Orbán Viktor bejelentette: új otthontámogatást indít a kormány

Az orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, katonáknak és „más köztisztviselőknek” évi 1 millió forintos, lakáshitel-törlesztést vagy egy új lakáshitel önrészének a kifizetését támogató programot indít a kormány.

Lezárult az Otthon Start Program társadalmi vitája, a kormány véglegesítette a fix 3%-os otthonteremtési hitelt, és egy új javaslatot is tárgyalt egy új támogatási formáról, amit a közszolgálatban dolgozók számára indítanak – jelentette be a szerdai kormányülés szünetében a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A gyakorlati részleteket illetően Orbán Viktor közölte:

az orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, katonáknak és más köztisztviselőknek évi 1 millió forintos otthontámogatást biztosítanak,

amit lakáshitel-törlesztésre vagy új lakáshitel önrészének a kifizetésére is fordíthatnak, a támogatás természetesen összevonható az Otthon Start hitellel. A részletek kidolgozását délután folytatják, és reményei szerint még augusztusban dönt a kormány, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítsanak arra, hogy saját otthonhoz jusson.

A miniszterelnök bejelentése alapján még nem teljesen világos, hogy a közalkalmazottak, köztisztviselők pontosan mely halmaza lesz az új támogatás kedvezményezettje, hiszen csak egy felsorolást hallottunk egyelőre, de az biztosnak tűnik a bejelentés alapján, hogy meglévő lakáshitellel kell rendelkezni, vagy új lakáshitelt kell felvenni az igénybevételéhez. Az új, havi szinten 83 ezer forintnak megfelelő támogatással részben a meglévő hitelek törlesztését segítené, részben pedig az új hitelfelvételt és ezzel a lakáspiacot is tovább stimulálná keresleti oldalon a kormány. A további részletekre és feltételekre még várnunk kell.



A KSH májusi adatai szerint a közszféra összesen 655 ezer embert foglalkoztat Magyarországon, tág értelemben őket tekinthetjük „közszolgálatban dolgozóknak”, nettó átlagkeresetük 460 ezer forint. A közfoglalkoztatottak (közmunkások) nélkül 598 ezren vannak, ezzel a teljes munkaidős foglalkoztatottak 18,8%-át képviselték. Nettó átlagkeresetük 494 ezer forint a nemzetgazdasági 483 ezer forinttal szemben.



Az MNB március végi adatai szerint 651 ezer lakáshitel-szerződést törlesztenek ma Magyarországon. Ha feltételeznénk, hogy ezeknek szintén a 18,8%-a kötődik a közszférában dolgozókhoz, akkor 122 ezer hitelszerződésről beszélnénk, ami évi egymilliós kiadással 122 milliárd forintjába kerülne az államnak, és az Otthon Start hitel hatására a hitelszerződések száma még dinamikusan emelkedhet is a jövőben.



Ugyanakkor egyrészt a lakáshitel-szerződések többsége nem egyetlen személyhez, hanem adóstársakhoz kapcsolódik, akikkel együtt a közszférában dolgozó adóssal vagy adóstárssal rendelkező lakáshitelek valós aránya a 30%-ot, vagyis a 195 ezret is elérheti, illetve ennél kisebb arányban, de vannak olyan háztartások is, amelyek egyszerre egynél több lakáshitel-szerződéssel rendelkeznek, és nem biztos, hogy ezek mindegyikénél jogosultak lesznek a támogatásra. Mindenesetre 195 ezer érintett lakáshitelszerződéssel számolva az évi 1 milliós támogatása már 195 milliárd forintos költségvetési kiadással járna.



Az is igaz persze, hogy a lakáshitelek egy részének a tőketartozása vagy különösen az éves törlesztési terhe nem éri el az 1 millió forintot (arányukat nem ismerjük, de darabszám szerint viszonylag magas lehet), így a végső hatás ennél mégis csak jóval kisebb lehet, de hogy mennyivel, azt az adatok hiánya miatt nem tudjuk.

