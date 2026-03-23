Stagflációs árnyék és bizonytalan de-eszkaláció: erre figyelnek most a befektetők

A mögöttünk álló héten a közel-keleti konfliktus és a 112 dollár fölé pattanó olajár határozta meg a tőkepiaci hangulatot, ami a globális jegybankok kamatcsökkentési terveit is érdemben átírhatja. Donald Trump ellentmondásos kommunikációja és a de-eszkaláció körüli bizonytalanság csak fokozták a részvénypiacokon a stagflációs félelmeket. A most induló héten a feszült geopolitikai helyzet mellett a keddi hazai MNB kamatdöntés, valamint a kulcsfontosságú nemzetközi inflációs és beszerzésimenedzser-adatok adják majd meg az irányt a befektetőknek.

A mögöttünk álló héten a piacokat egyértelműen a közel-keleti háború és az ebből fakadó energiasokk mozgatta. A Hormuzi-szoros körüli feszültség miatt az olajár ismét meredeken emelkedett, a Brent péntekre 112 dollár fölé kapaszkodott, ezzel közel négyéves csúcsra jutott.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A befektetők számára gyorsan világossá vált, hogy a konfliktus már nem pusztán geopolitikai kockázat, hanem inflációs és növekedési kérdés is, mivel a tartósan magasabb energiaárak világszerte ronthatják a jegybankok mozgásterét és növelhetik a stagflációs félelmeket.

Amerikai 10 éves államkötvényhozam alakulása (%)

A hét másik fő témáját a jegybanki döntések adták. A Federal Reserve változatlanul hagyta a kamatokat, miközben jelezte, hogy az infláció továbbra is a kívánatos szint fölött van, és az iráni háború új bizonytalansági tényezőt jelent. Hasonló üzenetet küldött az Európai Központi Bank és a Bank of England is: egyik intézmény sem változtatott a kamatokon, de mindkettő hangsúlyozta, hogy az energiaárak emelkedése ismét felfelé mutató inflációs kockázatot jelent.