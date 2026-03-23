Stagflációs árnyék és bizonytalan de-eszkaláció: erre figyelnek most a befektetők

A mögöttünk álló héten a piacokat egyértelműen a közel-keleti háború és az ebből fakadó energiasokk mozgatta. A Hormuzi-szoros körüli feszültség miatt az olajár ismét meredeken emelkedett, a Brent péntekre 112 dollár fölé kapaszkodott, ezzel közel négyéves csúcsra jutott.
A befektetők számára gyorsan világossá vált, hogy a konfliktus már nem pusztán geopolitikai kockázat, hanem inflációs és növekedési kérdés is, mivel a tartósan magasabb energiaárak világszerte ronthatják a jegybankok mozgásterét és növelhetik a stagflációs félelmeket.
A hét másik fő témáját a jegybanki döntések adták. A Federal Reserve változatlanul hagyta a kamatokat, miközben jelezte, hogy az infláció továbbra is a kívánatos szint fölött van, és az iráni háború új bizonytalansági tényezőt jelent. Hasonló üzenetet küldött az Európai Központi Bank és a Bank of England is: egyik intézmény sem változtatott a kamatokon, de mindkettő hangsúlyozta, hogy az energiaárak emelkedése ismét felfelé mutató inflációs kockázatot jelent.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés