A horvátok kezébe került Magyarország üzemanyagellátása – De maradt egy brüsszeli kiskapu

Immár harmadik hete nem érkezik orosz nyersolaj a Barátság kőolajvezetéken, amely Magyarország mellett Szlovákia üzemanyagellátást is biztosítja. A helyzetre reagálva a Mol hétfőn kezdeményezte a biztonsági készletek felszabadítását, valamint megkezdte finomítóinak tengeri úton történő ellátását - ehhez viszont a horvátoknak is lesz egy-két szava. Ebben a helyzetben váratlan helyről érkezhet a segítség: egy Európai Uniós beavatkozás lehet a mentőöv hazánk számára.

A Barátság vezetéket Lviv környékén orosz dróntámadást érte, és hiába javították már ki a sérült szakaszt, nyersolaj továbbra sem érkezik az érintett országokba. Az eset eleinte nem okozott nagyobb felfordulást, hiszen az elmúlt időszakban többször is kiesett az ellátás különböző okokból - azonban a mostani az eddigi leghosszabb kiesés.

Most jól jönnek a brüsszeli szabályok

Éppen ezért február közepére égető kérdéssé vált a kieső mennyiségek pótlása. A Mol hétfőn közleményében jelezte, hogy

megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását.

Ennél a pontnál érdemes megállni és visszatekinteni. Az Európai Unió az orosz-ukrán háború kitörését követően, 2022 nyarán embargós rendelkezéseket hozott az orosz nyersolaj importjára. A rendelet azonban kimondta, hogy több tagállam - Csehország, Magyarország és Szlovákia - földrajzi helyzete miatt rövid távon nehezebb helyzetben van és emiatt a behozatali tilalmakat

átmenetileg nem kell alkalmazni

nem kell alkalmazni a csővezetéken történő nyersolaj-behozatalokra.

Hozzátéve, hogy az érintet országoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük, hogy alternatív ellátási lehetőségeket szerezzenek annak biztosítására, hogy az Oroszországból csővezetéken történő nyersolaj-behozatalokra a lehető leghamarabb vonatkozzanak a tilalmak.

Egy frissen megjelent tanulmány azt vizsgálta, hogy a még orosz vezetékes importra szoruló Magyarországnak és Szlovákiának (Csehország időközben már levált) sikerült-e csökkenteni kitettségét 2022 óta.



Röviden megválaszolva: a tanulmány szerint nem igazán. A magyar függés nemhogy csökkent volna, még nőtt is: a magyarországi kőolajimport 92 százaléka érkezett Oroszországból, míg 2021-ben ez az arány még csak 61 százalék volt.



Időközben a Mol a Portfolio-nak küldött írásában reagált a tanulmányra: az olajcég pontokra szedve kritizálta a tanulmány megállapításait.

Visszatérve az említett uniós rendeletre, az kimondja, hogy ha a csővezetékes nyersolajellátás külső okokból megszakad,

az Oroszországból tengeren szállított nyersolajnak az említett tagállamba történő behozatalát engedélyezni kell,

amíg a csővezetéken történő ellátás újra nem indul, vagy a Tanács nem határoz úgy.

De honnan szerzünk kikötőt egy 100-150 ezer tonnás olajtankerhez: innentől kezd igazán érdekes lenni a történet. Ugyanis Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrég azt mondta, hogy a szlovák gazdasági miniszterrel, Denisa Sakovával együtt levélben fordultak Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszterhez, hogy Horvátország a "brüsszeli szabályoknak" megfelelően haladéktalanul tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia felé az Adria-kőolajvezetéken keresztül.

Jöhet az újabb csörte a horvátokkal

Az nincs külön nevesítve a rendeletben, hogy az uniós előírás mely országra (olajterminálra) vonatkozik. De adja magát, hogy optimálisan ez a horvát Omišaljban található kikötő lesz, hiszen innen a legkönnyebb eljuttatni az olajat Magyarországra. Nem véletlen tehát, hogy a Mol már jelezte, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi kikötőbe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a vállalatcsoport finomítóiba.

A történet pikantériája, hogy ezzel Magyarország (átmeneti) olajellátása a horvátok kezébe kerülne.

Ez pedig azért különösen érdekes, mert a horvát és magyar olajkapcsolatok története igen hosszúra nyúlik vissza és nem mondható barátinak. Elég csak megemlíteni a Mol és a horvát INA közötti felvásárlási ügyet, az Adria-olajvezeték körüli tranzitdíj vitákat, vagy a legfrissebb összetűzést, amikor azon különbözött össze a két fél, hogy valójában mekkora mennyiség szállítására képes a Horvátországból eredő csővezeték.

De nem csak a két országon múlik. Az Európai Bizottság hétfői brüsszeli sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen energetikai szóvivő az ügyre vonatkozó kérdésekre válaszolva arról beszélt, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri a fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll az érintett tagállamokkal.

Az Európai Bizottság ezt követően kedden megerősítette, hogy

Magyarország levélben jelezte szándékát, hogy szeretnék aktiválni az olajszállításra vonatkozó felmentést,

és az Adria-vezetéken keresztül hozhasson be orosz nyersolajat.

A Bizottság hozzátette, hogy szükség esetén kész összehívni az olajkoordinációs csoport rendkívüli ülését is, hogy megvizsgálják a szállítási zavar lehetséges hatásait és az alternatív üzemanyag-ellátási lehetőségeket.

Rövid távon azonban nem látunk ellátásbiztonsági kockázatot, mivel Magyarország és Szlovákia is 90 napra elegendő stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik

- tették hozzá.

Pont kerülhet a vitatott kérdésre

Legutóbb 2025 októberében került elő a lehetőség, hogy a biztonsági készletekhez nyúljon a magyar olajóriás. Akkor tűz ütött ki a Mol százhalombattai finomítójának egyik legfontosabb egységében, az AV3-as desztillációs toronyban, amely a teljes feldolgozási kapacitás mintegy 40 százalékát adja.

A készletezési szabályozás értelmében a biztonsági tartalékoknak a kőolaj és kőolajtermékek nettó importját alapul véve legalább 90 napnyi mennyiséget kell fedezniük. Az MSZKSZ kimutatása alapján ezt a szintet meg is haladjuk, jelenleg

96 napnyi tartalékunk van,

amely a táblázat szerint oszlik meg termékenként (2026. január 31-i állapot szerint).

Ezekből a készletekből szükség esetén pótolható a hiány, amíg a csővezeték újraindítása nem történik meg (vagy egyéb úton nem sikerül pótolni az ellátást).

A Mol azt is jelezte, hogy amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé,

ami a teljes nyersolaj készlet közel 40%-át jelentené.

A készletfelszabadítás kapcsán megkerestük az MSZKSZ-t és az Energiaügyi Minisztériumot is, választ egyelőre nem kaptunk.

Ha csak a nyersolaj-importot nézzük, akkor az éves mennyiséget (10-11 millió tonna) elosztva naponta nagyjából 27 ezer tonna importot kell pótolni (0,027 millió tonna). A számítás feltételezi a 90% körüli orosz importarányt. A horvát JANAF azt állítja, hogy az Adria-vezeték technikailag alkalmas a szükséges mennyiség elszállítására. Hozzá kell tenni, hogy ekkora mennyiség leszállítására még nem volt szükség eddig.

Amennyiben hosszabb ideig fennmarad az ellátási nehézség a Barátság kőolajvezetéken, akkor könnyen előfordulhat, hogy a horvát fél ha nem is önszántából, de az EU-s rendelet miatt kénytelen lesz orosz kőolajat befogadni az omišalji kikötőbe.

Ez viszont megteremtené annak lehetőségét, hogy

éles körülmények között is teszteljék a horvát vezeték határait

- és végre pont kerüljön a vitatott kérdésre.

Röviden összefoglalva: még ha nem is mostanában indul újra a vezetékes ellátás, a magyar üzemanyagpiacon rövid távon nem várható ellátásbiztonsági zavar, és még jó ideig pótolható a kieső mennyiség a stratégiai készletekből. Ha viszont tartós időre kiesik a Barátság vezeték, akkor jelentős diplomáciai fordulatra lesz szükség a horvát-magyar kapcsolatokban.

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images