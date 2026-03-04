Újabb közel-keleti országból hozzák haza a magyar turistákat

Az Egyesült Arab Emírségek után egy újabb kedvelt közel-keleti turistacélpontról, Ománból is hazahozzák a magyar turistákat. Az általunk megkérdezett utazásszervező cég arról számolt be, hogy ügyfeleik többsége nem mondja le a tervezett nyaralását a térségben oda, ahová még el lehet jutni – Egyiptom és Tunézia például zavartalanul üzemel.

Óráról-órára változik a helyzet a Közel-Keleten, több ország légtere továbbra is zárva az iráni drón- és rakétacsapások, meg persze az Irán elleni izraeli és amerikai légitámadások miatt. A Konzuli Szolgálat honlapján az olvasható, hogy Iránba már jó 2 éve nem javasolt az utazás, de március 1-e óta az Egyesült Arab Emírségek és Katar is a piros zónába került.

Ománban is változott a helyzet

Az ilyenkor kedvelt úti cél, Omán, a narancssárga tartományban van, vagyis kiemelt biztonsági kockázatot rejtő országként nyilvántartott, viszont a szervezet turistautak még nem tiltottak. Ennek ellenére

kedd délután az ománi utakat is felfüggesztették az ország egyik kikötőjét ért dróntámadás miatt.

Ciprus is a narancssárga régióban van, de ilyenkor nincs szezonja a szigetországot felkereső csoportos utaknak, ráadásul a légtér ott nyitott, annak ellenére, hogy a helyi brit hadikikötőt több dróntámadás érte.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter kedd reggeli közlése szerint többezer magyar utas rekedhetett kint. Ekkor arról számolt be, hogy Szaúd-Arábiából, Ománból és Jordániából járnak repülőgépek, ezekből az országokból gond nélkül haza lehetett jutni. Mintegy 4 ezer magyar van az Egyesült Arab Emirátusokban (Dubaiban és Abu-Dzabiban). Itt részletesen elkezdték üzemeltetni a repülőtereket. Az Emirates néhány járatot elindított, és a Flydubai is hozott már haza utasokat. Izraelből szárazföldön Egyiptom felé és Jordánia irányába lehet elhagyni az országot. Jordániából indítanak mentesítő repülőjáratokat Budapest felé szerdán és csütörtökön, 90-90 fős kapacitással, a Wizz Air pedig növeli az egyiptomi, sarm-es-sejki járatai számát heti 3-ról 10-re, és onnan is haza tudnak jönni a Közel-Keleten rekedt utasok, közölte a miniszter.

Ománt hétfőn még biztonságosnak gondolták a hazai utazásszervezők, kedd délután azonban közleményt adott ki az egyik cég, az IBUSZ,

az újabb dróntámadások miatt az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntöttek.

A már befizetett utak részvételi díjait teljes összegben visszatérítik, legkésőbb 14 napon belül. Az útlemondási biztosítás díját már nem kaphatják vissza az utasok, az indoklás szerint azért, mert a biztosító kockázatviselése a szerződéskötés időpontjában megkezdődött. A betegség-, baleset- és poggyászbiztosítási díjakat ugyanakkor visszatérítik az utasoknak, hiszen a háborús helyzet miatt az utak egyelőre biztos, hogy nem tudnak megvalósulni.

Az érintett utasok részére felajánlja az IBUSZ az átfoglalás lehetőségét is, saját szervezésű, május 15-e és október 15-e között induló nyári üdüléseire. Az idén március 15-ig véglegesített foglalások esetében az aktuális előfoglalási árakon felül további 5% kedvezményt biztosítanak.

A jelenleg Ománban tartózkodó, nyaralásukat töltő 189 utas hazautazását az IBUSZ megszervezte. Legkésőbb pénteken a Smartwings charterjáratával érkeznek vissza Budapestre.

Az Irán elleni támadás miatt kialakult helyzetből az Ománban nyaralók elmondásuk szerint nem sokat érzékelnek. Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketingigazgatója a Portfolio.hu-nak elmondta: „Az ott nyaraló utasaink közlése szerint teljes a nyugalom, igyekeznek a legtöbb programon részt venni. Fokozottan figyeljük a helyzetet.

Bár narancssárga besorolású az ország, mehetnének oda szervezett utak, de a helyzetre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük az utazások szervezését, mert mindennél fontosabb az utasok biztonsága.

Közölte azt is, hogy kollégáik az érintett utasokat közvetlenül tájékoztatják a további részletekről és teendőkről.

„Dubaiban 20 utasunk rekedt, velük egy idegenvezető van napközben, de az utasok sértetlenek, számukra a cégünk és az Egyesült Arab Emírségek fedezi a plusz kint tartózkodás költségeit. Az Emirates légitársaság járataira átfoglaltuk a jegyeiket. Szerdától elméletileg jöhetnek haza. Nincs pánik a köreikben” - mondta Termes Nóra.

Közölte:

ügyfeleik többsége nem mondja le a tervezett nyaralását a térségben oda, ahová még el lehet jutni – Egyiptom és Tunézia például zavartalanul üzemel.

Az utazási irodának Délkelet-Ázsiában most nincsenek utasaik, így ott nem rekedtek vendégeik. Ciprusnak pedig jelenleg nincs szezonja, a helyzet ellenére viszont ide is sok az érdeklődés, nincsenek útvisszamondások.

Legalább három éjszaka árát fedezik

Az utazási irodák jelenleg is megfeszített erővel dolgoznak azoknak az utasoknak a hazahozatalán, akik a közel-keleti háború miatt Dubaiban, Katarban vagy Délkelet-Ázsiában rekedtek.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke a Portfolio.hu-nak nyilatkozva elmondta, hogy bár pontos összesítés még nem áll rendelkezésre a kint tartózkodók számáról, de jelenleg minden érintett szakember a megoldáson és a biztonságos hazajutás megszervezésén dolgozik.

Hozzátette: „a legfontosabb, hogy tudomásunk szerint egyetlen magyar utas sem sérült meg a térségben. A jelenlegi körülmények között mutatkozik meg leginkább az utazási irodák által kínált biztonsági háló jelentősége. Az utazási csomagot igénybe vevők számára ugyanis a szervező iroda vis maior esetén is köteles meghatározott támogatást és ellátást biztosítani.

Az irodáknak ilyenkor legalább három éjszakára kötelességük fedezni a kint rekedt utasok szállásköltségeit,

emellett folyamatosan keresik a megoldásokat azok számára is, akik nem a konfliktus közvetlen zónájában tartózkodnak, de a légitársaságuk – például az Emirates, az Etihad, a Qatar Airways vagy a Wizz Air – felfüggesztette a repülést a térségben.”

Ciprusra is lehet menni

Az utazásszervezők elsősorban európai és ázsiai légitársaságok járataira próbálják meg átfoglalni az érintetteket, ami a korlátozott szabad kapacitások miatt jelenleg rendkívül komoly logisztikai feladatot jelent.

Molnár Judit kitért arra is, hogy az irodák az előző hetek geopolitikai fejleményei miatt már korábban leállították a csoportos utakat Izraelbe és Iránba. Ciprus esetében megjegyezte, hogy bár a szezon még nem indult el, az ország légtere nyitott, így az ott tartózkodó egyéni utazók haza tudnak jutni.

„Amennyiben a konfliktus elhúzódik, az irodák prioritása továbbra is az utasok biztonsága lesz, ami a kínálat teljes átdolgozását és alternatív úti célok felajánlását teszi majd szükségessé” – mondta Molnár Judit.

Ciprusra egyébként szombattól is el lehetne utazni, 8%-os kedvezménnyel. Az egyik utazásközvetítő cég oldalán a reklámszlogen ugyanakkor igencsak kétértelművé vált az elmúlt napokban, mert az „egy döntés, dupla élmény” mondatból, az utóbbi napok Irán és a libanoni Hezbollah által elkövetett dróntámadások miatt nem biztos, hogy a tengerparti nyaralás jut rögtön az ember eszébe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images