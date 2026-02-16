  • Megjelenítés
Közös atomprogramról állapodott meg Magyarország és Amerika
Gazdaság

Közös atomprogramról állapodott meg Magyarország és Amerika

Portfolio
Sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint Szijjártó Péter magyar és Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Az esemény középpontjában egy új nukleáris együttműködési megállapodás állt, de azt is megtudhattuk, hogy kőolaj és földgáz is előkerült a megbeszéléseken. Az energetikai témák mellett szó volt Trump Magyarországra látogatásának lehetőségéről, valamint az Amerika és Irán között húzódó konfliktusról.

Vasárnap megírtuk: Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap délután Magyarországra érkezett.

Szijjártó ma délelőtt azt mondta az MTI-nek, az egyeztetések eredményeként egy

rendkívül fontos megállapodást fognak aláírni a felek a nukleáris energia terén történő együttműködésről.

Az esemény kezdetén ünnepélyes keretek között írta alá az egyezményt Szijjártó Péter és Marco Rubio.

Orbán Viktortól azt is megtudhattuk, hogy a megbeszéléseken

a kőolaj és földgáz is előkerült az atomenergia mellett.

Ehhez kapcsolódva az egyeztetések során érintették a szerbiai finomító (NIS) Mol általi megvásárlásának feltételeit is.

Részleteket azonban nem árultak el a megállapodásokról.

Marco Rubio kérdésre megerősítette, hogy az orosz olajóriást, a Lukoilt érintő amerikai szankciók alól Magyarország valóban kapott felmentést. Azonban arra a fontos részletre nem tért ki, hogy az mennyi időre szól (a kérdező ezt feszegette). Fontos hozzátenni: hivatalos határozat a felmentésről továbbra sincs, erről bővebben itt írtunk.

Ezen felül a magyar miniszterelnök arról is beszélt:

  • Magyarország továbbra is kész befogadni és megrendezni egy esetleges béke-csúcstalálkozót Budapesten.

  • Megerősítette, hogy Donald Trumpnak továbbra is élő meghívása van Magyarországra.

Az amerikai külügyminiszter erre reagálva elmondta, hogy Trump továbbra is szívesen látogatna el hazánkba, de egyelőre nincs konkrétum az ügyben.

Az amerikai-magyar kapcsolatok mellett előkerült az iráni kérdés is. Rubio a tárgyalásokról elmondta, hogy bár a radikális teológiai vezetés miatt nehéz megállapodni a közel-keleti állammal, az amerikai elnök a békés, diplomáciai megoldásokat preferálja.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook

