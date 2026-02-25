Barátság leállás: újabb vészjósló hír érkezett Magyarország olajellátásáról

Egyre nagyobb a káosz, hogy mikor állhat helyre Magyarország olajellátása Ukrajna felől. Míg a szlovák hálózatüzemeltető szerint akár már február 26-án, csütörtökön újraindulhat az olajtranzit a Barátság olajvezetéken,
addig a Delo.ua ukrán lap forrásai szerint az ukrán hatóságok nem határoztak meg konkrét határidőt a helyreállítás befejezésére.
A Reuters által is hivatkozott beszámoló szerint a szlovák gazdasági minisztérium azt közölte: a Transpetrol üzemeltető értesítést kapott Kijevtől arról, hogy a hétfőn ismertett február 25 szerdai újraindítást halasztják tovább.
Mint arról már többször írtunk, a fennakadást egy január 27-i orosz dróntámadás okozta, amely megrongálta a nyugat-ukrajnai vezetékszakasz technológiai és kiegészítő berendezéseit. A javítás idejére Ukrajna alternatív tranzitútvonalakat ajánlott fel az európai partnereknek, így Magyarországnak és Szlovákiának, amelyek azt állítják, hogy politikai okokból nem indította újra a Barátságon a tranzitot az ukrán fél. Eközben a kijevi hatóságok állítják, nem végeztek a helyreállítási munkálatokkal, emiatt nincs még áramlás a vezetéken.
Az Európai Bizottság képviselői Kijevben, az orosz invázió negyedik évfordulóján tartott tájékoztatón megerősítette, hogy a vezetéket ért károkért Oroszország felelős, és jelezték: Ukrajna együttműködik, dolgozik a helyreállításon.
Ursula von der Leyen elnök ugyanakkor arra kérte Kijevet, hogy gyorsítsa fel a helyreállítási munkálatokat.
A vita közben Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnökök bejelentették, hogy leállítják a dízelexportot Ukrajnában, valamint Pozsony február 23-tól leállította az Ukrajnának nyújtott sürgősségi villamosenergia-segítséget, mivel nem indult újra az olajszállítás. Az ukrán külügyminisztérium ezt energiazsarolásnak minősítette, és azt közölte: a tranzit újraindításával kapcsolatos követeléseket nem Kijevhez, hanem Moszkvához kellene intézni.
Címlapkép forrása: EU
