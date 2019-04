4-5 év múlva termelhet a BMW-gyár, de addig is nagyon pöröghet Debrecen

Holnap, azaz április 10-én kerül sorra a Portfolio-MAGE Járműipari konferencia, amelyen bizonyára fontos témaként előkerül a debreceni BMW-gyár kérdése is. További részletek: ÁTTEKINTÉS

Póser Zoltán a beszélgetés során többször is hangsúlyozta: ők, mint a BMW-beruházást a városban menedzselő cég sem tudnak annál többet, mint amit az autógyár tavaly augusztusban utoljára kommunikált (legalább 1000 fős gyár indul). Azt viszont megerősítette: nagyon erős elkötelezettséget érzékelnek a BMW felől a gyár megépítésére. Ezt is bizonyítja, hogy éppen a Portfolio-konferencia ideje alatt is a városban tárgyalt a BMW-felsővezetők egy delegációja, hogy az előkészítés szükséges technikai részleteit egyeztessék.az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben kijelölt több száz hektáros terület régészeti munkáinak végén járnak, ezután a közművesítés következik majd, és ennek végeztével tudják átadni a BMW-nek az előkészített és felfejlesztett területet.Arra a kérdésre, hogy mikor indulhat el a termelés a gyárban, Póser jelezte: a mexikói, egyesült államokbeli és németországi új BMW-gyárak tapasztalatai alapján (bejelentéstől a termelésig mennyi idő telt el), illetve abból kiindulva, hogy a BMW egyik új márkája tavaly jelent meg, arra következtetnek, hogyA tavaly nyári debreceni BMW-beruházás bejelentés után egy német lapjelentés szintén 2023-as gyárindítással kalkulált, mi pedig részletesen megnéztük, hogy a győri és kecskeméti tapasztalatok alapján mi vár a térség gazdaságára, illetve Papp László polgármesterrel is nagyinterjút készítettünk a témában:Póser hozzátette:, mert erről nem közölt még információkat a BMW, éppen ezért a beszállítói lánc sem tudott még felállni, ehhez igazodva. Megjegyezte azonban: mivelígy a beszállítói lánc viszonylag gyorsan ki tud majd épülni, illetve a beszállítást gyorsan meg tudják majd szervezni az érintett cégek, amint tisztul a kép.Addig is pezseghet azonban a város gazdasága, hiszen részben az EDC tevékenysége miatt eddig mintegyamely projektek megvalósítása ezekben az években zajlik. Érzékeltette: Szegeden a lézerközpontra költött forrásokat leszámítva mintegy 30 milliárd forintot nyertek el az ottani székhelyű cégek, és adatai szerint Miskolcon egyelőre mindössze 2 milliárdot.

A képen balról jobbra: Petis László (menedzser, ügyvezető, IL-PE Kft.), Ábrahám László (ügyvezető igazgató, NI Hungary Kft.), Czimbalmos Levente (projekt szakmai vezető, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Modern Vállalkozások Programja), Szabó Péter (ügyvezető, FAG Magyarország Ipari Kft.), Póser Zoltán (ügyvezető igazgató, EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ), és a moderátor Weinhardt Attila (vezető elemző, Uniós Források rovatvezető, Portfolio)

Arra a kérdésünkre, hogy honnan tudja megoldani Debrecen a gazdasági pezsgéshez és a BMW-gyár indulásához szükséges munkaerőt, Póser rámutatott: a Debreceni Egyetemen - amellyel szoros a város cégeinek együttműködése - most is 73 ezren tanulnak, miközben Győrben 25 év Audi-ottlét mellett 54 ezren, ráadásul mostMeglátása szerint a debreceni kisebb és nagyobb cégek is, igaz mind Ábrahám László, az NI Hungary Kft. ügyvezetője, mind Szabó Péter, FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezetője megerősítette, hogy ez napról-napra egyre nehezebb és egyúttal a betelepülő cégek is felhajtják a béreket a városban.Az 1500-1500 főt foglalkoztató NI és FAG cégek vezetői úgy látják: a munkaerőhiányból adódó feszültség az elmúlt években fokozatosan erősödött Debrecen térségében és azt eredményezte, hogyEzt a kihívást részben úgy oldják meg, mindkét cégnél nagy hangsúlyt fektetnek a szakember utánpótlásra, igaz eltérő ennek a gyakorlati megvalósítása. Míg az FAG-nál saját akadémiát működtetnek, ahol most 120 fő tanul duális képzésben, addig az NI-nál úgy tapasztalták, hogy az a hatékony, ha a cég szakértői mennek ki az oktatási helyekre órákat tartani (illetve a cég adományokkal és gépekkel/szoftverekkel támogat iskolákat) és ennek során választják ki az utánpótlást.A mintegy 50 foglalkoztatottal működő IL-PE Kft. ügyvezetője, Petis László úgy fogalmazott:, akik aztán a gépeknél kezdenek, majd így haladnak fokozatosan a ranglétrán. Ezzel együtt azt is hangsúlyozta: már most a robottechnológiára alapoznak, hogy a jövőben még inkább erősödő munkaerőhiányt ki tudják védeni, igaz közben olyan nehézségekkel küzdenek, hogy egy-egy engedély beszerzéséhez akár több tucat intézménnyel kell egyeztetniük, míg a nagy cégek egyablakos ügyintézésben tudnak részesülni.

- értett egyet a panelbeszélgetés résztvevőivel Czimbalmos Levente. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Modern Vállalkozások Programja projektjének szakmai vezetője szerint ez a három irány abban is segít, hogy a fokozódó bérelvárásokat teljesíteni tudják a kisebb cégek is. Rámutatott: a hatékonyság javítást az is erősíti, ha az integrált vállalatirányítási rendszereket egyre nagyobb arányban használják a cégek, mert(az EU-átlag 33% körüli, a magyar cégeknek viszont mindössze 14-15%-a használ még csak ilyen rendszereket. Czimbalmos Levente arra is kitért, hogy a rugalmas munkaerő-szervezéssel (pl. részmunkaidő, GYES-ről visszatérők ösztönzése, 55 év felettiek bevonása) szintén lehet mobilizálni a munkaerő tartalékokat a gazdaságban, ami enyhítheti a munkapiaci feszültségeket.A vállalati hatékonyságnövelést valóban segítik a fent említett munkahely-kiváltó beruházások, de egyúttal az is táplálja ezt, ha mindehhez fix finanszírozást tudnak szerezni a cégek - mutatott rá előadásában Ipacs Viktor. A Raiffeisen Bank kisvállalati szegmens menedzsment vezetője ezzel arra a győri konferenciánkon is kiemelt tényre emlékeztetett, hogy(legfeljebb 2,5%-os), ami a kamatkockázatot kiküszöböli a vállalkozások életéből egy olyan környezetben, amikor sok cég számít az extrém alacsony magyar kamatkörnyezet emelkedésére. Ez a konstrukció tehát nagy előny lehet a cégeknek, a 0%-os kamattal kínált Széchenyi Beruházási Hitelnek pedig más előnyei vannak, így például több hitelcélra használható fel és kevesebb adminisztrációval jár. A kétféle termék kapcsán Ipacs szerint azt érdemes mérlegelni, hogy a cégek az alaptevékenységükhöz keresnek beruházási forrást (Széchenyi Beruházási Hitel), vagy inkább innovatív megoldásokhoz, amelyek a versenyképességek, a termelés hatékonyságát hivatottak növelni (NHP Fix).

Ipacs Viktor, a Raiffeisen Bank kisvállalati szegmens menedzsment vezetője