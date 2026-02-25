Olcsóbb lett a tojás, mutatjuk az egyes láncok minimálárait

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Olcsóbb lett a tojás a magyar boltokban januárban és februárban. Átlagosan 90 forintért vehetünk belőle, de az Online Árfigyelő adataiból kiderül, hogy az egyes nagy láncoknál ennél jóval olcsóbban is találunk az alapélelmiszerből. Az elmúlt években a tojás ára jobban emelkedett itthon, mint az Európai Unióban, pedig ennek áfatartalma Magyarországon 5 százalék.

A tojás ára idén érezhetően csökkent a boltokban, ezt több statisztika is alátámasztja. Tavaly év végén még 96 forint volt az átlagos darabár, ez mostanra - a nagy láncokban - 90 forint körülre csökkent.

Ennek az egyik oka, hogy a tojás szezonális termék, karácsonykor és húsvétkor megugrik a kereslet, így nem meglepő, hogy január és február magasságában kis mértékű árcsökkenést látni. Ezt a szezonalitás nem olyan mértékű, mint amilyet a gyümölcs, vagy zöldségpiacon látni, de azért érzékelhető egy keresletvezérelt ármozgás. Ráadásul januárban a megmaradt készletek akciózása is lefelé húzhatja az árakat.

Az átlagárakat több tényező is eltérítheti, a kiszerelés mérete, a tojás eredete (mélyalmos, bio), ezért megnéztük, hogy egyes láncoknál mennyibe kerültek a legolcsóbb tojások az elmúlt hónapokban.

Látható, hogy a láncok igyekeztek együtt mozogni az árazással, ebből a körből a Spar emelkedik ki valamivel több mint 80 forintos minimális átlagárral azon termékek esetében, amelyekről folyamatosan adatot szolgáltattak az Online Árfigyelőnek. A többi láncnál 70 forint körüli darabárakat találhatnak azok, akik a legolcsóbb tojásokat keresik. Nem meglepő, hogy ebben a tekintetben is a diszkontok járnak elől, de náluk lényegesen kisebb a választék, mint a szupermarketekben.

A tojásárak mérséklődése látszik az Agrárgazdasági Kutatóintézet friss jelentéséből is. Ez nem a bolti, hanem a csomagolóhelyi értékesítési árakat mutatja. Az idei 5. héten a ketreces tojásoknál az M+L méretűek átlagára 70 forint körül alakult darabonként, ami éves alapon enyhe emelkedés, az előző héthez képest viszont csökkenés. A tálcás kiszerelésnél az árak gyakorlatilag stagnáltak, 60 forint körüli szinten.

A mélyalmos tojások esetében a dobozos kiszerelés darabára 2026. 5. héten 76–77 forint körül alakult, a szervezet 0,5 százalékos csökkenést regisztrált az előző héthez képest.

Hosszabb távon mit látunk?

A tojás ára az elmúlt bő tíz évben jól mutatja, mennyire érzékeny egy alapélelmiszer a piaci és szabályozási sokkokra. A 2015–2016-os időszakban még viszonylag nyugodt volt a piac: az árak a megszokott szezonális mintát követték, sem a költségoldalon, sem a keresletben nem jelentkeztek extrém kilengések.

Az első igazán látványos fordulat 2017–2018-ban következett be. Ekkor a tojás az egyik legnagyobbat dráguló élelmiszerré vált, amit elsősorban európai szintű kínálati zavarok magyaráztak.

A fipronilos tojásbotrány és a madárinfluenza-járványok egyszerre szűkítették a kínálatot, miközben a termelés csak lassan tudott alkalmazkodni.

Külön érdekesség, hogy mindez Magyarországon egybeesett a tojás áfájának jelentős csökkentésével, amely azonban nem tudta ellensúlyozni a piaci sokkot: az árak az adócsökkentés ellenére is meredeken emelkedtek.

A 2017-es sokk után 2019 és 2021 között viszonylagos stabilizáció következett, de a felszín alatt már ekkor gyűltek a feszültségek. Az energia-, takarmány- és logisztikai költségek emelkedése fokozatosan beépült a termelési árakba, ami előkészítette a terepet a 2022–2023-as robbanáshoz. Ebben az időszakban a tojás ára már nem egyetlen botrány miatt szállt el, hanem több, egymást erősítő tényező hatására:

az energiaválság, a dráguló gabonák, a tartóssá váló madárinfluenza-kockázat és az általánosan kiugró magyar élelmiszer-infláció együtt tolta fel az árakat.

A tojás árát ráadásul az elmúlt években közvetlen kormányzati beavatkozások is érintették. A 2022–2023-as időszakban az árstopos intézkedések, majd később az árrésstop bevezetése próbálta fékezni a lakossági árakat, de ezek inkább az árak eloszlását és megjelenését változtatták meg, semmint a mögöttes költségfolyamatokat.

Magyarországon az árak jobban is nőttek, mint az európai unióban, ezt jól látjuk 2015-ös bázison. Ez a tendencia nem csak a tojásnál jelentkezett, hiszen a 2022-es 2023-as inflációs időszak Magyarországot érintette a leginkább az európai unióban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images