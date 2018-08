A szemünk láttára verik szét Törökországot - Nagyon nagy bajban vannak Erdoganék

Egyre mélyebben a gödörben

Ha van ország, amire most nyugodt szívvel használhatjuk azt a kifejezést, hogy tökéletes viharba került, vagyis minden körülmény összejátszik ellene, az Törökország.Az egész dolog ott kezdődött, hogy miután Recep Tayyip Erdogan, illetve az őt támogató Igazság és Fejlődés Párt (AKP) - Nemzeti Mozgalom (MHP) pártszövetség elsöprő győzelmet aratott a június 24-ei törökországi választáson, a piaci szereplők aggódni kezdtek a török gazdaságpolitika új irányvonala miatt. A figyelem középpontjába az a kérdés került, hogy, ugyanis Erdogan elnök magát a kamatok ellenségének kikiáltva korábban többször is kritizálta a jegybankot a magas kamatok miatt, illetve igyekezett nyomást gyakorolni a döntéshozókra, hogy a monetáris politika lazításával támogassák a gazdaság növekedését.Piaci szempontból, ugyanis Erdogan rögtön beiktatása napján elnöki rendeletben változtatásokat hirdetett ki a jegybankelnök kinevezésével, illetve a mandátumának hosszával kapcsolatban, ami az intézmény feletti hatalomátvétel első lépéseként is értelmezhető.A következő befektetői felhördülést az okozta, hogy(17,75%-on), holott a piaci szereplők 100 bázispontos emelésre számítottak., ami így természetesen nem segített az egyébként is szenvedő török lírán., amely csökkentette a kereskedelmi bankok tartalékán belüli deviza-részarányt, amivel mintegy 2,2 milliárd dollárnyi devizalikviditást szabadított fel a bankrendszerben. A befektetők ezt újabb jelként értelmezték, miszerint. Ez nem sikerült, ugyanis rögtön aznap mélyrepülésbe kezdett a török deviza a dollárral szemben, átmenetileg egészen az 5,4-es szint fölé, új történelmi mélypontra gyengülve.

Innen ugyan másnap sikerült kicsit korrigálnia az árfolyamnak,, ráadásul azóta újra az 5,4-es értéket vette célba. A drasztikus árfolyamesés pedigaz importárak emelkedésén keresztül. Az éves inflációs mutató júliusban 15,9%-ra, a maginflációs index pedig 15,1%-ra ugrott, ami mindkét esetben 15 éves csúcs.

Ráadásul a piaci várakozások szerint ez a közel 16%-os éves áremelkedési ütem (ami több mint háromszorosa a jegybank 5%-os céljának) még mindig nem a csúcspont, a következő hónapokban az árnyomás erősödésére lehet számítani.

Egyrészt a líra folyamatos gyengülése miatt, másrészt azért, mert a török gazdaság rendkívül túlfűtött növekedése önmagában is inflációt generáló hatású: az UniCredit Bank becslése szerint 3,5-4%-ra rúghat a pozitív kibocsátási rés, ami így sokkal szigorúbb monetáris politikát indokolna. Az inflációs folyamatok további romlása irányába mutat az is, hogy a lakossági energiaárak eddig a líra gyengülése és az olaj világpiaci árának emelkedése által indokolt ütemnél jóval visszafogottabb mértékben növekedtek az állami támogatásoknak köszönhetően. Ez azonban egyre nagyobb terhet ró a költségvetésre, ráadásul az ország állami tulajdonban lévő, olaj- és földgázvezetékeket működtető vállalata augusztus 1-én 50%-kal emelte az elektromos áram előállításához felhasznált földgáz árát. Ennek elsőkörös hatásai már a következő havi árindexben látványosan éreztetni fogják hatásukat.. Nem véletlenül emelkedett drasztikusan az elmúlt hónapokban a török 10 éves állampapír másodpiaci hozama: mivel a jegybank nem volt hajlandó kamatot emelni, a befektetők tulajdonképp megtették helyette.

Az amerikai török viszony elmérgesedése csak olaj volt a tűzre

Az Egyesült Államokkal való szembenállás azért különösen aggasztó, mert nagyon rosszat tesz az ország befektetői megítélésének, pedig Törökországnak óriási szüksége van a külföldi befektetők pénzére (és emiatt a bizalmukra is). Törökország folyó fizetési mérleg hiánya a gazdaság legsérülékenyebb pontja, hiszen a hitelezésre épülő, túlfűtött növekedés jelentős részét külföldi szereplők finanszírozzák.

A líra és a török kötvényárfolyam mélyrepüléséhez az is nagyban hozzájárult, hogy Donald Trump amerikai elnök valóra váltotta július végi fenyegetését. Az amerikai elnök akkor kijelentette, hogy amennyiben a török kormány nem engedi szabadon Andrew Brunson amerikai lelkipásztort, akit a törökök az Erdogan elleni puccskísérletben való közreműködéssel vádolnak, akkor szankciókkal kell számolniuk. Az amerikaiak múlt szerdán meghozott büntetőintézkedéseinek értelmében zárolták Abdülhamit Gül török igazságügyi miniszter és Süleyman Soylu belügyminiszter amerikai javait, s egyúttal megtiltották, hogy amerikai állampolgárok bármiféle üzleti kapcsolatba kerüljenek a török kormány ezen két tagjával.. Nem sokkal később (erre válaszul) az amerikai kormány jelezte, hogy vizsgálja bizonyos USA-ba irányuló török javak vámmentességét, mintegy jelezve, hogy a török vezetés látszólagos keménykedése csak olaj a tűzre.

Fájni fog, csak kérdés, mennyire

A kiigazítás egy ilyen ikerdeficites (folyó fizetési mérleg és költségvetési hiány) helyzet esetén elkerülhetetlen, csupán az a kérdés, hogy milyen gyors és drasztikus lesz, és hogy mekkora gazdasági áldozattal jár majd.

Mivel Törökországnak nagy mennyiségű külső forrásra van szüksége ennek a hiánynak a finanszírozására, a külföldi befektetők kockázatkerülési magatartását és befektetési hajlandóságát pedig alapvetően befolyásolja az, hogy mi történik a monetáris politikában, illetve az amerikai-török kapcsolatokban,. Már csak azért se, mert az USA könnyedén képes lenne olyan szankciókat kivetni, amivel durva tőkekivonást, ezáltal pedig a török gazdaság megroppanását idézhetné elő. A török kormány valószínűleg tisztában van vele, hogy nem engedheti meg az amerikai kapcsolatok további romlását, épp ezért ma kerül sor egy találkozóra a török kormánydelegáció és az USA külügyminiszter-helyettese között.Az alapvető probléma abból fakad, hogy a török gazdaság túlhevült, amiben a túlzott hitelezés mellett a kormány költségvetési lazításának is szerepe van. Ahhoz, hogy Törökország a lehető legolcsóbban megússza ezt a helyzetet (már amennyire ez a fennálló körülmények mellett lehetséges),. Vagyis meg kell próbálni lehűteni a gazdaságot és visszaterelni a potenciális kibocsátási szint közelébe. Ebben az esetben - a visszaeső belső kereslettel párhuzamosan - a folyó fizetési mérleg hiánya is mérséklődne. Emellett. Ezen intézkedések segítségével sikerülne fokozatosan megszelídíteni az inflációt, illetve enyhíteni a líra árfolyamára nehezedő nyomást.(két egymást követő negyedév növekedése negatív tartományba fordulna). Ez azonban még mindig jobb, mintha folytatnák a jelenlegi, fenntarthatatlan gazdaságpolitikai irányt, ami jelentős líragyengüléssel, a fokozódó tőkekivonás miatt drasztikus kamatemeléssel, az egekbe ugró finanszírozási terhek miatt egyre gyakoribbá váló vállalati csődeseményekkel, illetve súlyosabb recesszióval végződne.Egyes szakértők azt sem tartják kizártnak, hogy. Az IMF egy tegnapi közleményében jelezte, hogy egyelőre nem érkezett hozzájuk olyan jelzés, miszerint a török vezetés pénzügyi segítségért szándékozik folyamodni.Bárhogy is legyen, a külföldi spekulánsok elleni uszítás kevés lesz ahhoz, hogy Erdogan és az ország vezetése megállítsa ezt az ördögi kört, amibe Törökország került. Ráadásul az idő is szorít, hiszen a nemzetközi befektetői hangulat romlása, ezzel párhuzamosan pedig a feltörekvő piacok irányából esetlegesen kiújuló tőkekivonási hullám már rövid távon padlóra kényszeríthetné a török gazdaságot.