Máris itt a benzinárstop Magyarország szomszédjában!
Gazdaság

Máris itt a benzinárstop Magyarország szomszédjában!

MTI
A horvát kormány hétfői rendkívüli ülésén döntött az üzemanyagok árának korlátozásáról a közel-keleti helyzet és az iráni háború következtében emelkedő olajárak miatt - közölte Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök hétfőn.

A kormányfő elmondta: a közel-keleti háborús helyzet miatt lezárták a Hormuzi-szorost, ami jelentős emelkedést okozott a kőolaj világpiaci árában. A nyersolaj ára jelenleg hordónként 105-107 dollár között alakul, tíz nap alatt mintegy 50 százalékot emelkedve.

A kabinet ezért módosítja a kőolajtermékek legmagasabb kiskereskedelmi árát meghatározó rendeletet, valamint az energiahordozók és a villamos energia jövedéki adójáról szóló szabályozást, hogy mérsékelje az áremelkedés hatását a lakosságra

- tette hozzá.

Plenkovic közlése szerint kormányzati beavatkozás nélkül az eurodízel literenkénti ára 1,72 euróra emelkedne,

a rendelet azonban 1,55 euróban maximálja az árat.

A benzin ára a piaci 1,55 euró helyett literenként 1,50 euró lesz.

A horvát kormány a két rendelet módosításával ismét felső határt szab az üzemanyagok árának a benzinkutakon.

A horvát állami szénhidrogén-ügynökség számításai szerint kormányzati beavatkozás nélkül a dízel literenként 24 eurócenttel, a benzin kilenc eurócenttel drágulna. Ez egy átlagos, 50 literes dízeltank esetében mintegy 12 eurós többletköltséget jelentene, míg a benzin esetében mintegy 4,5 euróval nőne a tankolás ára.

Címlapkép forrása: Shutterstock

