Váratlan fordulat jöhet: egészen máshogy csaphat le az iráni konfliktus, mint az orosz-ukrán háború

Amikor egy olyan felforgató esemény történik, mint az iráni háború, a profik rögtön történelmi példák után nyúlnak, amelyek aztán a viszonyítási pontot jelentik a döntéshez. Most többen a 2022-es események megismétlődését látják a háborúban. Nagyot emelkedő olajár, megugró infláció, beszakadó tőzsdék. Ismerjük ezt a forgatókönyvet. De mi van, ha mégsem?

Első ránézésre az iráni háború nagyon hasonlít 2022 februárjára, amikor az oroszok lerohanták Ukrajnát, felborítva ezzel az európai békét. Az olajárak emelkednek, az inflációs sokk egyértelmű, a kötvénypiac mozgolódik.

Ismerős történet. De csak akkor, ha valóban ugyanaz a két eset és nincsenek érdemi különbségek a gazdasági és piaci helyzetben.

A kérdés nem csak elméleti, mert valós különbségek esetén a piacok is teljesen másképp reagálhatnak és pont az ilyen esetek azok, amelyeket először hajlamosak benézni a profik is, pedig sokszor a legizgalmasabb lehetőségek ilyenkor vannak. Ennek járunk most utánna.