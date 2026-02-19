Magyarország az EU nagybetegei közé került, csak drasztikus költségvetési lépések hozhatnak gyógyulást

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Egyre több uniós tagállam államadósság- és fiskális pályája romlik, és a kockázatoknak súlyosan kitett országok közé Magyarország is bekerült az Európai Bizottság friss jelentése szerint. Az EU átlagos adósságrátája már 83 százalék körül van, míg változatlan politika mellett 2036-ra a GDP 100 százaléka közelébe emelkedhet. A közepes adósságszintről induló országok közül több – köztük Magyarország – a jelenlegi pályán 100 százalék fölé csúszhat, ami tartós fiskális alkalmazkodási kényszert vetít előre.

Az európai államháztartások az elmúlt években egyszerre szembesültek a válságkezelés örökségével, a tartósan magasabb kamatkörnyezettel, a biztonságpolitikai kiadások emelkedésével és az öregedő társadalmakból fakadó strukturális nyomással. A 2010-es évek második felének alacsony kamatok és a gyors gazdasági növekedés jellemezte korszakában sok országban automatikusan mérsékelte az adósságrátát, ma jóval szűkebb a fiskális mozgástér.

Azonban ennek a kegyelmi időszaknak vége, ami fájdalmas költségvetési döntések nélkül kezelhetetlen lesz – lényegében ez az Európai Bizottság 2025-ös Debt Sustainability Monitor (DSM) jelentésének fő tanulsága.

Az évente kiadott dokumentum a túlzottdeficit-eljárásokhoz kapcsolódó egyik legfontosabb elemzés, amely az uniós tagállamok államadósságpályáinak átfogó, több idősíkra kiterjedő értékelését adja. A jelentés célja nem előrejelzés készítése a legvalószínűbb gazdasági forgatókönyvről, hanem annak bemutatása, hogy a jelenlegi fiskális és makrogazdasági paraméterek mellett – új költségvetési intézkedések hiányában – milyen irányba mozdulnak el az adósságmutatók rövid, közép és hosszú távon.

Többet, több célra, gyorsabban költünk, de egyre kevesebből

Az már a jelentés megjelenése előtt biztosra vehető volt, hogy az adósságfenntarthatósági jelentés romlást mutat majd szinte az egész Európai Unióban, mivel az energiaválság és az újrafegyverkezési láz miatt megemelkedett védelmi kiadások is megterhelték a tagállamok büdzséit.

Az EU-tagállamok átlagos GDP-arányos államadóssága 2025-ben 83 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 82 százalékról, míg a bázispálya szerint 2036-ra 100 százalékra emelkedik. A jelentés szerint a növekedés fő mozgatórugói a 2026-ban megugró védelmi kiadások, az öregedésből fakadó költségek fokozatos emelkedése, valamint a kamatkiadások növekvő GDP-arányos súlya. A kamat-növekedési dinamika, az úgynevezett hólabdahatás, egyre kevésbé kedvező: a nominális GDP-növekedés és az implicit kamatláb közötti különbség a periódus végére több ország esetében adósságnövelő irányba fordulhat.

A magas induló adósságú országok közül Olaszország 2036-ra 149,1 százalékos, Franciaország 144,0 százalékos, Belgium 137,4 százalékos adósságrátát ér el a bázispályán.

Görögország a ritka kivételek egyike ezek között, amelynél csökkenés figyelhető meg: a 147,6 százalékos szintről 123,5 százalékra mérséklődik a ráta, de továbbra is kiemelkedően magas marad.

A lista másik végletén Dánia 13,8 százalékra, Írország 20,3 százalékra, Ciprus 20,1 százalékra, Luxemburg 20,1 százalékra csökken 2036-ra.

A módszertanról



A jelentés alapesete 2027-től változatlan szakpolitikával számol: a 2026-ra várt strukturális elsődleges egyenleg befagy, az adósságpályát pedig főként a kamat–növekedési különbözet, az öregedési kiadások és az adósságmegújítás szerkezete alakítja.



A DSM három horizonton értékel: rövid távon a finanszírozási és piaci kockázatokat (GFN, felárak, minősítések), középtávon 2025–2036 között az adósságráta alakulását és a 90 százalékos küszöb átlépését, hosszú távon pedig az S1–S2 mutatókkal azt, mekkora tartós kiigazítás kellene a fenntartható pályához.

Magyarország ebben a rendszerben magas kockázati kategóriába került: a Bizottság előzetes becslése 2025-re 73,7 százalékos adósságrátával számolt (miközben már tudjuk, hogy a valóság ennél rosszabb, 74,9 százalékos adósságot mutat a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint).

Hazánk esetében a bázispályán 2036-ra 102,5 százalékra emelkedhet az adósságszint. Ez a növekedés önmagában elegendő a magas kockázati minősítéshez az Európai Bizottság értékelése szerint – a küszöbértéket a 90 százalékos adósságszint jelenti.

Hasonló pályát mutat több másik tagállam: Németország 63,5 százalékról 91,0 százalékra, Ausztria 81,4-ről 102,0-ra, Lengyelország 59,5-ről 106,8-ra, Szlovákia 61,9-ről 101,2-re, Finnország 88,1-ről 113,9-re emelkedik 2036-ra.

Egyre nehezebb a finanszírozás

A rövid távú fejezet a finanszírozási kockázatoknál más aggályok is látszódnak: a bruttó finanszírozási igény 16 százalék feletti szintje tekinthető magas kockázatúnak. 2025-ben Belgium, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Finnország tartozik ebbe a kategóriába. Magyarország 2025-ben 14,9 százalékos, 2026-ban 15,2 százalékos, 2027-ben 14,3 százalékos GFN-mutatóval szerepel. Ez a küszöb alatt marad, de a finanszírozási igény volumene jelentős.

A magyar GFN szerkezete 2025-ben a következő: 0,6 százalék GDP-arányos primer deficit, 4,0 százalék kamatkiadás, 4,5 százalék rövid lejáratú adósságmegújítás, 5,4 százalék hosszú lejáratú lejáró adósság, valamint 0,5 százalék stock-flow adjustment. A finanszírozási igény nagy része tehát a lejáró állomány megújításából és a kamatteherből adódik.

A hozamfelárak alakulása a rövid távú kockázat másik indikátora. A jelentés szerint 2025-ben a német államkötvényekhez viszonyított felárak összességében csökkentek az EU-ban, de Magyarországon és Romániában maradtak a legmagasabbak. A monetáris politikai környezet szintén eltérő: miközben több európai jegybank lazított, Magyarországon a jegybanki alapkamat 6,5 százalékon maradt inflációs kockázatok miatt. A magasabb kamatszint fokozatosan növeli az átlagos finanszírozási költséget, ahogy a korábbi alacsonyabb kamatozású kötvények kifutnak.

A középtávú pályák értékelésénél az Európai Bizottság nemcsak a végpontot, hanem az eloszlás bizonytalanságát is vizsgálja: a sztochasztikus szimulációk 10 000 makrogazdasági sokk alapján számítják ki az adósságráta lehetséges eloszlását. Magyarország esetében 81 százalék annak a valószínűsége, hogy 2030-ban az adósságráta magasabb lesz, mint 2025-ben. A 10. és 90. percentilis közötti különbség 2030-ra 25,4 százalékpont, ami viszonylag széles bizonytalansági sávot jelez.

Ha maratont futunk, akkor is nagy a baj

Ez egészül ki a hosszú távú fenntarthatósági értékeléssel, amely az S1 és S2 indikátorokon alapul. Utóbbi mutató azt jelzi, hogy mekkora azonnali strukturális elsődleges egyenleg-javításra lenne szükség az adósság hosszú távú stabilizálásához, figyelembe véve az öregedésből fakadó kiadásokat.

Uniós szinten az S1 és S2 indikátorok alapján a hosszú távú fenntarthatósági kockázat összességében közepesnek tekinthető, de jelentős országonkénti eltérésekkel. Az EU-átlagos S2 érték 2,3, ami azt jelenti, hogy a GDP 2,3 százalékának megfelelő azonnali és tartós strukturális elsődleges egyenleg-javításra lenne szükség a hosszú távú adósságstabilizáláshoz az öregedésből fakadó kiadások figyelembevételével. Az S1 mutató uniós átlaga 3,1, ami a GDP 3,1 százalékának megfelelő tartós kiigazítást jelentene ahhoz, hogy az adósságráta 2070-re 60 százalékra csökkenjen.

A tagállamok többsége az alacsony vagy közepes kockázati kategóriába tartozik, ugyanakkor több ország – köztük Belgium, Luxemburg, Málta, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország – magas hosszú távú kockázatot mutat, jellemzően az öregedési kiadások jelentős emelkedése és az induló fiskális pozíció miatt.

Hazánk esetében az S2 indikátor értéke alapján a GDP 6,7 százalékának megfelelő, azonnali és tartós strukturális elsődleges egyenleg-javításra lenne szükség 2027-től ahhoz, hogy az államadósság hosszú távon stabilizálódjon a stabilitási és növekedési paktum által előírt 60 százalékos szinten 2036-ra.

Ennél a számításnál figyelembe vették az öregedésből fakadó többletkiadásokat is az elkövetkező évtizedben. Az S1 mutató 5,3, ami a GDP 5,3 százalékának megfelelő tartós strukturális kiigazítást jelentene annak érdekében, hogy az adósságráta 2070-re 60 százalékra csökkenjen.

A jelentés külön vizsgálja a fiskális mozgásteret is, amely azt mutatja meg, hogy a múltbeli strukturális elsődleges egyenlegek alapján mekkora kiigazítás volt már történelmileg megvalósítható. Magyarország esetében ez a mutató 57 százalék, ami közepes értéknek számít: volt példa a jelenleginél szigorúbb költségvetési pozícióra, de nem tartozunk a legnagyobb mozgástérrel rendelkező országok közé.

Az uniós összképben a magyar pálya nem kirívó a legmagasabb adósságú országokhoz képest, de a trend egyértelműen emelkedő.

A jelentés következtetése nem normatív, hanem számszerű: a jelenlegi paraméterek mellett az adósságpálya nem stabilizálódik automatikusan, és a fenntarthatóság a jövőbeli fiskális döntésektől függ.

A jelentés fő konklúziója az, hogy az Európai Unió előtt álló legnagyobb fiskális kihívás, hogy a jelenlegi makrogazdasági környezetben az adósságpályák már nem stabilizálódnak automatikusan, mint történt az a good macro korszakában a 2010-es évek közepétől a koronavírus-járványig. A kamatkiadások GDP-arányos súlya emelkedik, a védelmi kiadások tartósan magasabb szinten rögzülnek, az öregedésből fakadó költségek pedig fokozatos, de strukturális nyomást jelentenek a költségvetésekre.

A bizottsági elemzés következtetése nem azonnali válságot vetít előre, hanem egy fokozatosan szűkülő fiskális mozgásteret, amely az elmúlt időszak válságok sorával tarkított időszakában rossz ómen: egy újabb külső sokk mellett már drasztikusan beszűkülhet ez.

Címlapkép forrása: EU