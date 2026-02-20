Itt már 1 millió forint felett keresnek a magyarok

A bruttó átlagkereset elérte a 700 ezer forintot, ez azonban elfedi az országban látható hatalmas különbségeket. Ráadásul az emberek kétharmada kevesebbet kap, mint az átlag.
A friss adatokból kiderült, hogy több mint kétszer annyit lehet keresni azokban a járásokban, amelyek gazdaságilag fejlettek, mint azokban, ahol gyenge a gazdasági aktivitás.
A legmagasabb bruttó átlagkeresetek jellemzően Budapest elit kerületeiben és a nyugati agglomerációban koncentrálódnak. A II. és XII. kerület béradatai az egész ország jövedelmi térképén kiemelkednek.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés