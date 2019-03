A magyar kormány is előhúzta a kalapból a Brexit vészforgatókönyvét

2019. március 29-én éjfélkor kilép az Európai Unióból, és jogi státusza a harmadik országokkal azonossá válik. Ennek értelmében 2019. március 30-án, (brüsszeli idő szerint) 00:00 órától kezdődően nem alkalmazandók többé az uniós szerződések és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés az Egyesült Királyság tekintetében.

A kilépés elnyújtásától/elszabotálásától félő (kormánypárti és ellenzéki) képviselők beállnak May mögé és a többség megszavazza március 12-ig azt a kis módosításokkal ellátott kilépési megállapodást, amelyet januárban még elleneztek. Ekkor tehát az történne, hogy március 29-én éjfélkor megállapodás mellett lépne ki az Egyesült Királyság. Ennek a forgatókönyvnek jelentős az esélye megítélésünk szerint és a Goldman Sachs is 55%-os valószínűséget rendel hozzá, a Teneo szerint pedig szintén ez a legvalószínűbb forgatókönyv.

A március 13-ig történő parlamenti szavazáskor úgy dönt a többség, hogy megállapodás nélkül essen ki az Egyesült Királyság az EU-ból, vagy ha ezt el is utasítják, de a hosszabbítási kérelmet az EU utasítja el, így végül odáig jut a folyamat, hogy március végén megállapodás nélkül esik ki az ország. Ennek az esélye hivatalosan a legmagasabb, de a gyakorlatban alacsony, mert láthatóan mind a brit parlament, mind az EU27 vezetői el szeretnék ezt kerülni a káoszos következményeket. A Goldman 10%-osra teszi ennek a forgatókönyvnek az esélyét.

A március 14-ig sorra kerülő szavazáskor úgy dönt a brit parlamenti többség, hogy Theresa Maynek kérnie kell az EU-tól a kilépésre adott kétéves intervallum elnyújtását és erre (ha kellően meg tudja indokolni a brit fél), az EU állam és kormányfői is rábólintanak a március 21-22-i csúcstalálkozón. A legkülönbözőbb brit és EU-s jelzések afelé mutatnak, hogy csak 2-3 hónapos elnyújtásról lenne szó június végéig, hogy a kilépéshez szükséges brit törvényeket még el lehessen fogadni, illetve ne kelljen az országnak EP-választásokat is rendeznie (az új EP július másodikán ül össze). Az elnyújtás alatt a brit fél reményei szerint lehet még valamit faragni a kilépési megállapodáson is, így akár még egy harmadik szavazásra is sor kerülhet majd a brit alsóházban valamikor június végéig és akkor dől majd el, hogy elfogadott megállapodással, vagy anélkül lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból. A Goldman szerint a kilépés elnyújtásának 35%-os az esélye, de azt ők sem tudják, hogy a kinyújtás után merrefelé halad tovább a folyamat (akár még az előrehozott választások, vagy a második népszavazás kiírása sem zárható ki).

a törvényjavaslat ebben a szélsőséges esetben is elismerné az Egyesült Királyságban élő, a kilépés dátuma előtt jogosultságot szerző magyarok szerzett jogosultságait (munkaügyi, egészségügyi nyugdíjbiztosítási), illetve a britek megnyugtatása érdekében azt is rögzíti, hogy a kilépés után is szabadon tartózkodhatnának Magyarországon a brit állampolgárok.

Semjén a bevezetőben azt emeli ki, hogy "A Kormány megtárgyalta és elfogadta az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a Kormány nevében mellékelten benyújtok."A törvényjavaslat indoklása emlékeztet rá, hogy az Egyesült Királyság uniós tagsága az EU-s alapszerződésből eredő szabályok alapján március 29-én éjfélkor lejár, kivéve, ha a kilépésre adott kétéves intervallumot egyhangúan meghosszabbítja az Európai Tanács (amelyhez nyomós indoklás kell brit részről).A hosszabbításra azért lehet szükség, mert az Egyesült Királyság és az Európai Unió között tavaly novemberben összehozott kilépési megállapodást (főként annak az észak-ír tartalékmegoldási része miatt) idén január 15-én nagy többséggel leszavazta a brit parlament alsóháza ésJanuár vége, egy brit parlamenti felhatalmazás, óta Theresa May brit kormányfő azon dolgozik, hogy jogi relevanciával bíró módosításokat tudjon kicsikarni az Európai Bizottságból a kilépési szövegen, pontosabban a tartalékmegoldás alkalmazási keretein és a tagállami vezetők által adott politikai deklaráción. Egyelőre nem tudott érdemi eredményt elérni May ezeken a tárgyalásokon, de a pártján belüli lázadásból előremenekülveHa akkor is elutasítják ezt, akkor ígérete szerint március 13-ig a megállapodás nélküli kilépés lehetőségéről szavaz a ház, majd ha ezt elutasítja a többség, akkor március 14-ig arról dönthetnek, hogy kérjék-e a március 29-i brit kilépés elhalasztását az EU-tól (és ha kérik, akkor milyen intervallumú halasztást kérjenek).A fentiek és az Európai Tanács felszólítása miatt (minden tagállam fokozza felkészülését a megállapodás nélküli brit kizuhanás forgatókönyvére) végül megszületett a magyar salátatörvény, amely a megállapodás nélküli brit kiesés esetére rögzíti munkaügyi, egészségügyi, társadalombiztosítási és egyéb területeken a szabályokat. Ezek lényege az, hogy