Megszólaltak az elemzők a magyar áremelkedésről: a lehető legrosszabbkor jöttek a sokkoló energiaárak

Itt lehet a mélypont
Az előzetesen várt 1,7% helyett még nagyobbat esett a magyar infláció, az 1,4%-os érték 2016 novembere óta a legalacsonyabb. A februári adatot azonban elhomályosítják az elmúlt egy hét fejleményei, hiszen a közel-keleti háború miatt elszállt az olaj és a földgáz világpiaci ára, illetve gyengült a forint, ami fokozza az inflációs kockázatokat.
Márciusban a háborús helyzet és a bázishatások miatt már az infláció némileg növekedhet – vetítette előre Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakértője. Ezt a hatást erősítheti az erősödő kereslet és az árrésstop esetleges kivezetése is. Szerinte most nehéz megmondani, hogy az éves infláció hogyan alakul, ez nagyban függ a közel-keleti események további alakulásától.
Az alap forgatókönyvünk szerint arra számítunk, hogy az éves átlagos inflációs ráta 2,9%-on alakulhat idén, azonban az iráni konfliktus okozta bizonytalanságok miatt ebben jelenleg látunk felfelé mutató kockázatokat, amely jó néhány tized százalékpont lehet – tették hozzá az MBH Bank elemzői.
Ami a kilátásokat illeti, a háború kitörése érdemi bizonytalanságot hozott az előrejelzésekbe. Az azóta eltelt napok piaci feszültségei az energiaárak elszállásához és a forint jelentős gyengüléséhez vezettek. Az elmúlt órákban visszarendeződést láthattunk, azonban az erős piaci volatilitás nem segíti az inflációs várakozások mérséklődését – véli Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője kiemelte, hogy márciusban a járműüzemanyagok árainak további emelkedése, a kevésé támogató bázishatás önmagában várhatóan 2 százalék fölé löki vissza az éves rátát. Az év utolsó negyedévében pedig – nagy előrejelzési bizonytalanság mellett – valószínűleg a célsáv fölött lesz az éves infláció.
Látva a friss számokat, a lehető legrosszabbkor jött a legújabb energiaár-sokk, amelyet a közel-keleti háború kirobbanása okozott. Ilyen inflációs mutatók mellett ugyanis végre érdemben elindulhatott volna lefelé a lakosság inflációs várakozása
- emelte ki Virovácz Péter. Az ING Bank elemzőjének legfrissebb gyorsbecslése szerint az év/év inflációs ráta az első fél év végére visszaemelkedhet 3 százalék fölé, majd az év végéig elérheti a 4 százalékot. Virovácz szerint, ha a következő hetekben oldódnának az ellátási zavarok és megnyugodnának a piacok, akkor érdemi esély van arra, hogy az év egészének átlagában 3 százalék legyen az infláció.
Megint óvatos lehet a Monetáris Tanács
A mai adatok alapján a jegybank márciusban folytathatná a kamatcsökkentést, ezt azonban az elmúlt heti események jelentősen felülírták: a forint gyengült, az olaj és a gáz ára pedig emelkedett, ami inflációs hatást jelent – hangsúlyozta Regős Gábor. Az események gyorsan változnak, mindenképpen kialakult egy piaci turbulencia, ami a pénzügyi stabilitás szempontja alapján ellent mond a további vágásnak – de addig még sok minden történhet – tette hozzá.
A hétfői 400-at közelítő forintárfolyam és a geopolitikai kockázatok erősödése mellett az volt a kérdés, hogy a jegybank el tudja-e kerülni a kamatemelést
- vélik az MBH Bank szakértői. Ez a piaci feszültség ugyanakkor mára enyhülni látszik, így a hazai kamatemelési várakozások is elkezdtek kiárazódni.
A februári inflációs mutatók rendkívül alacsony szintje és a kedvezően alakuló szolgáltatásinfláció szinte biztosan együtt járt volna egy márciusi jegybanki kamatvágással. Látva ugyanakkor az energiaárak és a forint változékonyságát, és azt, hogy ezek jelenleg mind inflációs többletet okoznak, így nehéz most egyértelműen kijelölni a monetáris politika irányvonalát – hangsúlyozta Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője egyelőre nem zárná ki teljesen a kamatvágás lehetőségét sem, de ha velünk marad a piaci ingadozás, a gyenge forint és a magas energiaár akkor vélhetően az MNB – az eddigiekből kiindulva – inkább az óvatos megközelítés mellett teszi le a voksát és változatlanul hagyja a kamatokat.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Egy kis iráni szigeten múlik a Közel-Kelet sorsa: ha megtámadják, az egész térség összeomolhat
Kiderült, miért húzott vörös vonalat Amerika.
2026 is Európa legerősebb gazdaságának vesszőfutásával kezdődik
Rossz hírek érkeztek.
Nem várnak tovább: hatalmas drónvédelmi pajzsot húznak fel Oroszország szomszédjában, már idén bevetik
Megunták a légtérsértéseket.
Trükkös átverés ütötte fel a fejét Magyarországon, adóvisszatérítéssel csalják tőrbe az áldozatokat
Egyre nehezebben felismerhető a csalás.
Belenyúlna Brüsszel az európaiak pénztárcájába: kiderült, mit terveznek von der Leyenék
Arra figyelmeztetnek, az EU legerősebb fegyverével lőheti lábon saját magát.
Aranyat ér, ha balesetet szenvedsz: már 700 ezren töltötték le az E-kárbejelentőt
Közös fellépést tervez a MABISZ és az Autós Nagykoalíció.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.