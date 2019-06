A több mint 70 éves egyetemünk megújulás alatt áll, és most történelmi pillanatban vagyunk, ami július 1-jén fog bekövetkezni - mondta el Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora az egyetemen tartott előadásában, aki a dolgozók előtt ismertette a terveket és a célokat. Ettől az időponttól az egyetem elhagyja az állami szférát és egy alapítvány fogja az egyetemet fenntartani."Az a cél, hogy még jobb diákok jöjjenek ide, még jobb képzést kapjanak, és még jobban megállják a helyüket az egyetem utáni években" - mondta Lánczi, aki szerint erre a változására szükség van, mert ez az egyetem a kiválóságában elérte azt a határt, amely elérhető, de itt megálltunk.Ahhoz, hogy felkerüljünk a nemzetközi térképre, szükség van a változtatásra. Az a cél, hogy ne kelljen elmenni külföldi egyetemre a magyar diákoknak, és a Corvinusról kerüljön ki az első magyar Nobel-díjas közgazdász. "A Corvinus megújítása egy nemzeti vállalkozás, ami ha sikeres, akkor az egész felsőoktatás új útra terelhető" - tette hozzá."Azért vállaltam el a kuratóriumi elnökséget, mert ez egy nagyon jó egyetem, de hiszek abban, hogy még jobbat lehet létrehozni" - mondta el Hernádi Zsolt, az egyetem fenntartói jogait gyakorló Maecenas Universitatis Corvini (MUC) Alapítvány kuratóriumának az elnöke, a Mol elnök-vezérigazgatója. Közép-Kelet-Európában még ilyen nem történt, mint ami a Corvinussal, és máshol is nehéz példát találni, amikor az állami fenntartó hasonló lépést hoz.Hernádi kiemelte: július 1-jétől csak rajtunk múlik, hogy még jobb legyen az egyetem. "Attól lesz más, mert teljesítményen alapuló értékrendet hozunk létre és emeljük a versenyképességet. Változnunk kell, és jobbnak kell lenni, mint bárki más" - mondta. "Eltökéltek vagyunk, hogy Közép-Európa legjobb gazdasági és társadalmi képzését biztosítsuk."A legjobb diákokat kell idehoznunk, nem csak Magyarországról, hanem külföldről is. Ne azért jöjjenek, mert olcsóbb a képzés, mint máshol, hanem azért, mert ez a legjobb egyetem. Nekünk a legjobbakat kell idehozni és a jövő elitjét kell kiképeznünk. Hosszú távon Európa 100 és a világ 200 legjobb egyeteme közé kell kerülnünk - mondta Hernádi.Szerinte július 1-től végre lehet hosszú távon gondolkodni, mert nem kell rektori időszakokhoz, költségvetési korlátokhoz és máshoz alkalmazkodni. "Megalkuvás és kompromisszum nélkül dönthetünk a sorsunkról, amibe kívülről többet senki sem tud beleszólni" - fejtette ki. "Az ötfős kuratórium senkitől és semmiben nem függ."A fenntartóváltást követően az egyetem alapvető feladata és fókusza nem változik. Az egyetem vezető testülete továbbra is a szenátus marad, amelynek továbbra is lesznek választott tagjai és olyanok, amelyek hivataluknál fogva szenátorok is. A kancellár felel az egyetem gazdasági hátterének biztosítására, amit továbbra is Pavlik Lívia lát el.A kuratórium döntött arról, hogy létrehozza az elnöki tisztséget, a legjobb nemzetközi gyakorlatnak megfelelően. A tisztséget Anthony Radev tölti be, aki a Corvinuson diplomázott, a McKinseyben dolgozott, több McKinsey irodát ő hozott létre Közép-Európában. A hatásköre néhány pénzügyi döntésen túl a stratégiaalkotás és az egyetemi ökoszisztéma működtetése lesz. "Az egyetem az átalakulás fázisában az én szememben jelesre vizsgázott" - mondta Hernádi.Hernádi elismerte, hogy a Corvinus átalakítása nem lesz könnyű, de "rossz kompromisszumok" nem lesznek, csak az "értékeket" kell továbbvinni. Most kezdődik a munka neheze, a stratégia megalkotása, amelyben az egyetem dolgozói is részt fognak venni. "Hatalmas a felelősségünk, de biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog" - zárta szavait.