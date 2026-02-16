Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is

Ukrajna egyelőre továbbra nem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult annak érdekében, hogy az orosz kőolajszállítás az Adria-kőolajvezetéken keresztül valósulhasson meg – közölte vasárnap a Facebookon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Denisa Saková szlovák gazdasági tárcavezetővel együtt írta alá a levelet.
Mint arról beszámoltunk, január vége óta szünetel az olajszállítás a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság kőolajvezetéken, miután egy orosz dróntámadás miatt tűz ütött ki a vezeték közelében, Lviv térségében. A magyar külügyminisztérium akkor azt közölte, hogy maga a vezeték nem sérült meg, ugyanakkor a kőolajtermékek égése miatt keletkezett füst és a biztonsági intézkedések következtében az olajszállítást leállították.
A történtek nem előzmény nélküliek: tavaly augusztusban az oroszországi Brjanszk megyében található egyik szivattyúállomás elleni támadás miatt szintén átmenetileg leállt a Magyarország felé irányuló orosz olajszállítás. A Barátság vezeték az egyik legfontosabb ellátási útvonal a régióban, így minden fennakadás közvetlenül érinti a közép-európai finomítókat és az energiaellátás biztonságát.
Az Európai Bizottság hétfői brüsszeli sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen energetikai szóvivő az ügyre vonatkozó kérdésekre válaszolva arról beszélt, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri a fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll az érintett tagállamokkal. Elmondása szerint az uniós végrehajtó testület számára elsődleges szempont az ellátásbiztonság fenntartása, különösen azokban az országokban, amelyek földrajzi és infrastrukturális okokból korlátozottabb beszerzési lehetőségekkel rendelkeznek.
Itkonen hangsúlyozta, hogy
az Európai Bizottság tudomással bír a tranzitot érintő fennakadásról, és tisztában van azzal, hogy a Barátság vezeték kulcsszerepet játszik Magyarország és Szlovákia ellátásában.
A szóvivő szerint az uniós végrehajtó testület az elmúlt években több intézkedést is hozott annak érdekében, hogy az uniós tagállamok diverzifikálják energiaforrásaikat, csökkentsék az egyoldalú függőséget és növeljék a rendszer rugalmasságát. Úgy fogalmazott, hogy
a jelenlegi helyzet is rámutat arra, mennyire fontos az alternatív útvonalak és források kiépítése.
A szóvivő arra is kitért, hogy az energiaellátással kapcsolatos kérdésekben az uniós jogi keret egyértelműen rögzíti a tagállamok és az uniós végrehajtó testület közötti együttműködés szabályait. Mint mondta, válsághelyzetben a tagállamoknak értesíteniük kell Brüsszelt az esetleges zavarokról, és egyeztetniük kell a szükséges lépésekről. Az Európai Bizottság szerepe ilyenkor az információcsere koordinálása és annak biztosítása, hogy a belső piac működése ne sérüljön.
Itkonen ugyanakkor nem kívánt részletekbe bocsátkozni az UkrTransNafta döntési mechanizmusával kapcsolatban, és arra hivatkozott, hogy a tranzit újraindításáról szóló konkrét engedélyezési kérdések az ukrán fél hatáskörébe tartoznak. Hangsúlyozta, hogy a Bizottság nem kommentálja harmadik országbeli vállalatok belső döntéseit, de minden olyan fejleményt értékel, amely az uniós tagállamok energiaellátását érintheti.
Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság lát-e közvetlen kockázatot a magyar és szlovák ellátásban, a szóvivő azt válaszolta:
az uniós szintű készletszabályozás és a tagállami stratégiai tartalékok rendszere éppen az ilyen helyzetek kezelésére szolgál.
Emlékeztetett arra, hogy az EU-ban kötelező minimumkészlet-előírások vannak érvényben, amelyek célja, hogy átmeneti fennakadások esetén is biztosított maradjon a folyamatos ellátás.
A szóvivő szerint az Európai Bizottság az elmúlt időszakban rendszeresen értékelte a keleti irányból érkező energiaszállítások kockázatait, és több forgatókönyvvel is számol. Hozzátette, hogy a jelenlegi információk alapján technikai akadálya nincs a szállítás újraindításának, amennyiben a szükséges engedélyek megszületnek, de a konkrét időzítésről és döntésekről az érintett felek tudnak tájékoztatást adni.
Itkonen végül jelezte, hogy az uniós testület továbbra is támogatja azokat az infrastrukturális beruházásokat és regionális együttműködéseket, amelyek csökkentik az egyes vezetékektől való függőséget.
Mint mondta, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a geopolitikai feszültségek és a fizikai támadások egyaránt kockázatot jelentenek az energiahálózatokra nézve, ezért a reziliencia erősítése hosszú távú stratégiai cél marad.
