Óriási változás előtt áll a JYSK – Ez Magyarországot is érinti

Nagy változás előtt áll a JYSK: márciustól teljesen új vezetői struktúrában működik a lakberendezési cég, ami a magyar operációt sem hagyja érintetlenül. Szimeiszter Sándor, a JYSK Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős országigazgatója arról is beszélt a Portfolio-nak, hogy mennyire teljes a magyar hálózat, hol van még tér új boltok nyitására, és miért lehet kulcskérdés a nagyvárosi, belső lokációk kezelése akkor is, ha ezek üzletileg és logisztikailag a legnehezebb terepek. Közben a hazai lakberendezési piacon is mozgás van: a szereplők közötti erőviszonyok láthatóan változnak, a vásárlói szokások pedig egyre inkább a kisebb, gyorsabb, rugalmasabb beszerzéseket díjazzák. Kiderült az is, hogy milyen beruházás hiúsult meg Magyarországon és ennek mi az oka.

Ön eddig a magyar operáció mellett a görögöt és az osztrákot vezette. Miért alakult ez így, és mi változik márciustól?

A cégnél korábban az volt a gyakorlat, hogy bizonyos országokat belső, szervezeti logika mentén csoportosítottunk össze, azonban a magyar és a görög piac együtt kezelése részben abból fakadt, hogy mindkettő speciális, nehezebben illeszthető más országokhoz. Az osztrák operáció később került hozzánk, amikor a Danisches Bettenlagert újra egy vezetési struktúra alá szervezték, és az osztrák országigazgató távozott.

Márciustól a struktúra átalakul: a meglévő retail-vice president pozíció alatt több, világosabban definiált régió jön létre.

A korábbi egy régiós vezetői szint helyett három lesz. A retail-vice president megtart bizonyos országokat, én egy nagyobb régiót kapok, egy másik kolléga pedig szintén egy önálló régiót vezet majd, miközben Németország külön, nagy egységként marad meg. Az én felelősségem gyakorlatilag Lengyelországtól délre és Ausztriától keletre eső országokra terjed ki, Ausztriával együtt, valamint Angliára és Írországra is.

A jelenlegi országvezetés is átalakul: Görögország önálló országigazgatót kap, míg az osztrák–magyar egység egy vezető alatt marad. Mindkét esetben meglévő kollégák lépnek elő: Görögországban egy régóta velünk dolgozó, eddigi retail menedzser, Ausztriában és Magyarországon pedig Szűcs Tamás, aki korábban a teljes retail tevékenységért felelt.

Mi ennek a váltásnak az oka?

Ez a felállás eleve kissé erőltetett volt, még ha én személy szerint szerettem is csinálni. A görög piac nagyon szépen fejlődött, jó piaci pozícióban van, ezért indokolt, hogy helyi vezető irányítsa, aki nyelvi és kulturális szempontból is közelebb van a piachoz, és hatékonyabban tud együttműködni a helyi környezettel és hatóságokkal. Közben a szervezet is eljutott arra a szintre, hogy több országigazgatót képes eltartani. Más régiókban is hasonló folyamat zajlik: például a svéd–finn egység is kettéválik, és két külön vezetőt kap. Az új, jobban definiált régiós struktúrával csökken az egy vezető alá tartozó közvetlen beosztottak száma, miközben a teljes szervezeti létszám nőhet. Így azok az országok, amelyek nagyobb figyelmet vagy erősebb helyi jelenlétet igényelnek, ezt meg is kapják.

Forrás: Portfolio (Mudra László)

Milyen kihívásokat lát már most, amelyek várhatóan önre várnak az új pozícióban?

Személyes szinten az egyik legnagyobb kihívás az, hogy azok a kollégák, akik most hozzám tartoznak, korábban velem egy szinten voltak. Mindannyian tapasztalt, régi JYSK-ös vezetők, ezért fontos megtalálni azt az új munkakapcsolati formát, amelyben továbbra is jól tudunk együtt dolgozni.

Szerencsére nem vagyunk kifejezetten hierarchikus cég, így ez kezelhető feladat.

A régió nagy része – Közép-Európa és a balkáni országok – kimondottan jól teljesít, forgalom, piaci pozíció és nyereségesség szempontjából is a JYSK motorjának számít. A kivételt Anglia jelenti, amely azért is került hozzám, hogy ne legyen túlságosan „könnyű” a feladat. Ott közel húsz éve vagyunk jelen, mégsem sikerült igazán megerősödni. A piacra lépésünk alapvetően lassú növekedésre épül, a teljes lefedettség akár 10–15 évig is eltarthat, de Angliában ez a növekedés nagyon korán lelassult, és azóta sem gyorsult fel. Ennek több oka van: rendkívül magasak a bérleti költségek, amelyekre még jelentős önkormányzati terhek rakódnak, így a költségoldal nagyon erős.

Az üzletek átlagforgalma nem tudta kitermelni ezeket a terheket.

Emellett a fogyasztói szokások is eltérnek: mások az elvárások a termékekkel szemben, az alvási kultúra, a lakások berendezése – például a beépített szekrények elterjedtsége –, és sok erős, helyi, bejáratott márka van jelen, amelyekhez a vásárlók továbbra is szívesebben fordulnak.

Jól gondolom ez alapján, hogy a JYSK nem azt a stratégiát követi, hogy sikertelenség esetén kivonul egy piacról?

Igen, alapvetően igyekszünk elkerülni a bezárást. Ugyanakkor azt is próbáljuk megelőzni, hogy nagy veszteségeket halmozzunk fel, ezért nem nyitunk egyszerre nagyon sok, veszteséges üzletet. Angliában több vezetőváltás is volt, és mostanra eljutottunk egy olyan szintre, ahol a működés pénzügyileg fenntartható. Úgy tűnik, kialakulóban van egy működő koncepció, amely akár továbbfejleszthető is, és ezt szeretnénk a dán vezetés felé is hitelesen képviselni. Érdekes, hogy Anglia és Írország egy egységet alkot, miközben Írország a teljes ellenpélda: már az első üzlettől kezdve rendkívül sikeres volt az operáció, és az egy üzletre jutó forgalom a második legmagasabb Dánia után. Ez egy viszonylag kicsi, gyakorlatilag már lefedett piac, ahol valószínűleg olyan kínálattal jelentünk meg, amelyre korábban nem volt megfelelő válasz. Ausztriában is van még fejlődési potenciál. Amióta hozzánk tartozik, tavaly már nyereséges volt, idén pedig szépen növekszik, annak ellenére, hogy Ausztria a világ egyik legszaturáltabb bútorpiaca.

Forrás: Portfolio (Mudra László)

A magyar operációt érinti-e ez a változás bármilyen más módon, akár stratégiai szinten?

A magyar működés stabil. Itt található az elosztóközpont, több kiszolgáló funkció – például az osztrák bérszámfejtés –, valamint a vezetés egy része is. Ugyanakkor folyamatosan vizsgáljuk, hogyan lehet bizonyos funkciókat hatékonyabbá tenni, ami gyakran központosítást jelent. A pénzügyi és könyvelési feladatokat Lengyelországban vonjuk össze, és ott jön létre egy HR service center is, amely a toborzást támogatja.

Hogyan néz ki jelenleg a magyar lakberendezési piac?

A legfrissebb összehasonlítható adat a 2025 augusztusában zárt pénzügyi év. Mi akkor 89 milliárd forintos forgalmat értünk el. A Lutz csoport márciusban zárt, ők 64 milliárdot publikáltak.

Az IKEA forgalma jellemzően 140 milliárd forint körül alakul (144,3 milliárd lett a legutóbbi pénzügyi évükben), és az elmúlt években nagyjából ugyanazzal a dinamikával nőttek, mint mi, ezért a különbség megmaradt, ugyanakkor az utóbbi két-három évben láthatóan közeledünk hozzájuk.

Forrás: Portfolio (Mudra László)

A lezárt pénzügyi év óta bejelentették a 3 százalékos hitelt. Milyen hatással lehet ez a lakberendezési piacra, és mik a várakozásaitok?

Mi eddig nem éreztünk érdemi változást. A tavalyi növekedési dinamikát folytattuk, több hónapban is közel kétszámjegyű bővülést láttunk, bár januárt a havazás visszavetette. Az új lakások berendezése inkább az IKEA-nak és a Lutz csoportnak kedvezhet, hiszen mi nem egyedi tervezésű konyhákat vagy nagy ülőgarnitúrákat kínálunk. A JYSK erőssége az, hogy bármilyen kisebb vásárlásra be lehet térni, egy-két-három termékért. Általános trendként azt látjuk, hogy a nagy alapterületű bútoráruházak szenvednek, nemcsak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is. A demográfiai változások, a kisebb háztartások és az eltérő fogyasztói szokások inkább nekünk kedveznek. Egy- vagy kétszemélyes háztartásokban, ahol inkább cserélgetni kell a berendezési tárgyakat, a mi kínálatunk ideális, és ezt a bútorválasztékunkkal már jól le is fedjük. A JYSK csoportszinten, globális forgalomban gyakorlatilag utolérte a Lutz csoportot: mindkettő nagyjából 6,2 milliárd euró körül mozog. Ez jól mutatja, hogy a piaci pozíciónk összességében nagyon erős, még akkor is, ha egyes országokban eltérő kihívásokkal szembesülünk.

Nagyjából fél éve beszéltünk, és akkor azt mondtad, hogy lényegében "kész vagytok" a magyarországi terjeszkedéssel: nincs igazán olyan pont az országban, ahonnan ne lenne elérhető a hálózat. Ez továbbra is áll? Vagy mégis van tér új boltok nyitására, illetve nagyobb fejlesztésekre?

Alapvetően továbbra is igaz, hogy Magyarországon erős és sűrű hálózatunk van, de kisebb településeken még mindig van lehetőség nyitni úgy, hogy az nyereséges legyen. Ilyen például Szentgotthárd, és több új helyszín is nyílik vagy nyitás előtt áll:

Mezőkövesd, Komárom, Veresegyház.

Ezek a boltok még tudnak pluszt hozni, miközben a nagy, országos lefedettség már nagyrészt megvan.

Forrás: Portfolio (Mudra László)

A hároméves stratégiában megjelent egy olyan irány is, amely nem kifejezetten a klasszikus modellünkre van „kitalálva”: hogyan tudunk erősebben jelen lenni nagyvárosi, belső, központi területeken. Ez globálisan inkább gyenge pontunk, mert a belvárosi működés logisztikailag és üzletméret szempontból nehezebb. Budapest ebből a szempontból kivétel, mert itt már most is jól le vagyunk fedve, és működik a rendszer. A "legközpontibb" üzletünk például a Bazilikánál van:

nagyon nehezen üzemeltethető, de a forgalma kiemelkedően jó.

A márciustól általad vezetett régióban mennyire jellemző ugyanez a nagyvárosi kihívás, például más kelet-európai nagyvárosokban?

Kevésbé. Sok piac jobban hasonlít a magyar modellre, de vannak nehéz nagyvárosi kivételek. Bukarest ilyen szempontból még kezelhetőbb, Bécs viszont kifejezetten kihívás: ott összesen öt üzletünk van, miközben Budapesten több mint húsz. A két piac méretben nagyjából összevethető, de Bécsben a kiskereskedelmi ingatlanpiac és a belvárosi adottságok jóval nehezebbek.

A plázák könnyebb belépési pontot jelentenek, mint az utcáról nyíló belvárosi üzletek?

Igen, sokszor könnyebb, de ott más típusú kompromisszumok jönnek. Plázában általában kisebb alapterületű üzletek nyithatók, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk bemutatni a teljes választékot. Ilyenkor mindig kérdés, hogy az így kialakított üzlet még működik-e és megéri-e, illetve milyen háttérfolyamatokkal és kiszolgálással lehet ezt támogatni. Ugyanakkor a fizikai jelenlét kulcsfontosságú: a tapasztalatom az, hogy a bolti jelenlét építi igazán a márkát. Hiába hirdetünk sokat, ha a vevő a mindennapokban nem találkozik üzlettel, nehezebben erősödik a brand.

Visszatérve Ausztriára a szabályozási környezet is szigorúbb: például a menekülési útvonalakra vonatkozó előírások több helyet visznek el, emellett korlátozottabbak a nyitvatartási lehetőségek is. Bécs különösen védi a hagyományos üzleteket, és ezek a klasszikus belvárosi terek nekünk nehezen működtethetők. Ráadásul a bécsi bevásárlóközpontok forgalma sem olyan dinamikus, mint amit például Budapesten látunk, így ott a növekedés eleve nehezebb.

Mennyire lehet menekülő út vagy kitörési pont az online kereskedelem ezen a piacon?

Az online folyamatosan erősödik, és jellemzően a teljes növekedés felett teljesít. A logisztikát részben meg is oldja, hiszen házhoz szállítással a vevő egyszerűen megkapja a terméket. Mi eleve omnichannel szemléletben gondolkodunk: a vásárló bárhol elindulhat, és bárhol befejezheti a vásárlást. Ha az üzletben megtetszik valami, megrendelheti online, és az is működik, hogy maga az üzlet ad le online rendelést a vevőnek. Több út van ugyanahhoz a vásárláshoz.

Ugyanakkor a fizikai bizalom továbbra is fontos: sok vevőnek kell, hogy „odamenjen, megnézze, megfogja” a terméket, mielőtt dönt. Az online térben ráadásul az árazás nagyon transzparens: ár-összehasonlító felületek, sok webshop, és olyan szereplők is, mint a Temu, folyamatosan bombázzák a vásárlókat. Az online-t nem külön mérjük, hanem a teljes üzlet részeként kezeljük. Például

az online forgalmat irányítószám alapján szétosztjuk az üzletek között, hogy a boltok ne versenytársként tekintsenek az online csatornára, hanem ugyanannak az értékesítésnek a részeként.

Ennek az online–offline összekapcsolásnak van köze ahhoz is, hogy ne alakuljon ki verseny a boltok között?

Igen. A cél az, hogy a boltoknak ne legyen olyan érdekeltségük, hogy „az online ellen” dolgozzanak, vagy a vásárlót mindenáron a fizikai boltba tereljék akkor is, ha a legegyszerűbb az lenne, hogy online megrendeljük és kiszállítjuk. Így a rendszer nem egymás ellen ösztönöz, hanem együtt kezeli a csatornákat.

Forrás: Portfolio (Mudra László)

A Temu versenytárs? Vagy a minőségi aggályok miatt ez nem igazi fenyegetés?

A minőségi kockázat nyilván ott van, és szerintem sok vásárlónak volt már olyan rendelése, amiben csalódott. Ugyanakkor mi nem érzékelünk olyan trendet, hogy bizonyos, online árversenynek kitettebb termékcsoportok – például textil vagy konyhai termékek – különösen eltérő pályát futnának miattuk. Nem azt látjuk, hogy ezekben a kategóriákban hirtelen más irányba mozdulna el a kereslet nálunk.

Érzékelnek változást a lakberendezési ízlésben és trendekben Magyarországon?

Az elmúlt években nagyon kisimultak a korábbi, jól azonosítható regionális különbségek. Amikor én elkezdtem a bútoriparban dolgozni, még élesen érződött, hogy a magyar és a román piac inkább kedvelte a színesebb, sötétebb tónusokat, míg északabbra, skandináv irányban a világosabb, letisztultabb megoldások domináltak. Régebben még az is előfordult, hogy

ugyanaz a termék Kelet-Európában sötétebb, északon világosabb változatban futott, és azon viccelődtünk, hogy északon a törölközőválaszték „a szürke ötven árnyalata”, nálunk meg ott volt a rózsaszín.

Mostanra ez a különbség szinte eltűnt: a válaszunk, a kínálati logikánk nagyjából ugyanaz az összes európai országban, mert az ízlés- és trendkülönbségek jelentősen közeledtek egymáshoz.

A 11 százalékos minimálbér- és 7 százalékos garantált bérminimum-emelés sok kritika tárgya egy gyakorlatilag kicsivel a 0 százalék feletti GDP-növekedési környezetben. A JYSK viszont növekszik. Nálatok ez mennyire jelentett problémát?

Mi 8 százalékos béremelést adtunk, és a magasabb bérezésű pozícióknál – például vezetői szinten – 5 százalékos emelést alkalmaztunk. A vidéki kisvárosokban, ahol kisebb a forgalom a belépő bér értékesítőkent: bruttó 461 500 forint, amelyhez bónuszok is társulnak. A kiemelt áruházainkban (Veszprém, Zalaegerszeg, Soroksár, Nyíregyháza, stb.) amelyek extrém forgalmat bonyolítanak az értékesítői belépő bér: bruttó 525 500 forint plusz bónusz.

Meddig tartható a kétszámjegyű növekedés?

Mi jellemzően 5–6%-os növekedéssel tervezünk. Ha ez megvan, akkor „hozzuk a kötelezőt”, és ami efölött jön pluszban, azt fejlesztésekre lehet fordítani – például magasabb béremelésekre. Pontos időtávot nem tudok mondani, de azt látjuk más piacokon is, hogy a demográfiai trendek, a kisebb háztartások, az öregedés inkább nekünk kedveznek, mint a nagy formátumú boltokkal működő bútorpiaci szereplőknek. Ha nincs valamilyen nagy gazdasági törés, akkor ez a pálya tartható.

A hároméves stratégiánkban most az első év fut.

A hangsúly azon van, hogy a meglévő piacokat erősítsük, nem tervezünk új országokba belépni. Emellett fenntarthatósági projekt is indul: van egy 2030-as kibocsátáscsökkentési célunk, és most kezdtünk komolyabban azon dolgozni, milyen technikai megoldásokkal lehet ezt ténylegesen elérni.

Forrás: Portfolio (Mudra László)

A Portfoliónál is foglalkoztunk azzal, hogy volt egy faimporttal kapcsolatos pere a cégnek, amelyet elvesztett. Mit kell erről tudni?

Van egy uniós szabályozás, amely előírja az EU-ba importáló cégeknek, hogy működtessenek egy úgynevezett due diligence rendszert a fa eredetének igazolására. Ennek a lényege, hogy bizonyítani kell: az importált termékekben használt faanyag legális fakitermelésből származik. Ez a gyakorlatban adminisztratív kötelezettséget jelent: a gyártóktól be kell szerezni a megfelelő tanúsítványokat, és bármikor be kell tudni mutatni a hatóságnak, hogy a termék megfelel a szabályoknak. Mi ezt a rendszert a dán központban működtettük, mert a beszerzési döntések ott születnek, és a rendelés is onnan történik. A folyamat úgy indult, hogy a Nébih ellenőrzést tartott, és kérte a rendszer bemutatását.

Mi jeleztük, hogy ez Dániában fut, de ezt nem fogadták el.

A döntést bíróságon támadtuk meg: a magyar bíróság az ügyet az EU Bírósága elé vitte, és végül az uniós döntés a magyar értelmezést erősítette meg. Közben az EU pontosította is a szabályozást: eszerint minden országban külön, helyben kell működtetni ezt a rendszert. Ennek most meg fogunk felelni: gyakorlatilag azt csináljuk, amit eddig a dán központ, csak ugyanazokat a dokumentumokat itthon is rendszerezzük és tároljuk.

A Nébih álláspontja szerint ehhez dedikált felelősre, akár külön munkatársra is szükség lehet.

A számomra ebben az volt a csalódás, hogy korábban más országokban – például Lengyelországban és Németországban – hasonló ellenőrzéseknél elfogadták, hogy a megfelelést a dán központ kezeli. Magyarország volt az első, ahol ez nem volt elfogadható. És azt is látom, hogy hasonló logika megjelenik más területeken is: van egy uniós ernyőszabály, amit nemzeti szinten kell átültetni, és Magyarországon ez sokszor bonyolultabb, problémásabb módon valósul meg, mint más országokban.

Címlapkép forrása: Portfolio (Mudra László)

