Meglepő fordulat a Barátság leállásánál: az ukránok eddig nem ismert részleteket hoztak napvilágra

A Barátság kőolajvezeték január végi megrongálása után újabb súlyos műszaki problémák derültek ki a rendszerben – közölte Denisz Smihal ukrán miniszterelnök-helyettes, energiaügyi miniszter. Az ukrán kormány szerint a január 27-i orosz dróntámadás következtében nemcsak a felszíni létesítmények, hanem a vezeték belső berendezései is jelentősen károsodtak, ami tovább késleltetheti az orosz olajtranzit helyreállítását. Pedig már Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és több tagállam is sürgeti Kijevet, hogy minél előbb indítsa újra az áramlást a kőolajvezetéken.

Január végén súlyos diplomáciai konfliktus robbant ki Magyarország és Ukrajna között, miután egy orosz dróntámadás következtében megrongálódott a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú létesítménye Lviv közelében. Most kiderült:

a vezeték a korábban ismertnél is súlyosabb, belső sérüléseket szenvedett, ami tovább késleltetheti az orosz olajtranzit helyreállítását.

Smihal elmondása alapján a dróntámadás következtében nagy mennyiségű kőolaj gyulladt ki, és az égés során keletkezett rendkívül magas hőmérséklet a csővezeték belső elemeiben, a generátorokban és nyomásvezérlőkben is károkat okozott. Ezenkívül megsérültek az érzékelők, különböző belső műszaki alkatrészek, valamint más, a működéshez elengedhetetlen rendszerelemek.

Ezek a károk kívülről nem láthatók, ugyanakkor a miniszter szerint „hatalmas mennyiségű munkát” igényel a kijavításuk – írja összefoglalójában az ukrán Interfax. A most ismertetett részletek szerint a drón egy 25 ezer köbméter kőolajat tartalmazó tárolót talált el, majd amikor ez kigyulladt, akkor az olaj egy részét a vezetékbe szivattyúzták a nagyobb ipari és környezeti károk elkerülése érdekében.

A hőterhelés következtében az olaj a csövekben forrásközeli állapotba került, ami tovább növelhette a belső rendszerek károsodását.

Az állami Naftogaz – Smihal közlése szerint – a hibafeltárás végső szakaszában jár, a teljes műszaki vizsgálat lezárását követően határozzák meg a javítás költségvetését, ütemezését és az ehhez szükséges erőforrásokat. Korábban az Ukrtransznafta is jelentős károkról számolt be, de az akkori közlés elsősorban a felszíni infrastruktúrára vonatkozott.

A mostani tájékoztatás alapján a tényleges kár összetettebb, mivel a belső kompresszor, vezérlő- és érzékelőrendszerek sérülése a biztonságos üzemeltetés alapfeltételeit érinti.

A tranzit leállítása után diplomáciai vita bontakozott ki Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között. A magyar kormány azt állítja, hogy Kijev eltúlozza a károk mértékét, és indokolatlanul késlelteti az orosz olajszállítás helyreállítását. Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő közös „tényfeltáró misszió” felállítását javasolta a károk mértékének megállapítására, de a szlovák fél szerint ezt elutasították. Orbán közölte, hogy Magyarország megvétózta egy 90 milliárd eurós uniós támogatási csomag jóváhagyását Ukrajna számára mindaddig, amíg a szállítás nem indul újra, és műholdfelvételekre hivatkozva azt mondta: a vezeték nem sérült olyan mértékben, amely működésképtelenné tenné.

Az ügy emiatt uniós szintre is került: a Financial Times szerint több uniós diplomata megerősítette:

egyes tagállamok és az Európai Bizottság is arra kérte Ukrajnát, hogy engedélyezze a Barátság vezeték érintett szakaszának független ellenőrzését.

A lap forrásai szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke kijevi látogatásuk során külön kérték a hozzáférést egy független kárfelmérés érdekében, de ezt nem engedélyezték.

A Financial Times által áttekintett műholdképek valóban mutatnak sérüléseket a helyszínen, ugyanakkor a lap szerint ezek alapján a pusztítás mértéke nem állapítható meg teljes bizonyossággal.

Az ukrán fél a késlekedés vádját visszautasítja, a korábban nyilatkozó, Volodimir Zelenszkij elnökhöz közel álló tisztviselő szerint a Naftogaz szakemberei bizonyítékokat adtak át európai partnereiknek a jelentős károkról. Korábban Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezetője is arról beszélt, hogy a támadás következtében egy nagy kapacitású tároló égett ki, és több technológiai rendszer megsérült. Az Ukrtransznafta jelezte:

vészhelyzeti helyreállítási munkálatok zajlanak, de a biztonsági kockázatok és az erőforrás-korlátok nehezítik a munkát.

Uniós források szerint Kijev biztonsági okokra hivatkozva nem engedélyezte a helyszíni vizsgálatot többek között Katarína Mathernová, az EU ukrajnai nagykövete kezdeményezésére sem.

A vita egy olyan időszakban zajlik, amikor a globális energiaárak (főleg az olajárak) emelkedése – többek között a Közel-Keleten kialakult katonai feszültségek miatt – érzékenyebbé teszi az ellátásbiztonsági kérdéseket. A Barátság vezeték az egyetlen, még működő orosz kőolajszállítási útvonal az Európai Unió irányába, amely mentességet élvez az uniós olajembargó alól a szárazföldi országok ellátási helyzete miatt.

