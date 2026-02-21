  • Megjelenítés
Továbbra is zavartalan lesz a kőolajszállítás Szerbiába Horvátország felől
Gazdaság

Továbbra is zavartalan lesz a kőolajszállítás Szerbiába Horvátország felől

MTI
A Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat a horvát kormánnyal együttműködésben 2026. március 20-ig érvényes engedélyt szerzett az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyoneszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC), amely lehetővé teszi a kőolaj további zavartalan szállítását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részére - közölte szombaton a horvát társaság.

A szerb fél is megerősítette a hosszabbítást. A belgrádi közlés szerint az OFAC 30 nappal, március 20-ig meghosszabbította a NIS működési engedélyét.

Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter elmondta: a vállalat folytathatja a nyersolaj beszállítását, a pancsovai finomítóban történő feldolgozást, valamint a kőolajszármazékok folyamatos piaci ellátását.

Hozzátette, hogy tárgyalásokat folytatnak az orosz féllel, és a jövő héten Washingtonba utazik a NIS-t érintő szankciókról szóló egyeztetések folytatására.

Az amerikai pénzügyminisztérium 2025. január 10-én vezetett be szankciós csomagot az orosz energiaszektor ellen az ukrajnai katonai műveletek miatt. A korlátozások 2025. február 27-én léptek teljes körűen hatályba, és a NIS-t is érintik.

Még több Gazdaság

Exportrekord és gyenge fogyasztás: a kínai paradoxon

Kőszegen 36 centiméter hó esett!

Hivatalosan megkezdődött az országgyűlési választás kampányidőszaka

A Janaf és a NIS között 2024. január 1-jétől 2026. december 31-éig hatályos kőolajszállítási szerződés értelmében a szerb társaság a teljes időszakra összesen 10 millió tonna nyersolajnak az Adria-kőolajvezetéken történő szállítására kötött le kapacitást, a megállapodásban rögzített feltételek szerint.

Az OFAC korábban, 2026. január 24-én február 20-ig hosszabbította meg a NIS működési engedélyét szigorú feltételek mellett. A hivatal 2025 októberében szankcionálta a NIS-t az orosz energiaszektor elleni intézkedések részeként, ami miatt leállt az Adria-kőolajvezetéken, a Janafon keresztüli nyersolajszállítás, valamint a pancsovai finomító termelése. December 31-én különleges licencet adtak ki a vállalat számára, amely lehetővé tette a finomítói feldolgozás, a nyersolajimport és egyes pénzügyi tranzakciók újraindítását.

A szállítás január 13-án indult meg a Janafon keresztül, mintegy száz nap kihagyás után. A Mol-csoport január 19-én írt alá kötelező erejű szándéknyilatkozatot a Gazpromnyefttyel a NIS-ben fennálló 56,15 százaléknyi részesedése megvásárlásáról.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a Janaf: nem sodródott senki az üzemanyaghiány szélére a Barátság-vezeték leállása miatt

Itt az újabb fordulat a magyar olajellátás ügyében: megszólalt a Mol

Gyűlnek a viharfelhők a benzinkutak felett

Hernádi Zsolt az orosz olajról: készül a leválási ütemterv, de drágább lesz a benzin a Barátság nélkül

Olajszállítási para: reagáltak a horvátok Magyarország és Szlovákia kérésére

Címlapkép forrása: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mutatjuk a bankszámlatrükköt, amivel akár több százezer forintot nyerhetsz
Mélyen Oroszországban érhetett találat egy kulcsfontosságú rakétagyárat - Háborús híreink az orosz-ukrán frontról szombaton
Lecsapott a havazás: 40 centi hó hullott Magyarországon - Híreink a hóhelyzetről percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility