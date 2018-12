A főváros nagy részén ingyenes lesz a parkolás

Tájékoztatásuk szerint ugyanakkor több parkolóban ezen időszakban is fizetni kell. Így az I. kerületben a Várban lévő és a Citadella alatti mélygarázsban, a III. kerületben a Flórián üzletközpont melletti mélygarázsban, a XIII. kerületben a Margitsziget északi részén található parkolóban, és a VIII. kerületben a Rákóczi tér alatti mélygarázsban is fizetős marad a parkolás.Az őrzött, fizetős P+R parkolókban és garázsokban is fizetni kell majd az ünnepek alatt. Ezek a II. kerületben a Hűvösvölgy végállomásnál, a X. kerületben a Pillangó utcai metróállomás mellett, és az Örs vezér tere metróvégállomás mellett, a XIII. kerületben az Újpest-Városkapu metróállomásnál, és a XIX. kerületben a Kőbánya-Kispest metróvégállomás melletti, valamint a KÖKI Terminálnál találhatók - közölte a BKK.