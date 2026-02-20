  • Megjelenítés
 
Itt már 1 millió forint felett keresnek a magyarok

Már 5 olyan járás is van Magyarországon, ahol a bruttó átlagkereset 1 millió forint felett alakul. Az ország egyes régiói között hatalmas különbségeket látunk, ugyanis továbbra is vannak olyan régiók, ahol fele ennyi pénzt sem kapnak az emberek. Bemutatjuk az ország összes járásának a béradatát.

A bruttó átlagkereset elérte a 700 ezer forintot, ez azonban elfedi az országban látható hatalmas különbségeket. Ráadásul az emberek kétharmada kevesebbet kap, mint az átlag.

A friss adatokból kiderült, hogy több mint kétszer annyit lehet keresni azokban a járásokban, amelyek gazdaságilag fejlettek, mint azokban, ahol gyenge a gazdasági aktivitás.

A legmagasabb bruttó átlagkeresetek jellemzően Budapest elit kerületeiben és a nyugati agglomerációban koncentrálódnak. A II. és XII. kerület béradatai az egész ország jövedelmi térképén kiemelkednek.

