Eljött a várva várt pillanat: közel másfél éve nem látott döntés jöhet Magyarországon

Majdnem másfél év után nagyon úgy néz ki, hogy eljött a kamatcsökkentés ideje. A Portfolio által megkérdezett elemzők nagyon nagy többsége arra számít, hogy a kedvező inflációs folyamatok és a tartósan erős forint mellett kedden 25 bázisponttal 6,25%-ra vágja az irányadó rátát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. Ennek pedig szerteágazó következményei lehetnek, érdemes lesz figyelni az árfolyamreakciókat a következő napokban.

Minden adott a kamatvágáshoz

Az elmúlt hónapokban lépésről lépésre került közelebb a kamatcsökkentéshez az MNB, hiszen decemberben előbb egy apró kommunikációs fordulat jött, amikor bejelentették, hogy onnantól ülésről ülésre, a beérkező adatok függvényében hoznak döntést. Azóta a decemberi infláció még óvatosságot indokolt,

januárban viszont a vártnál nagyobbat esett az áremelkedési ütem 2,1%-ra, így megnyílhat az út a jegybank előtt.

A mostani áremelkedési ütem ugyanis majdnem nyolcéves mélypontra esett vissza, így már az árrésstopok korábban becsült 1-1,5 százalékpontos hatásával együtt is a jegybanki célsávon (3 plusz-mínusz 1 százalékpont) belül van az infláció. Sőt, a sáv alsó szélét közelíti, ami abszolút megalapozhatja a kamat csökkentését.

Ráadásul a forint stabilitása és további erősödése is kedvez ebből a szempontból. Előzetesen ugyanis az elemzők egy része attól tartott, hogy a választások közeledtével további jelentős kormányzati költekezés jöhet, ami a magyar devizát is sérülékennyé teheti. Egyelőre azonban ezek a félelmek nem igazolódtak be, ami miatt a forint az utóbbi hetekben többéves csúcsokat ostromolt.

Vagyis látszólag minden adott ahhoz, hogy közel másfél év után, 2024 szeptemberét követően újra csökkenő pályára álljon a magyar alapkamat. Ezt legfeljebb a nemzetközi hangulat torpedózhatja meg a következő napokban, hiszen terítéken van egy amerikai támadás Irán ellen, ha az komolyabb kockázatkerülést indítana el a piacon, akkor még óvatos maradhat a Monetáris Tanács, azonban a jelenlegi információk alapján minden okuk megvan, hogy csökkentsenek az alapkamaton.

Nem véletlen, hogy a Portfolio által megkérdezett elemzők szinte egyhangú többséggel számítanak arra, hogy 25 bázisponttal, 6,25%-ra mérséklődik az irányadó ráta. Egyedül az Equilor és a Századvég Konjunktúrakutató szakértői gondolják, hogy még kitarthat az óvatos hozzáállás a döntéshozóktól.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2026. feb. 2026. dec. 2027. dec. Árokszállási Z. – Balog-Béki M. MBH Bank 6,25 5,50 5,00 Becsey Zsolt Unicredit Bank 6,25 5,50 5,50 Jobbágy Sándor Concorde 6,25 6,00 5,50 Kiss Péter Amundi 6,25 5,50 5,00 Isépy Tamás - Biró Domonkos Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 6,50 6,00 5,50 Nyeste Orsolya Erste Bank 6,25 6,00 4,50 Palócz Éva Kopint-Tárki 6,25 5,50 4,50 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 6,25 5,75 5,25 Török Zoltán Raiffeisen Bank 6,25 5,75 4,75 Tripppon Mariann CIB Bank 6,25 5,50 4,50 Aradványi Péter - Varga Zoltán Equilor 6,50 5,75 5,00 Virovácz Péter ING Bank 6,25 5,75 4,50 konszenzus (medián) 6,25 5,75 5,00 Forrás: Portfolio

Most kellene bemondani a bingót

Ha a monetáris politika bingó játék lenne, akkor azt hiszem, most kellene azt kiabálni, hogy „bingó“! Meglátásom szerint ugyanis a kamatvágás minden egyes összevetője jelen van, minden egyes feltétel mellé odatehetjük, hogy „kipipálva“ – hangsúlyozta Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint a januári inflációs adat már nem lehet akadálya a kamatvágásnak. Ráadásul a forint a legutóbbi kamatdöntő ülés óta erősödött és tette ezt úgy, hogy közben a piac már beárazott egy kamatvágási ciklust idénre.

A vártnál alacsonyabb januári inflációs adat után gyakorlatilag biztossá vált a kamatok csökkentésének elindulása februárban

- erősítette meg a fenti véleményt Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.

Bőven van olyan kockázati tényező, amelyet a jegybanknak is figyelembe kell vennie és figyelembe is vesz. A legfontosabbnak most talán az ország kőolajellátást ítélem, aminek árfolyamra gyakorolt kockázata is jelentős - eddig ez az árfolyamban nem, vagy csak nagyon minimálisan jelent meg. Ha sikerül is az ellátást a horvát vezetéken át biztosítani, akkor is egy drágább megoldás lesz, ami rontja a folyó fizetési mérleg egyenlegét és így gyengíti a forintot, illetve már önmagában is emeli az inflációt – tette hozzá Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakembere. Egy másik kockázati tényezőnek látja a választásokhoz kapcsolódó fiskális lazítás inflációs hatását. Ez egy keresleti sokkot jelent a gazdaságban, így növelheti az inflációt. Ugyanakkor a fenti kockázatok ellenére ő is azt gondolja, hogy a vártnál alacsonyabb januári inflációs adat mellett lehetőség van a kamat csökkentésére.

A jegybank szempontjából kedvező lehet, hogy a vállalatok inflációs várakozásai nagyjából visszatértek a COVID előtti szintekre. Óvatosságra int, hogy az erős forint hatásai egyelőre csak mérsékelten jelentek meg a fogyasztói árakban, illetve a lakossági várakozások továbbra is magasak. Mindenesetre mindent egybevéve a mérleg most az első óvatos lépés megtételének irányába mutathat – ért egyet a többséggel Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője is.

Februárban a magas bázishatásának, illetve márciustól az árréskorlátozások meghosszabbításának köszönhetően az infláció az elkövetkező hónapokban a jegybank számára rendkívül kedvezően alakulhat, ezzel az infláció felfutását eltolva, és teret adva a kamatcsökkentés(ek)nek – véli Isépy Tamás. Ennek ellenére a Századvég Konjunktúrakutató elemzője úgy gondolja, hogy a továbbra is jelenlévő felfelé mutató inflációs kockázatok miatt

februárban a kamatcsökkentéssel még kivár a jegybank.

Hasonlóra számít Varga Zoltán, az Equilor elemzője is, aki szerint a fokozódó geopolitikai kockázatokat figyelembe véve, az óvatos és türelmes megközelítés jegyében az MNB nem lép az első beérkező adatra. Szerintük a kamattartásból eredő kockázatok jóval kisebbek, mint az idő előtti kamatcsökkentésé. Ugyanakkor arra számítanak, hogy a mostani ülés után egyértelmű utalás történik a márciusban várható lazításra.

Bár a globális piacokon kissé megemelkedett a volatilitás, a külső környezet továbbra is inkább támogató – emelte ki a döntés előtt Trippon Mariann. A CIB Bank elemzője szerint a közlemény hangneme azonban óvatos maradhat,

az MNB valószínűleg az adatfüggőséget hangsúlyozva semmilyen jövőbeli kamatpálya mellett nem kötelezi el magát.

Sorozatos vágások jöhetnek?

A februárt követő időszak kamatpályája a beérkező adatokon túl a piaci folyamatoktól függhet – hangsúlyozta Trippon Mariann. Szerinte amennyiben márciusban is stabil marad a piaci helyzet, a friss Inflációs Jelentés publikálásával párhuzamosan sor kerülhet egy újabb 25 bázispontos lazító lépésre.

Amennyiben az előrejelzéseim helyesek, és a forint a következő egy hónapban is őrzi stabilitását és a februári infláció 1,5 százalék közelébe süllyed, úgy a keddi kamatvágást rögtön egy újabb követheti márciusban – ért egyet Virovácz Péter. Azt követően pedig szerinte a választások kimenetelére adott devizapiaci reakció határozhatja meg a kamatpályát. Egy megemelkedett devizapiaci volatilitás eltántoríthatja a Monetáris Tanácsot az újabb vágástól és kivárásra késztetheti a döntéshozókat.

A dilemmát legfeljebb az okozhatja, hogy ha megkezdődik a kamatcsökkentési ciklus, akkor a kamat az év folyamán lefelé fog menni, miközben a havi inflációs ráták meg felfelé – tette hozzá a fentiekhez Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója.

Amennyiben nyár végén az tűnik valószínűnek, hogy az infláció 2026 végi emelkedése csak átmeneti lesz, az év utolsó hónapjaiban az MNB ismét csökkentheti az irányadó rátát, szeptembertől újraindulhatnak a kamatcsökkentések – gondolja Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési központjának vezetője. Szerinte a tengerentúlon várható további kamatmérséklés is növeli a teret az MNB előtt, így idén év végére 5,50%-os alapkamatot várnak.

Árokszállási szerint 2027-ben folytatódhatnak a kamatcsökkentések, azonban ennek mértéke egyelőre bizonytalan. Ha az év vége felé várhatóan emelkedő inflációs nyomásnak és az idei alacsony bázisnak köszönhetően 2027 elején ismét megemelkedett inflációt látunk majd magasan ragadó inflációs várakozások mellett, akkor nem biztos, hogy az MNB meglépi a negyedévenkénti kamatcsökkentést jövőre. Így 2027 végére szerinte 4,5% és 5% között lehet az alapkamat Magyarországon

Mi lesz így a forinttal?

Ha valóban megtörténik a kamatcsökkentés, akkor a következő kérdés, hogyan hat az a forint árfolyamára. Eddig ugyanis a 6,5%-os alapkamat volt a magyar deviza legfontosabb támasza. Azonban tavaly a fejlett jegybankok (EKB, Fed), illetve a régióban a lengyel és a cseh jegybank is kamatot vágtak, így a forint relatív pozíciója javult is. Ráadásul mostanra a piac is beárazta a lazítást, amit a magyar deviza komolyabb megrázkódtatás nélkül vészelt át.

Egy 25 bázispontos lazítás után a magyar kamat még mindig érdemben meghaladja a régiós átlagot, még mindig érdemes idehozni a pénzt, még mindig fenn tudja tartani a carry trade az árfolyamot – vélekedik Regős Gábor.

Előre tekintve az alapkamat csökkenésének megindulása növeli a hazai állampapírok vonzerejét, viszont a forintot eddig támogató tényezők egyike ezáltal gyengül. A jegybanknak tehát óvatosan kell egyensúlyoznia a piaci stabilitás fenntartása miatt – emelte ki Kiss Péter.

A kamatpiaci árazás alapján egy 25 bázispontos vágás nem is okozna meglepetést, így önmagában a forint szempontjából is semleges lehetne – a piaci hatást inkább a döntést követő jegybanki iránymutatás határozná meg – véli Jobbágy Sándor, a Concorde makroelemzője.

Egy óvatosságot hangsúlyozó kamatvágás következhet, aminek következtében a forint nem kellene, hogy erős reakciót mutasson – hangsúlyozta Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője. Szerinte a választások kimenetele okozhat pénzpiaci turbulenciát ami az árfolyamra érzékeny jegybankot kivárásra késztetheti.

A forint év eleje óta egyértelműen felülteljesítő, érdemben csökkenő kamatvárakozások (azaz a kamatcsökkentési várakozások erősödése) mellett is. A forint a régiós fizetőeszközöknél is jóval erősebben viselkedett az elmúlt hetekben, így könnyedén elbírja a kamatok mérséklését – emelte ki Árokszállási Zoltán.

