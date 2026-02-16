  • Megjelenítés
Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is
Gazdaság

Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is

A Barátság kőolajvezetéken január vége óta áll a tranzit a Lviv térségében történt orosz dróntámadás, valamint az azt követő biztonsági intézkedések miatt. Magyarország és Szlovákia ezért a hétvégén levélben kérte Horvátországtól, hogy az Adria-vezetéken szállíthassanak dél felől orosz olajat. Míg az Európai Bizottság közölte: figyelik a helyzetet, az ellátásbiztonság fenntartása kulcskérdés, de a helyzet is az alternatív útvonalak, a diverzifikáci felértékelődését mutatja.

Ukrajna egyelőre továbbra nem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult annak érdekében, hogy az orosz kőolajszállítás az Adria-kőolajvezetéken keresztül valósulhasson meg – közölte vasárnap a Facebookon Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Denisa Saková szlovák gazdasági tárcavezetővel együtt írta alá a levelet.

Kapcsolódó cikkünk

Olajszállítások: Magyarország és Szlovákia levelet írt

Mint arról beszámoltunk, január vége óta szünetel az olajszállítás a Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság kőolajvezetéken, miután egy orosz dróntámadás miatt tűz ütött ki a vezeték közelében, Lviv térségében. A magyar külügyminisztérium akkor azt közölte, hogy maga a vezeték nem sérült meg, ugyanakkor a kőolajtermékek égése miatt keletkezett füst és a biztonsági intézkedések következtében az olajszállítást leállították.

A történtek nem előzmény nélküliek: tavaly augusztusban az oroszországi Brjanszk megyében található egyik szivattyúállomás elleni támadás miatt szintén átmenetileg leállt a Magyarország felé irányuló orosz olajszállítás. A Barátság vezeték az egyik legfontosabb ellátási útvonal a régióban, így minden fennakadás közvetlenül érinti a közép-európai finomítókat és az energiaellátás biztonságát.

Kapcsolódó cikkünk

Döntő fordulat a Barátság kőolajvezeték ügyében: napok óta erre vár Magyarország

Az Európai Bizottság hétfői brüsszeli sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen energetikai szóvivő az ügyre vonatkozó kérdésekre válaszolva arról beszélt, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri a fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll az érintett tagállamokkal. Elmondása szerint az uniós végrehajtó testület számára elsődleges szempont az ellátásbiztonság fenntartása, különösen azokban az országokban, amelyek földrajzi és infrastrukturális okokból korlátozottabb beszerzési lehetőségekkel rendelkeznek.

Még több Gazdaság

Csaknem 500 milliárdnyi kezességnél jár a Start Garancia

Jelentett az Alteo: esett a profit és az EBITDA, de látni a fényt az alagút végén

Az AI forgatja fel a compliance világát? Minden kiderül március 3-án!

Itkonen hangsúlyozta, hogy

az Európai Bizottság tudomással bír a tranzitot érintő fennakadásról, és tisztában van azzal, hogy a Barátság vezeték kulcsszerepet játszik Magyarország és Szlovákia ellátásában.

A szóvivő szerint az uniós végrehajtó testület az elmúlt években több intézkedést is hozott annak érdekében, hogy az uniós tagállamok diverzifikálják energiaforrásaikat, csökkentsék az egyoldalú függőséget és növeljék a rendszer rugalmasságát. Úgy fogalmazott, hogy

a jelenlegi helyzet is rámutat arra, mennyire fontos az alternatív útvonalak és források kiépítése.

A szóvivő arra is kitért, hogy az energiaellátással kapcsolatos kérdésekben az uniós jogi keret egyértelműen rögzíti a tagállamok és az uniós végrehajtó testület közötti együttműködés szabályait. Mint mondta, válsághelyzetben a tagállamoknak értesíteniük kell Brüsszelt az esetleges zavarokról, és egyeztetniük kell a szükséges lépésekről. Az Európai Bizottság szerepe ilyenkor az információcsere koordinálása és annak biztosítása, hogy a belső piac működése ne sérüljön.

Itkonen ugyanakkor nem kívánt részletekbe bocsátkozni az UkrTransNafta döntési mechanizmusával kapcsolatban, és arra hivatkozott, hogy a tranzit újraindításáról szóló konkrét engedélyezési kérdések az ukrán fél hatáskörébe tartoznak. Hangsúlyozta, hogy a Bizottság nem kommentálja harmadik országbeli vállalatok belső döntéseit, de minden olyan fejleményt értékel, amely az uniós tagállamok energiaellátását érintheti.

Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság lát-e közvetlen kockázatot a magyar és szlovák ellátásban, a szóvivő azt válaszolta:

az uniós szintű készletszabályozás és a tagállami stratégiai tartalékok rendszere éppen az ilyen helyzetek kezelésére szolgál.

Emlékeztetett arra, hogy az EU-ban kötelező minimumkészlet-előírások vannak érvényben, amelyek célja, hogy átmeneti fennakadások esetén is biztosított maradjon a folyamatos ellátás.

A szóvivő szerint az Európai Bizottság az elmúlt időszakban rendszeresen értékelte a keleti irányból érkező energiaszállítások kockázatait, és több forgatókönyvvel is számol. Hozzátette, hogy a jelenlegi információk alapján technikai akadálya nincs a szállítás újraindításának, amennyiben a szükséges engedélyek megszületnek, de a konkrét időzítésről és döntésekről az érintett felek tudnak tájékoztatást adni.

Itkonen végül jelezte, hogy az uniós testület továbbra is támogatja azokat az infrastrukturális beruházásokat és regionális együttműködéseket, amelyek csökkentik az egyes vezetékektől való függőséget.

Mint mondta, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a geopolitikai feszültségek és a fizikai támadások egyaránt kockázatot jelentenek az energiahálózatokra nézve, ezért a reziliencia erősítése hosszú távú stratégiai cél marad.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt Robert Fico a Barátság kőolajvezetékről: zsarolást emleget a szlovák kormányfő

Moszkvában már pánikolnak, hogy Marco Rubio budapesti látogatásán kegyelemdöfést kaphat Oroszország

Megállapodás jöhet a NIS-ügyben

Barátság-robbanás: megszólalt Orbán Viktor

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön az újabb havazás Magyarországon: 20 centi hó eshet
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Egyetlen rendelettel meg lehetne oldani a napelemek legnagyobb problémáját, de hiányzik az akarat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility