális gazdaság artériáinak mélyreható rendszerbeli sebezhetőségét. Ugyanakkor a biztosítás és a viszontbiztosítás, azaz azok a pénzügyi mechanizmusok, amelyekre történelmileg támaszkodtak az ilyen sokkhatások enyhítésére, a klímakockázatok növekvő összetettségének, gyakoriságának és súlyosságának próbáját állják ki.

A neves Stockholmi Környezetvédelmi Intézet (SEI) 2026. januárban közzé tett jelentése azt vizsgálta, hogy a biztosítási és viszontbiztosítási szektorok hogyan reagálnak ezekre a kihívásokra, valamint bemutatta a hagyományos kockázatátviteli modellek kialakuló korlátait. A széles körű szakirodalom áttekintése és az európai (viszont)biztosítási ökoszisztéma vezető éghajlati kockázati szakértőivel folytatott konzultációk alapján vizsgálták, hogyan hat a biztosítás a kulcsfontosságú ágazatok és ellátási láncok éghajlati sebezhetőségére. Ezenkívül feltárták a biztosítás változó természetét a kockázatok összetett világában, és felvázolták, hogy ez mit jelent a gazdasági stabilitás, az ágazati felkészültség és a jövőbeli alkalmazkodási erőfeszítések szempontjából.

Az elemzés fontos megállapításokat fogalmazott meg, ezek közül néhányat érdemes kiemelni:

a biztosítási és viszontbiztosítási rendszerek központi szerepet játszanak a globális ellátási láncokban jelentkező éghajlati kockázatok kezelésében, de kapacitásukat egyre inkább korlátozzák a rendszerszintű, összeadódó és ágazatokon átívelő éghajlati sokkhatások. A hagyományos kockázatátviteli mechanizmusokat olyan veszteségek teszik próbára, amelyek már nem izolált vagy független eseményekként jelentkeznek.

A biztosítási nyomás egyre inkább a politikai döntésektől és a kockázati kitettség növekedésétől függ, nem csak a piaci dinamikától. A növekvő veszteségek nemcsak a veszélyek fokozódását tükrözik, hanem a veszélyeztetett területeken felhalmozódott vagyont is, valamint azokat a politikai döntéseket, amelyek torzíthatják a kockázati jelzéseket, ami fokozza a sebezhetőséget és növeli a védelmi hiányosságokat.

A rövid távú kockázatvállalási ciklusok és az éves árak újraszámítása megakadályozza, hogy a biztosítók támogassák a hosszú távú alkalmazkodást. A közvetlen fizetőképességre és jövedelmezőségre való összpontosítás ellentétben áll az éghajlati kockázatok több évtizedes jellegével, ami visszatartja a reziliencia erősítését célzó beruházásokat, és aláássa a bizalmat a szektor stabilizáló szerepében.

Történelmileg a biztosítások erősítették a gazdasági stabilitást. De ha nem történnek jelentős változások az üzleti modellekben, a szabályozásban és a köz- és magánszféra közötti koordinációban, akkor fennáll a veszély, hogy az ágazat aláássa ezt a stabilitást azáltal, hogy fokozza a rendszerszintű éghajlati stresszt. Ennek elkerülése érdekében a biztosításokat be kell integrálni egy szélesebb kockázatkezelési rendszerbe, amely összekapcsolja a pénzügyet, a politikát és az alkalmazkodást.

A biztosítók nem tudnak majd fedezetet nyújtani?

Az éghajlati válság a kapitalizmus pusztulását fogja eredményezni

– figyelmeztetett Günther Thallinger, az Allianz SE, a világ egyik legnagyobb biztosítótársasága igazgatótanácsának tagja, mivel szerinte a szélsőséges időjárási események hatalmas költségei miatt a pénzügyi szektor működésképtelenné válik.

A világ gyorsan közeledik ahhoz a hőmérsékleti szinthez, amelyen a biztosítók már nem lesznek képesek fedezetet nyújtani számos éghajlati kockázatra – véli Günther Thallinger. Kiemelte: biztosítás nélkül, amelyet egyes helyeken már visszavonnak (például a kaliforniai súlyos erdőtüzek miatt), számos más pénzügyi szolgáltatás a jelzáloghitelektől a befektetésekig életképtelenné válik. Thallinger szerint ez egy olyan rendszerkockázat, amely „a pénzügyi szektor alapjait fenyegeti”, mert a biztosítás hiánya miatt más pénzügyi szolgáltatások nem érhetők el. Thallinger sommásan így összegezte a helyzetet:

ez egy éghajlatváltozás okozta hitelválság.

