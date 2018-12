A forinttal zsarolhatja jövőre Matolcsyékat a piac?

Harapófogóba kerülhet az MNB

A kedden megjelent inflációs adat láttán látszólag hátradőlhet kicsit a monetáris tanács, hiszen az októberi 3,8 százalékról a vártnál nagyobb mértékben, 3,1 százalékra esett vissza a drágulási ütem, így nem fenyeget, hogy az inflációs célsáv tetején ragad a mutató. A piac által sokkal jobban figyelt maginfláció azonban egyelőre nem indult el lefelé, 2,6 százalékon stagnált novemberben. Sőt, a jegybank alternatív inflációs alapmutatói az inflációs nyomás lassú erősödéséről tanúskodnak , vagyis alaposabban megnézve korai lenne fellélegeznie a jegybanknak.

A mostani statisztikával egy, de az még így is kérdéses, hogy nyugodt lehet-e a jegybank az inflációs alapfolyamatokat illetően. Az utóbbi hónapokban az infláció emelkedése miatt kezdett aggódni több befektetőház, a JP Morgan például azt emelte ki, hogy a régióban Magyarországon és Lengyelországban még mindig emelkedik a maginfláció.

Klikk a képre!

Az OECD arra is figyelmeztet, hogy a vártnál erőteljesebb béremelések hozzájárulhatnak, hogy az inflációs várakozások horgonyzottsága csökkenjen, akkor pedig előállhat az a helyzet is, hogy hirtelen kell szigorítania a jegybanknak még a növekedés árán is.

A forint lehet a piac fegyvere

Azt gondoljuk, hogy az alacsony reálhozamok 2019-ben nyomás alá helyezik majd a forintot

A fokozódó piaci nyomás az elemzők szerint azt okozhatja, hogy 2019 első negyedévében ismét 330-ig gyengül majd a forint az euróval szemben, ott azonban nem lesz megállás, június végére eddig sosem látott 335-ös árfolyamot várnak, majd a harmadik negyedévben 340-ig kúszhat tovább felfelé az árfolyam.

A maginfláció ütemével kapcsolatban az elemzők hangsúlyozzák, hogy Magyarországon a legmagasabb. További aggodalomra adhat okot, hogy a hitelnövekedés is nálunk a legintenzívebb, és az ingatlanárak is emelkednek. Így összességében a gazdaságot a túlfűtöttség fenyegeti, miközben az MNB egyelőre nem hajlik a szigorítás felé.Előretekintve a szakemberek arra számítanak, hogy 2019-ben a jegybanki célsáv felső felében (vagyis 3-4 százalék között) ingadozhat a maginfláció. A további emelkedést elsősorban a növekvő fogyasztás és a béremelkedések fűthetik, így a jövő év legelején valamikor átlépheti a 3%-ot a mutató, átlagosan pedig 3,5% lehet 2019-ben.Az utóbbi hónapokban már mások is kétségbe vonták, hogy az MNB képes lehet-e tartani az alacsony kamatot 2019-ben. Az OECD friss gazdasági előrejelzése is arra figyelmeztetett, hogy a gazdaság túlhevülésének elkerülése érdekében szigorítani kellene a fiskális és monetáris politikát. A nemzetközi szervezet arra számít, hogy már 2019 első negyedévében emelkedésnek indulnak a kamatok, hogy az inflációs kihívásokra reagáljon a jegybank.A JP Morgan szakemberei szerint a túl laza monetáris politika komoly piaci nyomáshoz vezethet 2019-ben. Éppen ezért alulsúlyozásra javasolják a forintot például a lengyel zlotyval szemben.- emelik ki.Az amerikai befektetési bank szerint a forint gyengülését valószínűleg a külföldi befektetők tőkekivonása indítja majd el, jelenleg ugyanis a hozamokhoz viszonyítva a magyar deviza "túlpozicionált" a régióban annak köszönhetően, hogy az idén jelentős tőke áramlott be az állampapírokba, miközben a lengyel és a cseh piacról pénzt vontak ki. A nominálisan alacsony állampapír-hozamok közben felkelthetik a spekulatív tőke érdeklődését, vagyis a tőkekivonás mellett vonzó lehet shortolni a magyar állampapírokat - teszik hozzá.Persze ez nem jelentene drámai zuhanást, hiszen a 340-es árfolyam is 5 százalékon belül van a jelenlegi szinthez képest. Inkább annak lenne jelentősége, hogy korábban nem látott szintre gyengülne a forint. Az elemzők szerint egy ilyen forgatókönyv esetén a gyengébb forint egyrészt elkezdhetne begyűrűzni az inflációba, másrészt az új lélektani szint elérése is kínos lehetne az MNB-nek.

A gazdaság tartós potenciálisan felüli növekedése, a rekord alacsony munkanélküliség, az erős bérnövekedés és a maginfláció gyorsulása miatt sokáig már nem indokolható a monetáris politika jelenlegi alapállása

Már most éberen figyelhet az MNB

A fentiek hatására a JP Morgan arra számít, hogy 2019 harmadik negyedévében az MNB kénytelen lesz kamatot emelni, 20 bázisponttal 1,1 százalékra emelkedik az irányadó ráta, majd onnan a negyedik negyedévben további 40 bázispontos szigorítás jöhet, így 2019 végére 1,5%-ra emelkedhet az alapkamat.- foglalja össze a JP Morgan.A szigorítás első jelei már megtörténtek, hiszen az MNB bejelentette, hogy az év végéig kivezeti kamatcsere-tendereit és a jelzáloglevél-vásárlási programját. A következő lépés az elemzők szerint a mínusz 0,15 százalékos egynapos betéti kamat emelése lehet, vagy következhet a devizaswapok finomhangolása.Az Unicredit azzal kalkulál, hogy az MNB-nek jövőre sem kell kamatot emelnie, viszont ha a nemzetközi hangulat romlik, akkor a forint megint nyomás alá kerülhet, mivel jelenleg a magyar devizát a legolcsóbb shortolni a régióban. A bank szakemberei szerint viszont 2019 közepétől az MNB kevésbé lehet érzékeny a devizaárfolyamra, egy eladási hullám esetén valószínűleg inkább a rövid bankközi kamatokat engedhetik feljebb emelkedni.Az infláció és a forintárfolyam mellett az Európai Központi Bank (EKB) politikája lehet még irányadó a magyar jegybanki döntéshozók számára. A monetáris tanács tagjai korábban többször elmondták, hogy az EKB lépéseit figyelemmel kísérik, az esetleges szigorítás időzítésekor számolnak ezekkel.Frankfurtban most azt kommunikálják hivatalosan, hogy legalább 2019 nyaráig maradhat a jelenlegi kamatszint, de az EKB kormányzótanácsa épp csütörtökön tartja kamatdöntő ülését. Kérdés, hogy ezen most változtatnak-e az utóbbi hónapok gyengébb makrogazdasági adatai után. Elvileg az európai jegybank az év végéig ígérte, hogy leépíti eszközvásárlásait, ha akarnak, akkor most tudnak ezen hangolni kicsit.Ha pedig holnap egy óvatosabb hangvételű kommunikációt kapunk Mario Draghitól, akkor az a magyar monetáris tanácsot is felbátoríthatja, hogy mégis megpróbálja kitolni az első kamatemelés időpontját, ameddig csak lehet.