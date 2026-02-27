Tényleg ezer forint lesz egy liter benzin Magyarországon?

Fókuszban a benzinárak
Az elmúlt időszakban kifejezetten barátságosan alakultak a hazai üzemanyagárak: a benzin és a dízel jegyzése egyaránt lefelé csorgott, már-már kezdtük elfelejteni a 600 forint körüli szinteket.
De ha már a Barátságnál tartunk: az orosz olaj érkezésének leállása miatt mostanán ismét a figyelem középpontjába kerültek a hazai üzemanyagárak, és több jel is arra mutat, hogy búcsút mondhatunk az eddigi nyugodt, fokozatos ármérséklődésnek.
Mekkora drágulást okozhat a Barátság-vezeték kiesése?
A tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy ha a Barátság kőolajvezeték nem működik, az brutális benzinár-drágulást hoz magával, korábbi elemzésekben az 1000 forint fölötti jegyzésekre is utaltak. Ezt a képet érdemes árnyalni, nézzük is a számokat:
