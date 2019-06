A németek szenvednek, a magyarok száguldanak, miért?

A régiós országok ipari teljesítménye a tavalyi év második felében lassulást mutatott, összhangban a régiós ipari export legfontosabb felvevőpiacának számító német feldolgozóiparban látott folyamatokkal. Ezt követően azonban a hazai és a régiós ipar kibocsátása is dinamikus növekedésnek indult, miközben a német ipari teljesítménye és a feldolgozóipari megrendelések is jelentős visszaesést mutattak.- állapítják meg a jegybank szakértői a friss inflációs jelentésükben.Miközben a német ipar éves alapon számított növekedése az elmúlt félévben átlagosan 2,2 százalékos csökkenést mutatott, addig a hazai ipar teljesítménye ezen időszak alatt 5,3 százalékkal, a lengyel ipar 5,6 százalékkal, míg a szlovák ipar 6,1 százalékkal növekedett. A gyorsuló ipari teljesítmény a hazai és a régiós országok GDP-növekedésében is nagy szerepet játszott, így a jelenség tartóssága fontos lehet az idei gazdasági növekedés alakulása szempontjából.

A német ipari teljesítmény hátterében egyértelműenhúzódnak meg. Rövid távon a globálisan visszaeső új autó eladások és a kereskedelmi feszültségek, hosszabb távon a szigorodó emissziós elvárások és az új technológiák előretörése okozza a legnagyobb problémákat. Az Audi első negyedéves jelentése alapján a nyugat-európai termelés lassult, a németországi gyárakban az előző év azonos időszakához képestautót gyártottak 2019 első negyedévében. Ezzel szemben a magyar és szlovák Audi gyár termeléseemelkedett 2019 első három hónapjában.

Mindennek következtében a teljes járműexporton belül Németország súlya az elmúlt negyedévek során közel 10 százalékponttal mérséklődött és ezzel párhuzamosan a visegrádi országok és az USA részaránya jelentősen emelkedett - mutatnak rá a szakértők. A hazai járműipari export földrajzi orientációjában bekövetkezett változás több tényezőhöz is köthető. Egyrészt a hazai járműexport Németországba irányuló - elsősorban re-export célú - kivitel dominanciáját,Másrészt a kereskedelmi feszültségek fokozódása miatt- egy esetleges további, Európára is kiterjesztett védővám bevezetésének kockázata miatt - ami addicionális keresletet teremtett a járműexport iránt. Mindemellett a hazai Audi gyárban a kifutó modellek (például: Audi TT) gyártásának befejezését és a gyártósorok átállását követően, mely szintén erősítheti a hazai autógyártást és ezen keresztül a járműipari exportot. Ráadásul a Mercedes autóértékesítése az összes meghatározó kategóriában csökkent 2019 első negyedévében,Az európai ipari konjunktúra tartós lassulása eseténLegfontosabb külkereskedelmi parterünk Németország ipari és feldolgozóipari megrendelései 4-6 százalékos visszaesést mutatnak az idei év eddigi részében, ami a hazai ipar alapfolyamatait is visszavetheti. A rövid távon tapasztalt, addicionális keresleti impulzus kifutásával főbb felvevőpiacaink konjunkturális folyamatainak tartós lassulása a hazai ipari folyamatokra is negatív hatást gyakorolhatnak, ami