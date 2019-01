A kubai rakétaválság óta nem voltunk ilyen közel az atomháborúhoz

Burns az eseményen elmondta, hogy nem lát reális esélyt arra, hogy az 1987-es, atomfegyvereket és ballisztikus rakétákat részlegesen korlátozó INF-egyezményt megújítja az Egyesült Államok és Oroszország, sőt, szerinte a 2010-es New START egyezmény is veszélybe került, ami 2021-ben jár le. Donald Trump elnök még tavaly októberben jelentette be, hogy megszünteti az INF-egyezményt; azzal vádolta Oroszországot, hogy megszegte azt, közben pedig az Egyesült Államok rakétavédelmi fejlesztésekbe kezdett."2019 egy olyan nagy következményekkel járó év lehet a nukleáris rend szempontjából, mint a kubai rakétaválság utáni időszak, amikor az Armageddont kis híján elkerülve az Egyesült Államok és a Szovjetunió komoly erőfeszítéseket kezdett tenni a fegyverkezés szabályozásának irányába," mondta Burns az eseményen, jelenleg a Carnegie Endowment for International Peace elnökeként.Burns úgy véli, hogy Trump ígérete miatt, mely szerint több milliárd dollárt költ az Egyesült Államok rakétavédelemre, Peking és Moszkva is támadó atomfegyverek fejlesztésébe kezd majd. Ez pedig más országokból "a legrosszabbat hozza ki majd."A konferencián megszólalt a Vienna Center lefegyverzéssel foglalkozó szakértője is, Angela Kane, aki szintén arra számít, hogy az INF-megállapodás híján több atomfegyver kerülhet fejlesztésre bárhol a világon és minden nagyhatalom atomfegyverek fejlesztésébe fog kezdeni, ha csak nem változik meg a közhangulat.