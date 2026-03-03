Meglepő fordulat a Barátság leállásánál: az ukránok eddig nem ismert részleteket hoztak napvilágra

Január végén súlyos diplomáciai konfliktus robbant ki Magyarország és Ukrajna között, miután egy orosz dróntámadás következtében megrongálódott a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú létesítménye Lviv közelében. Most kiderült:
a vezeték a korábban ismertnél is súlyosabb, belső sérüléseket szenvedett, ami tovább késleltetheti az orosz olajtranzit helyreállítását.
Smihal elmondása alapján a dróntámadás következtében nagy mennyiségű kőolaj gyulladt ki, és az égés során keletkezett rendkívül magas hőmérséklet a csővezeték belső elemeiben, a generátorokban és nyomásvezérlőkben is károkat okozott. Ezenkívül megsérültek az érzékelők, különböző belső műszaki alkatrészek, valamint más, a működéshez elengedhetetlen rendszerelemek.
Ezek a károk kívülről nem láthatók, ugyanakkor a miniszter szerint „hatalmas mennyiségű munkát” igényel a kijavításuk – írja összefoglalójában az ukrán Interfax. A most ismertetett részletek szerint a drón egy 25 ezer köbméter kőolajat tartalmazó tárolót talált el, majd amikor ez kigyulladt, akkor az olaj egy részét a vezetékbe szivattyúzták a nagyobb ipari és környezeti károk elkerülése érdekében.
A hőterhelés következtében az olaj a csövekben forrásközeli állapotba került, ami tovább növelhette a belső rendszerek károsodását.
Az állami Naftogaz – Smihal közlése szerint – a hibafeltárás végső szakaszában jár, a teljes műszaki vizsgálat lezárását követően határozzák meg a javítás költségvetését, ütemezését és az ehhez szükséges erőforrásokat. Korábban az Ukrtransznafta is jelentős károkról számolt be, de az akkori közlés elsősorban a felszíni infrastruktúrára vonatkozott.
A mostani tájékoztatás alapján a tényleges kár összetettebb, mivel a belső kompresszor, vezérlő- és érzékelőrendszerek sérülése a biztonságos üzemeltetés alapfeltételeit érinti.
A tranzit leállítása után diplomáciai vita bontakozott ki Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között. A magyar kormány azt állítja, hogy Kijev eltúlozza a károk mértékét, és indokolatlanul késlelteti az orosz olajszállítás helyreállítását. Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő közös „tényfeltáró misszió” felállítását javasolta a károk mértékének megállapítására, de a szlovák fél szerint ezt elutasították. Orbán közölte, hogy Magyarország megvétózta egy 90 milliárd eurós uniós támogatási csomag jóváhagyását Ukrajna számára mindaddig, amíg a szállítás nem indul újra, és műholdfelvételekre hivatkozva azt mondta: a vezeték nem sérült olyan mértékben, amely működésképtelenné tenné.
Az ügy emiatt uniós szintre is került: a Financial Times szerint több uniós diplomata megerősítette:
egyes tagállamok és az Európai Bizottság is arra kérte Ukrajnát, hogy engedélyezze a Barátság vezeték érintett szakaszának független ellenőrzését.
A lap forrásai szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke kijevi látogatásuk során külön kérték a hozzáférést egy független kárfelmérés érdekében, de ezt nem engedélyezték.
A Financial Times által áttekintett műholdképek valóban mutatnak sérüléseket a helyszínen, ugyanakkor a lap szerint ezek alapján a pusztítás mértéke nem állapítható meg teljes bizonyossággal.
Az ukrán fél a késlekedés vádját visszautasítja, a korábban nyilatkozó, Volodimir Zelenszkij elnökhöz közel álló tisztviselő szerint a Naftogaz szakemberei bizonyítékokat adtak át európai partnereiknek a jelentős károkról. Korábban Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezetője is arról beszélt, hogy a támadás következtében egy nagy kapacitású tároló égett ki, és több technológiai rendszer megsérült. Az Ukrtransznafta jelezte:
vészhelyzeti helyreállítási munkálatok zajlanak, de a biztonsági kockázatok és az erőforrás-korlátok nehezítik a munkát.
Uniós források szerint Kijev biztonsági okokra hivatkozva nem engedélyezte a helyszíni vizsgálatot többek között Katarína Mathernová, az EU ukrajnai nagykövete kezdeményezésére sem.
A vita egy olyan időszakban zajlik, amikor a globális energiaárak (főleg az olajárak) emelkedése – többek között a Közel-Keleten kialakult katonai feszültségek miatt – érzékenyebbé teszi az ellátásbiztonsági kérdéseket. A Barátság vezeték az egyetlen, még működő orosz kőolajszállítási útvonal az Európai Unió irányába, amely mentességet élvez az uniós olajembargó alól a szárazföldi országok ellátási helyzete miatt.
Címlapkép forrása: Portfolio
