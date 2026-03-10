  • Megjelenítés
Megszólaltak az elemzők a magyar áremelkedésről: a lehető legrosszabbkor jöttek a sokkoló energiaárak
Megszólaltak az elemzők a magyar áremelkedésről: a lehető legrosszabbkor jöttek a sokkoló energiaárak

Portfolio
A vártnál alacsonyabb, 1,4%-os inflációs adatot közölt kedd reggel a KSH, ezzel az áremelkedési ütem majdnem tízéves mélypontra esett vissza. Az elemzők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a kilátások bizonytalanok, a lehető legrosszabbkor jött az elmúlt egy hétben a közel-keleti háború és az azzal járó energiaár-sokk.

Itt lehet a mélypont

Az előzetesen várt 1,7% helyett még nagyobbat esett a magyar infláció, az 1,4%-os érték 2016 novembere óta a legalacsonyabb. A februári adatot azonban elhomályosítják az elmúlt egy hét fejleményei, hiszen a közel-keleti háború miatt elszállt az olaj és a földgáz világpiaci ára, illetve gyengült a forint, ami fokozza az inflációs kockázatokat.

Márciusban a háborús helyzet és a bázishatások miatt már az infláció némileg növekedhet – vetítette előre Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő szakértője. Ezt a hatást erősítheti az erősödő kereslet és az árrésstop esetleges kivezetése is. Szerinte most nehéz megmondani, hogy az éves infláció hogyan alakul, ez nagyban függ a közel-keleti események további alakulásától.

Az alap forgatókönyvünk szerint arra számítunk, hogy az éves átlagos inflációs ráta 2,9%-on alakulhat idén, azonban az iráni konfliktus okozta bizonytalanságok miatt ebben jelenleg látunk felfelé mutató kockázatokat, amely jó néhány tized százalékpont lehet – tették hozzá az MBH Bank elemzői.

Ami a kilátásokat illeti, a háború kitörése érdemi bizonytalanságot hozott az előrejelzésekbe.  Az azóta eltelt napok piaci feszültségei az energiaárak elszállásához és a forint jelentős gyengüléséhez vezettek. Az elmúlt órákban visszarendeződést láthattunk, azonban az erős piaci volatilitás nem segíti az inflációs várakozások mérséklődését – véli Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője kiemelte, hogy márciusban a járműüzemanyagok árainak további emelkedése, a kevésé támogató bázishatás önmagában várhatóan 2 százalék fölé löki vissza az éves rátát. Az év utolsó negyedévében pedig – nagy előrejelzési bizonytalanság mellett – valószínűleg a célsáv fölött lesz az éves infláció.  

Látva a friss számokat, a lehető legrosszabbkor jött a legújabb energiaár-sokk, amelyet a közel-keleti háború kirobbanása okozott. Ilyen inflációs mutatók mellett ugyanis végre érdemben elindulhatott volna lefelé a lakosság inflációs várakozása

- emelte ki Virovácz Péter. Az ING Bank elemzőjének legfrissebb gyorsbecslése szerint az év/év inflációs ráta az első fél év végére visszaemelkedhet 3 százalék fölé, majd az év végéig elérheti a 4 százalékot. Virovácz szerint, ha a következő hetekben oldódnának az ellátási zavarok és megnyugodnának a piacok, akkor érdemi esély van arra, hogy az év egészének átlagában 3 százalék legyen az infláció.

Megint óvatos lehet a Monetáris Tanács

A mai adatok alapján a jegybank márciusban folytathatná a kamatcsökkentést, ezt azonban az elmúlt heti események jelentősen felülírták: a forint gyengült, az olaj és a gáz ára pedig emelkedett, ami inflációs hatást jelent – hangsúlyozta Regős Gábor. Az események gyorsan változnak, mindenképpen kialakult egy piaci turbulencia, ami a pénzügyi stabilitás szempontja alapján ellent mond a további vágásnak – de addig még sok minden történhet – tette hozzá.

A hétfői 400-at közelítő forintárfolyam és a geopolitikai kockázatok erősödése mellett az volt a kérdés, hogy a jegybank el tudja-e kerülni a kamatemelést

- vélik az MBH Bank szakértői. Ez a piaci feszültség ugyanakkor mára enyhülni látszik, így a hazai kamatemelési várakozások is elkezdtek kiárazódni.

A februári inflációs mutatók rendkívül alacsony szintje és a kedvezően alakuló szolgáltatásinfláció szinte biztosan együtt járt volna egy márciusi jegybanki kamatvágással. Látva ugyanakkor az energiaárak és a forint változékonyságát, és azt, hogy ezek jelenleg mind inflációs többletet okoznak, így nehéz most egyértelműen kijelölni a monetáris politika irányvonalát – hangsúlyozta Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője egyelőre nem zárná ki teljesen a kamatvágás lehetőségét sem, de ha velünk marad a piaci ingadozás, a gyenge forint és a magas energiaár akkor vélhetően az MNB – az eddigiekből kiindulva – inkább az óvatos megközelítés mellett teszi le a voksát és változatlanul hagyja a kamatokat.

Címlapkép forrása: Shutterstock

