Rendkívüli: újra bevezetik Magyarországon az üzemanyag-árstopot, kiderültek a részletek

A mostani bejelentés alapján a kormány ismét hozzányúl az üzemanyagok árazásához:

a benzin és gázolaj esetében védett árat, tehát ársapkát vezetünk be, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak



- mondta Orbán Viktor.

Benzin esetében 595 forint,

míg dízel esetében 615 forint lesz az ársapka.

A rendelkezés mezőgazdászokra, fuvarozókra, vállalkozókra is vonatkozik a magánszemélyek mellett.

A rendelkezés éjféltől lép életbe, tehát a holnapi naptól kezdve alkalmazni kell a töltőállomásokon.

Ahogy azt sejteni lehetett, a legfőbb kérdés a mai kormányülésen az volt, hogy bevezetik-e az üzemanyag-árstop vagy sem. Végül úgy látszik, hogy a kormány a hatósági árszabályozás mellett döntött, amely bár alkalmas a fogyasztói árnyomás enyhítésére, de egyúttal súlyos ellátási problémákat és a vállalkozók bedőlését is okozhatja, mint ahogy azt megtapasztalhattuk 2022-ben.

De mi vezetett idáig?

A globális energiapiacok a 2022-es energiakrízis óta nem látott mértékű turbulenciával szembesülnek, amely többek között a magyar üzemanyagpiacon is azonnal érezteti a hatását.

A háború kitörése előtt a benzin 567 forint, a dízel pedig 589 forint volt átlagban, ami azt jelenti, hogy minden egyes liter benzinért 28, míg gázolajért 60 forinttal kell többet fizetni kicsivel több, mint egy hét leforgása alatt. Ráadásul ez még csak a korábbi, hordónkénti 85-90 dolláros árszinteket tükrözi, miközben hétfő reggelre 120 dolláron is járt a jegyzés - bár azóta jelentős korrekcióban van és már 100 dollár körül jár.

Időközben a Mol rendkívüli árazást vezetett be, aminek értelmében a benzin piaci átlagárát jelentősen meghaladó mértékben növekszik a 95-ös literenkénti ára a vállalat által üzemeltetett benzinkutakon, egészen 619 forintra, miközben hasonló mennyiségű dízelért 639 forintot kell majd fizetni - legalábbis kellett volna a miniszterelnök bejelentéséig.

Ebben a rendkívül kiélezett makrogazdasági és geopolitikai környezetben a magyar kormányzat részéről ismét felmerült

a hazai üzemanyagárak állami szintű, hatósági szabályozásának, azaz az üzemanyag-árstop bevezetésének a lehetősége.

Orbán Viktor miniszterelnök 2026. március 9-én, hétfőn jelentette be, hogy az elszabaduló árak megfékezése érdekében kora délutánra rendkívüli kormányülést hívott össze. A kormányfői indoklás szerint a Barátság olajvezeték körüli helyzet és a közel-keleti háború miatt az üzemanyagárak Magyarországon is robbanásszerű növekedésnek indultak, és a hazai gazdaság stabilitásának megőrzése érdekében meg kell akadályozni, hogy

a gázolaj és a benzin ára elviselhetetlen szintre emelkedjen.

A jelenlegi, rendkívül instabil helyzet megértéséhez, valamint a lehetséges állami beavatkozási forgatókönyvek kockázatainak és várható kimeneteleinek felméréséhez elengedhetetlen a korábbi, 2021 novemberében bevezetett üzemanyag-árstop megismerése.

Hol volt, hol nem volt

A magyar kormány 2021 őszén egy olyan specifikus makrogazdasági környezetben szánta el magát a kiskereskedelmi üzemanyagárak maximálására, amelyet a koronavírus-járvány utáni meglepően gyors és robusztus gazdasági kilábalás, a megugró globális fogyasztói kereslet, az akadozó nemzetközi ellátási láncok, és az ezek nyomán kialakuló, évtizedes csúcsokat döntögető globális inflációs nyomás jellemzett. A növekvő terhek enyhítése érdekében a kormányzat egy radikális piacszabályozó eszközhöz nyúlt: 2021. november 15-i hatállyal bevezették a kiskereskedelmi üzemanyag-árstopot. Az intézkedés jogszabályi hátterének értelmében a 95-ös benzin és a normál gázolaj (dízel) legfelső, kutakon fizetendő kiskereskedelmi árát literenként 480 forintban rögzítették.

Kritikus szabályozási elem volt a bevezetéskor, hogy a kormányzat nem nyújtott semmilyen állami kompenzációt a kiskereskedőknek, miközben az üzemanyagok adótartalma (jövedéki adó, ÁFA) változatlan maradt, a rögzített ár fenntartásának teljes pénzügyi terhe a kereskedői árrés csökkenésén keresztül a piaci szereplőkre hárult. Az eredetileg mindössze három hónapra, 2022. február 15-ig tervezett, átmenetinek szánt intézkedést a geopolitikai helyzet folyamatos romlása, az energiaárak tartós emelkedése, majd az orosz-ukrán háború 2022. februári kitörése miatt a kormány kénytelen volt többször is meghosszabbítani. Az árstop végül egészen 2022 decemberéig érvényben maradt,

amikor a fizikai termékhiány kikényszerítette annak azonnali kivezetését.

Sok vállalkozó megszenvedte

Bár a fogyasztókra nézve valóban volt pozitív hatása a döntésnek, a hazai üzemanyag-ellátási láncban súlyos problémákat generált. Ahogy 2022-es orosz-ukrán háború miatt a globális kőolajárak ismét emelkedésnek kezdtek, az eredetileg bevezetett 480 forintos kiskereskedelmi árplafon fenntartása hamarosan teljesen tarthatatlanná vált a hazai benzinkutak számára. A nagykereskedelmi beszerzési árak ugyanis túllépték a rögzített fogyasztói árat, ami ahhoz az abszurd gazdasági szituációhoz vezetett, hogy

a töltőállomások minden eladott liter üzemanyagon tiszta veszteséget termeltek.

Mivel tömeges kútbezárások fenyegettek, a helyzet kezelése és az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a kormányzat egy újabb drasztikus lépésre szánta el magát: a kiskereskedelmi árak mellett a nagykereskedelmi árakat is 480 forintban maximálta. Ez az intézkedés azonban egy lavinaszerű piaci átrendeződést indított el.

A lakossági fogyasztás az árelőny miatt jelentősen megugrott, miközben elképesztő méreteket öltött a határ menti üzemanyag-turizmus és a nemzetközi teherfuvarozók tranzit-tankolása is. a teljes magyar nagykereskedelmi piacot érintette a megnövekedett igény.

Ennek az volt a következménye, hogy

sok töltőállomáson rendszeressé váltak a készlethiányok.

A kutak az egyidejű vásárlói roham és az akadozó utánpótlás miatt kénytelenek voltak drasztikus mennyiségi korlátozásokat bevezetni, miközben számos vidéki kút átmeneti üzemszünetre vagy teljes bezárásra kényszerült a készletek kimerülése miatt.

Miben más most?

Ugorva az időben mintegy öt évet, 2026 márciusára a magyar üzemanyagpiac újabb ársapkával néz szembe. Míg a 2021-2022-es árnövekedést a koronavírusból való kilábalás és az orosz-ukrán konfliktus okozta, addig a 2026-os helyzetet egy klasszikus, de brutális erejű, eddig még soha nem tapasztalt kínálati sokk idézte elő.

A 2026-os válság napi közel 20 millió hordós kiesést jelent, ami felülmúl minden korábbi olajválságot.

Összehasonlításképpen

az 1978-as iráni iszlám forradalom napi 5,5 millió hordó,

az 1973-as jom kippuri háború 4,5 millió hordó,

az 1990-es Irak–Kuvait öböl-háború 4,3 millió hordó,

az 1980-as Irán–Irak háború 4 millió hordó, míg

az orosz–ukrán háború kitörése 2022-ben mintegy 2 millió hordónyi kínálatot vont ki a piacról.

A globális félelmek és az azonnali fizikai hiány rémképe pillanatok alatt beárazódott. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára a konfliktus kirobbanása előtti (február végi) szinthez képest több mint 45-50 százalékkal emelkedett, a már említett 120 dollár/hordó szintet is elérve.

A forint árfolyam is fontos. Míg a 2021 novemberi árstop bevezetésekor a magyar kormány egy 310-320 forintos stabil dollárárfolyamra támaszkodhatott , 2026 márciusában a dollár-forint keresztárfolyam szabadesésbe kezdett, és a 342-345 forintos tartományba gyengült. Ez a devizagyengülés abból is fakad, hogy Magyarország energiaimportnak erősen kitett állam, egy ekkora olajdrágulás drasztikusan rontja a külkereskedelmi egyenleget és az államháztartás helyzetét.

Mivel a hazai üzemanyag-nagykereskedelmi árak képzése alapvetően két változóra: a Brent kőolaj dollárban kifejezett világpiaci árára és a forint/dollár (USD/HUF) árfolyamra épül,

e két tényező egyidejű, egyirányú és drasztikus romlása azonnali megjelenik a magyarországi benzinkutak áraiban is.

